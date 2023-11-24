以色列與哈瑪斯「人質換囚犯」休戰協議：我們知道些什麼？哪些人將獲釋？

Photo Credit: Reuters / BBC News 有人質家屬此前表示，不樂見以色列政府同意釋放部分人質的協議。

以色列與哈瑪斯達成為期4天的休戰協議，換取哈瑪斯釋放在加薩被劫持的50名人質，以及以色列釋放150名巴勒斯坦女性及青少年囚犯，並允許更多救援物資進入加薩。

臨時停火本來預定在週四上午十時開始，但以色列高層官員表示，人質不會在週五前獲釋。

美國總統表示，有關協議將結束人質「難以言表的折磨」，並且「減輕無辜巴勒斯坦家庭的痛苦」。

哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，殺死1200人，綁架200多名人質。以色列其後對加薩發動密集的空中和地面攻擊，哈瑪斯在加薩的政府稱已造成14,000多人死亡。

哪些人質將獲釋？

以色列與哈瑪斯的談判一直持續到週三凌晨，以色列聯合政府最終簽署了這項協議。

納坦雅胡總理辦公室宣布，將在四天內釋放名150名巴勒斯坦囚犯，期間「暫停戰鬥」，並稱「每多釋放10名人質，暫停戰鬥的時間就會增加一天」。

此條款對於人質家屬非常重要，有家屬此前曾對BBC表示，他們不樂見釋放部分人質的協議。

Photo Credit: BBC News 哈瑪斯劫持240多名人質，包括婦女及兒童。

即將獲釋的50名人質中，料將分成四批、每批12人釋放，他們將是以色列國民或雙重國籍者，而非外國人。

目前尚未公布人質名單，但一名美國高層官員對媒體透露，其中至少有三名美國公民，包括三歲的阿維蓋爾・伊丹（Avigail Idan），其雙親在卡法阿扎（Kfar Aza）遇害。

一名以色列高層官員週二下午表示，哈瑪斯也可能單方面釋放據信在人質中的26名泰國國民。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，隨時凖備為任何釋放行動提供便利，正如其工作人員在上月哈瑪斯釋放兩名美籍以色列婦女時所做的那樣。

在加薩境內行動的以色列部隊也解救了一名女兵，並找到另外兩名女人質遺體，她們生前分別是軍人和平民。

以色列政府稱將「繼續戰爭，以便讓所有人質返回家園，徹底消滅哈瑪斯，並確保加薩不會對以色列國構成新的威脅」。

哪些巴勒斯坦囚犯將獲釋？

哈瑪斯表示，根據協議，以色列將釋放150名巴勒斯坦囚犯，全部為婦女及青少年。

以色列政府的聲明未提到這一點，但週三上午，以色列司法部用希伯來文公布了一份名單，當中列有作為協議一部分有資格獲釋的300名囚犯姓名。

名單上包括123名14至17歲男孩、一名15歲女孩、144 名18歲男子、32名18至59歲婦女。大多數人還押候審，罪名從擲石頭到謀殺未遂不等。

以色列公布這份名單是基於法律程序。在釋放任何囚犯前，以色列公民必須有24小時向以色列最高法院提出上訴。

據以色列和巴勒斯坦人權組織稱，以色列目前關押約7000名被控或被判犯有安全罪的巴勒斯坦人。據報道，自10月7日以來，有近3000名巴勒斯坦人在被佔領的約旦河西岸及東耶路撒冷被捕，該地區的暴力活動持續增加。

協議是如何達成的？

一名美國高層官員向BBC駐美國國務院記者芭芭拉・布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）透露，在10月7日以色列遭突襲後的幾天裡，一個為營救人質的秘密小組隨即成立，經歷了「極其艱難的五個星期」，其中涉及四個國家、頂級間諜之間的協調以及總統的高風險通話。

該名官員表示，卡達率先向以色列和美國提議成立小組，杜哈是聯繫哈瑪斯的主要渠道，但埃及也參與了複雜的談判安排。

10月23日出現首個突破，哈瑪斯釋放兩名美國女性人質。受訪的美國官員形容那是「試點」項目，證明了計劃的可行性。此後，釋放更多人質的工作正式開展。

Photo Credit: Government of Israel / BBC News 10月23日，哈瑪斯釋放美國人質娜塔莉（左）和她的母親朱迪絲。

以色列委派摩薩德負責人大衛・巴爾尼亞（David Barnea）為談判代表，他定期就有關協議與中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）磋商。

由於信息必須從杜哈或開羅傳遞到加薩的哈瑪斯，然後再傳遞出去，因此談判過程曠日持久。而會談涉及許多技術性問題，包括要敲定移交人質的走廊、監控細節、時間框架和總人數等。受訪的美國官員透露，總統拜登「直接並親自」參與其中，在關鍵時刻致電以色列和卡達領導人。這位官員說，拜登認為交換人質是「確保休戰多天的唯一可行途徑」，因為以色列表明他們不會為任何其他事情停止進攻。這個考慮是協議的一環，協議提出，若哈瑪斯釋放更多人質，以色列將延長休戰時間。這位美國官員說：「我們也有信心⋯⋯在休戰期間，會有更多的婦女和兒童出來。」

談判其中一個糾結，是哈瑪斯未能列明可獲釋的50名人質包括誰。受訪的美國官員說，拜登總統曾致電卡達元首，表示這是一個破壞協議的問題，其後哈瑪斯才提供了相關資料。

他表示，11月中旬各界以為即將達成協議時，談判卻突然停滯，因為與哈瑪斯的通訊「中斷了」。這位美國官員沒有交代細節，但也是在那時候加薩燃料耗盡。這位美國官員說通訊恢復後，由於以色列和美國對哈瑪斯高度不信任，仍花了一段時間來解決協議中的漏洞。他補充說，在人質問題上，「我剛才描述過去五週的情況不會停止。這是第一階段，我們決心讓所有人回家」。

停戰期間加薩會發生什麼？

哈瑪斯在一份較長的聲明中提及，其所謂的「休戰」（hudna）或臨時停火期間，以色列將停止哪些軍事行動。

聲明指，在加薩南部，所有無人機及以色列飛機的活動預計將停止四天。

但在北部——以色列瓦解哈瑪斯行動的主要目標——同樣的停戰措施只會在當地時間每天上午10時至下午4時之間生效。