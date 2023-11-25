「人權觀察」報告：中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺，反映了對伊斯蘭教的深刻恐懼
我們想讓你知道的是
報告指在寧夏吳忠市廖橋村，55%居民為回族穆斯林，該村共有6座清真寺，本來全部都有宣禮塔和圓頂等伊斯蘭建築特色，但其中3座清真寺的建築特色在2020年1月到8月之間遭到去除，其他3座的主要建築物和正堂也被拆毀。報告指，這些清真寺已不太可能繼續發揮功能。
人權觀察（Human Rights Watch）發表最新報告指，中國政府在穆斯林聚居的省份採取「清真寺合併」（「併寺」）政策，將部分清真寺停用、關閉、拆除或改建為非宗教用途，許多清真寺甚至被除去圓頂、宣禮塔等伊斯蘭建築特色。
報告指，中國當局此舉侵犯宗教自由，是遏制伊斯蘭教在中國活動的系列措施之一。
中國約有2000萬-3000萬穆斯林，主要聚居在新疆、青海、甘肅和寧夏。中國憲法第36條規定「公民有宗教信仰自由」，但自2016年中國國家主席習近平號召宗教「中國化」之後，政府不斷加強對宗教的控制。
《BBC》向中國外交部和民族事務委員會查詢，截稿前未獲回應。
人權觀察取得衛星影像，證實寧夏回族自治區兩個村落共有七座清真寺，全都被拆除圓頂和宣禮塔，其中四座更遭顯著損壞——三座主樓被推平，一座祈禱室內部受損。
報告指在寧夏吳忠市廖橋村，55％居民為回族穆斯林，該村共有六座清真寺，本來全部都有宣禮塔和圓頂等伊斯蘭建築特色，但其中三座清真寺的建築特色在2020年1月到8月之間遭到去除，其他三座的主要建築物和正堂也被拆毀。報告指，這些清真寺已不太可能繼續發揮功能。
另外，在回族人口佔60％的寧夏西吉縣劉家溝村，當地清真寺的宣禮塔和圓頂均於2019至2021年之間遭拆除，信徒日常祈禱所必需的沐浴大廳也被拆除，據悉該寺至少在2022年初就已被關閉。
人權觀察引述當地消息人士稱，西吉縣興隆鎮原有96座清真寺當中，約60座已被關閉，「鎮政府當局打算拆除所有已關停清真寺的沐浴大廳」。
「併寺」政策
研究中國回族穆斯林的學者漢娜・錫克（Hannah Theaker）對《BBC》表示，寧夏自2020年至今已有約1300座清真寺被關閉或改建，這個數字佔當地清真寺總數的三分之一。
另一名研究回族穆斯林的美國學者大衛・斯特魯普（David Stroup）在報告中指，寧夏是中國政府實施「漢化」政策的試點，因此當地「併寺」似乎都先於其他省份開始。
2018年一份中共中央檔案提到「清真寺合併」（「併寺」）政策，指示全國各地黨委和國家機關「加強伊斯蘭教活動場所新建、改擴建的規範管理」，清真寺應「壓縮總量」、「堅持拆多建少」。
人權觀察引述旅美回族穆斯林維權人士馬聚表示，「併寺」是為了阻止民眾到清真寺做禮拜，地方政府拆完宣禮塔和圓頂，就會開始拆除其他進行宗教活動的必要設施，例如沐浴大廳和講壇。
馬聚指出，當人們不再去清真寺，當局就會以此為藉口關閉清真寺，並在僅剩的「中國化」清真寺進行改造。「起初，他們會檢查出席者的身份證。然後他們會安裝監控攝影機⋯⋯ 對［不得進入清真寺的人員］，包括共產黨員和未成年人做標記。」
中國政府宣稱，「併寺」政策旨在為穆斯林「減輕經濟負擔」，特別是在農村貧困地區。中國政府往往將這些地區的村民遷移、合併幾個村子之後，就會針對清真寺行動。當局還說，讓不同的伊斯蘭教派共用一個禮拜場所，可以讓他們變得更「團結」與「和諧」。
多年來，寧夏、甘肅、青海、雲南等回族穆斯林地區都曾有村民抗議清真寺被關閉或拆除，許多抗議者被監禁或拘留。
中國有兩大穆斯林民族，回族是8世紀唐朝時來到中國的穆斯林後裔，維吾爾族則主要居住在新疆。
澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）指出，2017年以來，中國政府在新疆破壞或摧毀三分之二的清真寺，約有半數遭到徹底拆除。
而在在與寧夏接壤的甘肅省，官員們不時宣佈關閉、合併和改造清真寺。
2018年，甘肅政府禁止16歲以下人士在有「中國的小麥加」之稱的臨夏市參加宗教活動。2019年臨夏電視台報道稱，當局經過「艱苦細緻開展了思想教育引導工作」，將其中一座清真寺改造成「扶貧」用途的「加工車間」和「文化活動室」。
學者漢娜・錫克表示，這反映了中國政府對伊斯蘭教的深刻恐懼，它要求穆斯林首先表現出愛國主義，並將任何「外國」影響的跡象視為威脅。
除了穆斯林，中國其他少數民族和宗教群體也受到政府打壓。幾月，北京在官方外交文件中用漢語拼音「Xizang」取代了西藏的原名「Tibet」。當局還拆除教堂的十字架，逮捕牧師，並禁止網上銷售《聖經》。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：人權觀察報告稱，中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺
延伸閱讀
- 強拆雲南清真寺爆警民衝突：中共力推宗教「中國化」，基督教與伊斯蘭教首當其衝
- 報告：中國「戰略文化清洗」維吾爾族，「木卡姆」歌舞藝術淪為中共宣傳表演
- 《有去無回的地方》：漢族公安不斷命令我跟著喊，「我的宗教是共產黨，我的神是習近平」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
Tags：
臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
我們想讓你知道的是
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。