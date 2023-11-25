「人權觀察」報告：中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺，反映了對伊斯蘭教的深刻恐懼

人權觀察（Human Rights Watch）發表最新報告指，中國政府在穆斯林聚居的省份採取「清真寺合併」（「併寺」）政策，將部分清真寺停用、關閉、拆除或改建為非宗教用途，許多清真寺甚至被除去圓頂、宣禮塔等伊斯蘭建築特色。

報告指，中國當局此舉侵犯宗教自由，是遏制伊斯蘭教在中國活動的系列措施之一。

中國約有2000萬-3000萬穆斯林，主要聚居在新疆、青海、甘肅和寧夏。中國憲法第36條規定「公民有宗教信仰自由」，但自2016年中國國家主席習近平號召宗教「中國化」之後，政府不斷加強對宗教的控制。

《BBC》向中國外交部和民族事務委員會查詢，截稿前未獲回應。

人權觀察取得衛星影像，證實寧夏回族自治區兩個村落共有七座清真寺，全都被拆除圓頂和宣禮塔，其中四座更遭顯著損壞——三座主樓被推平，一座祈禱室內部受損。

報告指在寧夏吳忠市廖橋村，55％居民為回族穆斯林，該村共有六座清真寺，本來全部都有宣禮塔和圓頂等伊斯蘭建築特色，但其中三座清真寺的建築特色在2020年1月到8月之間遭到去除，其他三座的主要建築物和正堂也被拆毀。報告指，這些清真寺已不太可能繼續發揮功能。

另外，在回族人口佔60％的寧夏西吉縣劉家溝村，當地清真寺的宣禮塔和圓頂均於2019至2021年之間遭拆除，信徒日常祈禱所必需的沐浴大廳也被拆除，據悉該寺至少在2022年初就已被關閉。

人權觀察引述當地消息人士稱，西吉縣興隆鎮原有96座清真寺當中，約60座已被關閉，「鎮政府當局打算拆除所有已關停清真寺的沐浴大廳」。

「併寺」政策

研究中國回族穆斯林的學者漢娜・錫克（Hannah Theaker）對《BBC》表示，寧夏自2020年至今已有約1300座清真寺被關閉或改建，這個數字佔當地清真寺總數的三分之一。

另一名研究回族穆斯林的美國學者大衛・斯特魯普（David Stroup）在報告中指，寧夏是中國政府實施「漢化」政策的試點，因此當地「併寺」似乎都先於其他省份開始。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 自2016年中國國家主席習近平號召宗教中國化之後，政府不斷加強對宗教的控制。

2018年一份中共中央檔案提到「清真寺合併」（「併寺」）政策，指示全國各地黨委和國家機關「加強伊斯蘭教活動場所新建、改擴建的規範管理」，清真寺應「壓縮總量」、「堅持拆多建少」。

人權觀察引述旅美回族穆斯林維權人士馬聚表示，「併寺」是為了阻止民眾到清真寺做禮拜，地方政府拆完宣禮塔和圓頂，就會開始拆除其他進行宗教活動的必要設施，例如沐浴大廳和講壇。

馬聚指出，當人們不再去清真寺，當局就會以此為藉口關閉清真寺，並在僅剩的「中國化」清真寺進行改造。「起初，他們會檢查出席者的身份證。然後他們會安裝監控攝影機⋯⋯ 對［不得進入清真寺的人員］，包括共產黨員和未成年人做標記。」

中國政府宣稱，「併寺」政策旨在為穆斯林「減輕經濟負擔」，特別是在農村貧困地區。中國政府往往將這些地區的村民遷移、合併幾個村子之後，就會針對清真寺行動。當局還說，讓不同的伊斯蘭教派共用一個禮拜場所，可以讓他們變得更「團結」與「和諧」。

多年來，寧夏、甘肅、青海、雲南等回族穆斯林地區都曾有村民抗議清真寺被關閉或拆除，許多抗議者被監禁或拘留。

中國有兩大穆斯林民族，回族是8世紀唐朝時來到中國的穆斯林後裔，維吾爾族則主要居住在新疆。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）指出，2017年以來，中國政府在新疆破壞或摧毀三分之二的清真寺，約有半數遭到徹底拆除。

而在在與寧夏接壤的甘肅省，官員們不時宣佈關閉、合併和改造清真寺。

2018年，甘肅政府禁止16歲以下人士在有「中國的小麥加」之稱的臨夏市參加宗教活動。2019年臨夏電視台報道稱，當局經過「艱苦細緻開展了思想教育引導工作」，將其中一座清真寺改造成「扶貧」用途的「加工車間」和「文化活動室」。

學者漢娜・錫克表示，這反映了中國政府對伊斯蘭教的深刻恐懼，它要求穆斯林首先表現出愛國主義，並將任何「外國」影響的跡象視為威脅。

除了穆斯林，中國其他少數民族和宗教群體也受到政府打壓。幾月，北京在官方外交文件中用漢語拼音「Xizang」取代了西藏的原名「Tibet」。當局還拆除教堂的十字架，逮捕牧師，並禁止網上銷售《聖經》。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

原標題：人權觀察報告稱，中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺