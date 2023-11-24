以色列與哈瑪斯「人質換囚犯」休戰協議：我們知道些什麼？哪些人將獲釋？
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據聯合國統計，加薩有170萬巴勒斯坦人逃離家園。協議指停火的四天期間，將允許200輛運載援助物資的卡車、四輛運載燃料的油罐車和四輛天然氣卡車，每天通過埃及的拉法口岸進入加薩。但據了解，醫院發電機、海水淡化和污水處理設施急需的燃料只能持續到停火結束為止。
以色列與哈瑪斯達成為期4天的休戰協議，換取哈瑪斯釋放在加薩被劫持的50名人質，以及以色列釋放150名巴勒斯坦女性及青少年囚犯，並允許更多救援物資進入加薩。
臨時停火本來預定在週四上午十時開始，但以色列高層官員表示，人質不會在週五前獲釋。
美國總統表示，有關協議將結束人質「難以言表的折磨」，並且「減輕無辜巴勒斯坦家庭的痛苦」。
哈瑪斯槍手10月7日突襲以色列南部，殺死1200人，綁架200多名人質。以色列其後對加薩發動密集的空中和地面攻擊，哈瑪斯在加薩的政府稱已造成14,000多人死亡。
哪些人質將獲釋？
以色列與哈瑪斯的談判一直持續到週三凌晨，以色列聯合政府最終簽署了這項協議。
納坦雅胡總理辦公室宣布，將在四天內釋放名150名巴勒斯坦囚犯，期間「暫停戰鬥」，並稱「每多釋放10名人質，暫停戰鬥的時間就會增加一天」。
此條款對於人質家屬非常重要，有家屬此前曾對BBC表示，他們不樂見釋放部分人質的協議。
即將獲釋的50名人質中，料將分成四批、每批12人釋放，他們將是以色列國民或雙重國籍者，而非外國人。
目前尚未公布人質名單，但一名美國高層官員對媒體透露，其中至少有三名美國公民，包括三歲的阿維蓋爾・伊丹（Avigail Idan），其雙親在卡法阿扎（Kfar Aza）遇害。
一名以色列高層官員週二下午表示，哈瑪斯也可能單方面釋放據信在人質中的26名泰國國民。
紅十字國際委員會（ICRC）表示，隨時凖備為任何釋放行動提供便利，正如其工作人員在上月哈瑪斯釋放兩名美籍以色列婦女時所做的那樣。
在加薩境內行動的以色列部隊也解救了一名女兵，並找到另外兩名女人質遺體，她們生前分別是軍人和平民。
以色列政府稱將「繼續戰爭，以便讓所有人質返回家園，徹底消滅哈瑪斯，並確保加薩不會對以色列國構成新的威脅」。
哪些巴勒斯坦囚犯將獲釋？
哈瑪斯表示，根據協議，以色列將釋放150名巴勒斯坦囚犯，全部為婦女及青少年。
以色列政府的聲明未提到這一點，但週三上午，以色列司法部用希伯來文公布了一份名單，當中列有作為協議一部分有資格獲釋的300名囚犯姓名。
名單上包括123名14至17歲男孩、一名15歲女孩、144 名18歲男子、32名18至59歲婦女。大多數人還押候審，罪名從擲石頭到謀殺未遂不等。
以色列公布這份名單是基於法律程序。在釋放任何囚犯前，以色列公民必須有24小時向以色列最高法院提出上訴。
據以色列和巴勒斯坦人權組織稱，以色列目前關押約7000名被控或被判犯有安全罪的巴勒斯坦人。據報道，自10月7日以來，有近3000名巴勒斯坦人在被佔領的約旦河西岸及東耶路撒冷被捕，該地區的暴力活動持續增加。
協議是如何達成的？
一名美國高層官員向BBC駐美國國務院記者芭芭拉・布萊特－厄舍爾（Barbara Plett-Usher）透露，在10月7日以色列遭突襲後的幾天裡，一個為營救人質的秘密小組隨即成立，經歷了「極其艱難的五個星期」，其中涉及四個國家、頂級間諜之間的協調以及總統的高風險通話。
該名官員表示，卡達率先向以色列和美國提議成立小組，杜哈是聯繫哈瑪斯的主要渠道，但埃及也參與了複雜的談判安排。
10月23日出現首個突破，哈瑪斯釋放兩名美國女性人質。受訪的美國官員形容那是「試點」項目，證明了計劃的可行性。此後，釋放更多人質的工作正式開展。
以色列委派摩薩德負責人大衛・巴爾尼亞（David Barnea）為談判代表，他定期就有關協議與中央情報局局長伯恩斯（Bill Burns）磋商。
由於信息必須從杜哈或開羅傳遞到加薩的哈瑪斯，然後再傳遞出去，因此談判過程曠日持久。而會談涉及許多技術性問題，包括要敲定移交人質的走廊、監控細節、時間框架和總人數等。受訪的美國官員透露，總統拜登「直接並親自」參與其中，在關鍵時刻致電以色列和卡達領導人。這位官員說，拜登認為交換人質是「確保休戰多天的唯一可行途徑」，因為以色列表明他們不會為任何其他事情停止進攻。這個考慮是協議的一環，協議提出，若哈瑪斯釋放更多人質，以色列將延長休戰時間。這位美國官員說：「我們也有信心⋯⋯在休戰期間，會有更多的婦女和兒童出來。」
談判其中一個糾結，是哈瑪斯未能列明可獲釋的50名人質包括誰。受訪的美國官員說，拜登總統曾致電卡達元首，表示這是一個破壞協議的問題，其後哈瑪斯才提供了相關資料。
他表示，11月中旬各界以為即將達成協議時，談判卻突然停滯，因為與哈瑪斯的通訊「中斷了」。這位美國官員沒有交代細節，但也是在那時候加薩燃料耗盡。這位美國官員說通訊恢復後，由於以色列和美國對哈瑪斯高度不信任，仍花了一段時間來解決協議中的漏洞。他補充說，在人質問題上，「我剛才描述過去五週的情況不會停止。這是第一階段，我們決心讓所有人回家」。
停戰期間加薩會發生什麼？
哈瑪斯在一份較長的聲明中提及，其所謂的「休戰」（hudna）或臨時停火期間，以色列將停止哪些軍事行動。
聲明指，在加薩南部，所有無人機及以色列飛機的活動預計將停止四天。
但在北部——以色列瓦解哈瑪斯行動的主要目標——同樣的停戰措施只會在當地時間每天上午10時至下午4時之間生效。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！