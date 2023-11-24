開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/24,
中東

以色列與哈瑪斯「人質換囚犯」休戰協議：我們知道些什麼？哪些人將獲釋？

以色列與哈瑪斯「人質換囚犯」休戰協議：我們知道些什麼？哪些人將獲釋？

我們想讓你知道的是

據聯合國統計，加薩有170萬巴勒斯坦人逃離家園。協議指停火的四天期間，將允許200輛運載援助物資的卡車、四輛運載燃料的油罐車和四輛天然氣卡車，每天通過埃及的拉法口岸進入加薩。但據了解，醫院發電機、海水淡化和污水處理設施急需的燃料只能持續到停火結束為止。

Protesters in Tel Aviv, Israel, hold signs demanding the release of hostages being held by Hamas in Gaza (21 November 2023)

Photo Credit: Reuters / BBC News

有人質家屬此前表示，不樂見以色列政府同意釋放部分人質的協議。

以色列與哈瑪斯達成為期4天的休戰協議，換取哈瑪斯釋放在加薩被劫持的50名人質，以及以色列釋放150名巴勒斯坦女性及青少年囚犯，並允許更多救援物資進入加薩。

臨時停火本來預定在週四上午十時開始，但以色列高層官員表示，人質不會在週五前獲釋。

美國總統表示，有關協議將結束人質「難以言表的折磨」，並且「減輕無辜巴勒斯坦家庭的痛苦」。

哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，殺死1200人，綁架200多名人質。以色列其後對加薩發動密集的空中和地面攻擊，哈瑪斯在加薩的政府稱已造成14,000多人死亡。

哪些人質將獲釋？

以色列與哈瑪斯的談判一直持續到週三凌晨，以色列聯合政府最終簽署了這項協議。

納坦雅胡總理辦公室宣布，將在四天內釋放名150名巴勒斯坦囚犯，期間「暫停戰鬥」，並稱「每多釋放10名人質，暫停戰鬥的時間就會增加一天」。

此條款對於人質家屬非常重要，有家屬此前曾對BBC表示，他們不樂見釋放部分人質的協議。

Composite image showing people abducted by Hamas, L-R from the top: Doron Steinbrecher, Shani Goren, Emily Hand, Alex Danzig, Gali Tarshansky, Amiram Cooper, Erez and Sahar Kalderon, Emma and Julie Alony Cunio, Guy Gilboa-Dalal and Ditza Heiman.

Photo Credit: BBC News

哈瑪斯劫持240多名人質，包括婦女及兒童。

即將獲釋的50名人質中，料將分成四批、每批12人釋放，他們將是以色列國民或雙重國籍者，而非外國人。

目前尚未公布人質名單，但一名美國高層官員對媒體透露，其中至少有三名美國公民，包括三歲的阿維蓋爾・伊丹（Avigail Idan），其雙親在卡法阿扎（Kfar Aza）遇害。

一名以色列高層官員週二下午表示，哈瑪斯也可能單方面釋放據信在人質中的26名泰國國民。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，隨時凖備為任何釋放行動提供便利，正如其工作人員在上月哈瑪斯釋放兩名美籍以色列婦女時所做的那樣。

在加薩境內行動的以色列部隊也解救了一名女兵，並找到另外兩名女人質遺體，她們生前分別是軍人和平民。

以色列政府稱將「繼續戰爭，以便讓所有人質返回家園，徹底消滅哈瑪斯，並確保加薩不會對以色列國構成新的威脅」。

哪些巴勒斯坦囚犯將獲釋？

哈瑪斯表示，根據協議，以色列將釋放150名巴勒斯坦囚犯，全部為婦女及青少年。

以色列政府的聲明未提到這一點，但週三上午，以色列司法部用希伯來文公布了一份名單，當中列有作為協議一部分有資格獲釋的300名囚犯姓名。

名單上包括123名14至17歲男孩、一名15歲女孩、144 名18歲男子、32名18至59歲婦女。大多數人還押候審，罪名從擲石頭到謀殺未遂不等。

以色列公布這份名單是基於法律程序。在釋放任何囚犯前，以色列公民必須有24小時向以色列最高法院提出上訴。

據以色列和巴勒斯坦人權組織稱，以色列目前關押約7000名被控或被判犯有安全罪的巴勒斯坦人。據報道，自10月7日以來，有近3000名巴勒斯坦人在被佔領的約旦河西岸及東耶路撒冷被捕，該地區的暴力活動持續增加。

協議是如何達成的？

一名美國高層官員向BBC駐美國國務院記者芭芭拉・布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）透露，在10月7日以色列遭突襲後的幾天裡，一個為營救人質的秘密小組隨即成立，經歷了「極其艱難的五個星期」，其中涉及四個國家、頂級間諜之間的協調以及總統的高風險通話。

該名官員表示，卡達率先向以色列和美國提議成立小組，杜哈是聯繫哈瑪斯的主要渠道，但埃及也參與了複雜的談判安排。

10月23日出現首個突破，哈瑪斯釋放兩名美國女性人質。受訪的美國官員形容那是「試點」項目，證明了計劃的可行性。此後，釋放更多人質的工作正式開展。

Natalie Raanan (left) and her mother, Judith, after their release

Photo Credit: Government of Israel / BBC News

10月23日，哈瑪斯釋放美國人質娜塔莉（左）和她的母親朱迪絲。

以色列委派摩薩德負責人大衛・巴爾尼亞（David Barnea）為談判代表，他定期就有關協議與中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）磋商。

由於信息必須從杜哈或開羅傳遞到加薩的哈瑪斯，然後再傳遞出去，因此談判過程曠日持久。而會談涉及許多技術性問題，包括要敲定移交人質的走廊、監控細節、時間框架和總人數等。受訪的美國官員透露，總統拜登「直接並親自」參與其中，在關鍵時刻致電以色列和卡達領導人。這位官員說，拜登認為交換人質是「確保休戰多天的唯一可行途徑」，因為以色列表明他們不會為任何其他事情停止進攻。這個考慮是協議的一環，協議提出，若哈瑪斯釋放更多人質，以色列將延長休戰時間。這位美國官員說：「我們也有信心⋯⋯在休戰期間，會有更多的婦女和兒童出來。」

談判其中一個糾結，是哈瑪斯未能列明可獲釋的50名人質包括誰。受訪的美國官員說，拜登總統曾致電卡達元首，表示這是一個破壞協議的問題，其後哈瑪斯才提供了相關資料。

他表示，11月中旬各界以為即將達成協議時，談判卻突然停滯，因為與哈瑪斯的通訊「中斷了」。這位美國官員沒有交代細節，但也是在那時候加薩燃料耗盡。這位美國官員說通訊恢復後，由於以色列和美國對哈瑪斯高度不信任，仍花了一段時間來解決協議中的漏洞。他補充說，在人質問題上，「我剛才描述過去五週的情況不會停止。這是第一階段，我們決心讓所有人回家」。

停戰期間加薩會發生什麼？

哈瑪斯在一份較長的聲明中提及，其所謂的「休戰」（hudna）或臨時停火期間，以色列將停止哪些軍事行動。

聲明指，在加薩南部，所有無人機及以色列飛機的活動預計將停止四天。

但在北部——以色列瓦解哈瑪斯行動的主要目標——同樣的停戰措施只會在當地時間每天上午10時至下午4時之間生效。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。