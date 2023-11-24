哈瑪斯宣布24日起休戰，以色列收首份獲釋人質名單；拜登與卡達、以色列和埃及領袖通話斡旋
我們想讓你知道的是
卡達外交部發言人指出，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的休戰將於11月24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始，首批人質會在當天下午4時獲釋。《BBC》報導，卡達外交部發言人提到，哈瑪斯挾持的人質之中，24日會有13人獲釋。根據各方協助達成的協議，在4天的暫時停火期間，會有50位人質獲釋。
以哈戰爭露曙光，卡達：加薩暫時停火11/24展開
（中央社）以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰已持續一個多月，一直在以色列與哈瑪斯之間居中斡旋的卡達政府今天（當地時間23日）宣布，加薩走廊的暫時停火將於24日早上展開。
《路透社》報導，卡達外交部發言人指出，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的休戰將於11月24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始，首批人質會在當天下午4時獲釋。
《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，卡達外交部發言人提到，哈瑪斯挾持的人質之中，24日會有13人獲釋。根據各方協助達成的協議，在4天的暫時停火期間，會有50位人質獲釋。
根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。
卡達近來一直居中斡旋盼能達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。
哈瑪斯宣布24日起休戰，以色列收首份獲釋人質名單
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的武裝支翼今天在通訊軟體Telegram的頻道上宣布，哈瑪斯與以色列將自當地時間24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始休戰。
《路透社》報導，哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）在聲明中說，這次休戰將持續4天，休戰期間，卡薩姆旅和以色列將停止所有軍事行動。
根據哈瑪斯，「敵機」將完全暫停在加薩走廊南部上空飛行，同時也將於每天上午10時至下午4時間，停止在加薩走廊北部區域和加薩市上空飛行6小時。
根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。
卡達近來一直居中斡旋盼能達成協議，以釋放部分人質來換取休戰。卡達外交部發言人今天指出，首批人質會在24日下午4時獲釋。
《法新社》報導，以色列總理辦公室今天表示，當局收到「第一份名單」後，正在聯繫所有人質的家屬。目前還不清楚誰在名單上。
斡旋中東衝突，拜登與卡達、以色列和埃及領袖通話
白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天分別與埃及、以色列和卡達的領導人通話。這是自從宣告以色列和哈瑪斯達成釋放人質協議以來，拜登與這些領袖進行談話首次公開。
拜登及其政府透過卡達、埃及進行談判而達成這項協議，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯將釋放至少50名人質，以色列則將釋放數十名巴勒斯坦囚犯並且對飽受戰爭蹂躪的加薩走廊停火4天。
3位領導人分別代表不同陣營，卡達是哈瑪斯政治辦公室所在，也是哈瑪斯的主要外交管道；以色列則誓言摧毀哈瑪斯；埃及一方面長期與以色列合作封鎖加薩走廊，同時在最近以哈戰爭中呼籲保護巴勒斯坦平民。
白宮在聲明中表示，拜登和卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通話時「承諾保持密切聯繫，以確保協議能全面落實。」
不過，休戰和交換人質的時程仍有待觀察。外界原本普遍預期當地時間22日上午10時起就會暫時停火，但以色列官員告訴《法新社》，24日之前「不會暫停」。
白宮指出，拜登在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，「向總理保證他會繼續致力確保以色列其餘人質能夠全部獲釋」。
此外，拜登告訴埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），「美國無論如何都不會允許巴勒斯坦人從加薩走廊或約旦河西岸被迫重新安置」或「重新劃定加薩邊界」，並且確認加薩不能「繼續作為哈瑪斯的庇護所」。
新聞來源
延伸閱讀
- 「兩國方案」遲遲無法落實，巴勒斯坦方面要負最大責任
- 挺巴勒斯坦示威標語「從河流到海洋」，為何會成為某些國家的政治禁語？
- 致力於推廣「以巴共存」的以色列集體農場，遭哈瑪斯屠村後還能對「和平」抱有期待嗎？
- 以色列 vs 哈瑪斯：究竟誰犯下了「戰爭罪」？罪行將如何被起訴？
- 巴勒斯坦是一個國家嗎？國際上有哪些分歧點？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
“2023以巴衝突”的相關議題
- 2023-11-24 哈瑪斯宣布24日起休戰，以色列收首份獲釋人質名單；拜登與卡達、以色列和埃及領袖通話斡旋
- 2023-11-23 受以巴衝突抵制西方企業波及，馬來西亞「US Pizza」近日考慮更改品牌名稱
- 2023-11-23 以色列、哈瑪斯23日起擬休戰4天交換人質，協議重點、雙方態度一次看
Tags：
時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
我們想讓你知道的是
【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
了解更多>>https://reurl.cc/m02ZXW