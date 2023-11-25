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2023/11/25,
中國

「人權觀察」報告：中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺，反映了對伊斯蘭教的深刻恐懼

「人權觀察」報告：中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺，反映了對伊斯蘭教的深刻恐懼
Photo Credit: Getty Images / BBC News

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報告指在寧夏吳忠市廖橋村，55%居民為回族穆斯林，該村共有6座清真寺，本來全部都有宣禮塔和圓頂等伊斯蘭建築特色，但其中3座清真寺的建築特色在2020年1月到8月之間遭到去除，其他3座的主要建築物和正堂也被拆毀。報告指，這些清真寺已不太可能繼續發揮功能。

人權觀察（Human Rights Watch）發表最新報告指，中國政府在穆斯林聚居的省份採取「清真寺合併」（「併寺」）政策，將部分清真寺停用、關閉、拆除或改建為非宗教用途，許多清真寺甚至被除去圓頂、宣禮塔等伊斯蘭建築特色。

報告指，中國當局此舉侵犯宗教自由，是遏制伊斯蘭教在中國活動的系列措施之一。

中國約有2000萬-3000萬穆斯林，主要聚居在新疆、青海、甘肅和寧夏。中國憲法第36條規定「公民有宗教信仰自由」，但自2016年中國國家主席習近平號召宗教「中國化」之後，政府不斷加強對宗教的控制。

《BBC》向中國外交部和民族事務委員會查詢，截稿前未獲回應。

人權觀察取得衛星影像，證實寧夏回族自治區兩個村落共有七座清真寺，全都被拆除圓頂和宣禮塔，其中四座更遭顯著損壞——三座主樓被推平，一座祈禱室內部受損。

報告指在寧夏吳忠市廖橋村，55％居民為回族穆斯林，該村共有六座清真寺，本來全部都有宣禮塔和圓頂等伊斯蘭建築特色，但其中三座清真寺的建築特色在2020年1月到8月之間遭到去除，其他三座的主要建築物和正堂也被拆毀。報告指，這些清真寺已不太可能繼續發揮功能。

另外，在回族人口佔60％的寧夏西吉縣劉家溝村，當地清真寺的宣禮塔和圓頂均於2019至2021年之間遭拆除，信徒日常祈禱所必需的沐浴大廳也被拆除，據悉該寺至少在2022年初就已被關閉。

人權觀察引述當地消息人士稱，西吉縣興隆鎮原有96座清真寺當中，約60座已被關閉，「鎮政府當局打算拆除所有已關停清真寺的沐浴大廳」。

「併寺」政策

研究中國回族穆斯林的學者漢娜・錫克（Hannah Theaker）對《BBC》表示，寧夏自2020年至今已有約1300座清真寺被關閉或改建，這個數字佔當地清真寺總數的三分之一。

另一名研究回族穆斯林的美國學者大衛・斯特魯普（David Stroup）在報告中指，寧夏是中國政府實施「漢化」政策的試點，因此當地「併寺」似乎都先於其他省份開始。

Xi Jinping waves after his speech as the new Politburo Standing Committee members meet the media following the 20th National Congress of the Communist Party of China, at the Great Hall of the People in Beijing, China October 23, 2022.

Photo Credit: Getty Images / BBC News

自2016年中國國家主席習近平號召宗教中國化之後，政府不斷加強對宗教的控制。

2018年一份中共中央檔案提到「清真寺合併」（「併寺」）政策，指示全國各地黨委和國家機關「加強伊斯蘭教活動場所新建、改擴建的規範管理」，清真寺應「壓縮總量」、「堅持拆多建少」。

人權觀察引述旅美回族穆斯林維權人士馬聚表示，「併寺」是為了阻止民眾到清真寺做禮拜，地方政府拆完宣禮塔和圓頂，就會開始拆除其他進行宗教活動的必要設施，例如沐浴大廳和講壇。

馬聚指出，當人們不再去清真寺，當局就會以此為藉口關閉清真寺，並在僅剩的「中國化」清真寺進行改造。「起初，他們會檢查出席者的身份證。然後他們會安裝監控攝影機⋯⋯ 對［不得進入清真寺的人員］，包括共產黨員和未成年人做標記。」

中國政府宣稱，「併寺」政策旨在為穆斯林「減輕經濟負擔」，特別是在農村貧困地區。中國政府往往將這些地區的村民遷移、合併幾個村子之後，就會針對清真寺行動。當局還說，讓不同的伊斯蘭教派共用一個禮拜場所，可以讓他們變得更「團結」與「和諧」。

多年來，寧夏、甘肅、青海、雲南等回族穆斯林地區都曾有村民抗議清真寺被關閉或拆除，許多抗議者被監禁或拘留。

中國有兩大穆斯林民族，回族是8世紀唐朝時來到中國的穆斯林後裔，維吾爾族則主要居住在新疆。

澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）指出，2017年以來，中國政府在新疆破壞或摧毀三分之二的清真寺，約有半數遭到徹底拆除。

而在在與寧夏接壤的甘肅省，官員們不時宣佈關閉、合併和改造清真寺。

2018年，甘肅政府禁止16歲以下人士在有「中國的小麥加」之稱的臨夏市參加宗教活動。2019年臨夏電視台報道稱，當局經過「艱苦細緻開展了思想教育引導工作」，將其中一座清真寺改造成「扶貧」用途的「加工車間」和「文化活動室」。

學者漢娜・錫克表示，這反映了中國政府對伊斯蘭教的深刻恐懼，它要求穆斯林首先表現出愛國主義，並將任何「外國」影響的跡象視為威脅。

除了穆斯林，中國其他少數民族和宗教群體也受到政府打壓。幾月，北京在官方外交文件中用漢語拼音「Xizang」取代了西藏的原名「Tibet」。當局還拆除教堂的十字架，逮捕牧師，並禁止網上銷售《聖經》。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：人權觀察報告稱，中國政府在寧夏、甘肅大量關閉及改造清真寺

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺


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