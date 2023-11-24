哈瑪斯宣布24日起休戰，以色列收首份獲釋人質名單；拜登與卡達、以色列和埃及領袖通話斡旋

以哈戰爭露曙光，卡達：加薩暫時停火11/24展開

（中央社）以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭組織「哈瑪斯」（Hamas）交戰已持續一個多月，一直在以色列與哈瑪斯之間居中斡旋的卡達政府今天（當地時間23日）宣布，加薩走廊的暫時停火將於24日早上展開。

《路透社》報導，卡達外交部發言人指出，以色列與哈瑪斯在加薩走廊的休戰將於11月24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始，首批人質會在當天下午4時獲釋。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，卡達外交部發言人提到，哈瑪斯挾持的人質之中，24日會有13人獲釋。根據各方協助達成的協議，在4天的暫時停火期間，會有50位人質獲釋。

根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

卡達近來一直居中斡旋盼能達成協議，以釋放部分人質來換取暫時停火。

哈瑪斯宣布24日起休戰，以色列收首份獲釋人質名單

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的武裝支翼今天在通訊軟體Telegram的頻道上宣布，哈瑪斯與以色列將自當地時間24日上午7時（格林威治標準時間5時）開始休戰。

《路透社》報導，哈瑪斯的武裝支翼「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）在聲明中說，這次休戰將持續4天，休戰期間，卡薩姆旅和以色列將停止所有軍事行動。

根據哈瑪斯，「敵機」將完全暫停在加薩走廊南部上空飛行，同時也將於每天上午10時至下午4時間，停止在加薩走廊北部區域和加薩市上空飛行6小時。

根據以色列當局說法，哈瑪斯武裝分子10月7日襲擊以色列南部，造成以色列方面約有1200人喪命，其中大多數是平民，且有200多人被押到加薩走廊作為人質。

卡達近來一直居中斡旋盼能達成協議，以釋放部分人質來換取休戰。卡達外交部發言人今天指出，首批人質會在24日下午4時獲釋。

《法新社》報導，以色列總理辦公室今天表示，當局收到「第一份名單」後，正在聯繫所有人質的家屬。目前還不清楚誰在名單上。

斡旋中東衝突，拜登與卡達、以色列和埃及領袖通話

白宮表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天分別與埃及、以色列和卡達的領導人通話。這是自從宣告以色列和哈瑪斯達成釋放人質協議以來，拜登與這些領袖進行談話首次公開。

拜登及其政府透過卡達、埃及進行談判而達成這項協議，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯將釋放至少50名人質，以色列則將釋放數十名巴勒斯坦囚犯並且對飽受戰爭蹂躪的加薩走廊停火4天。

3位領導人分別代表不同陣營，卡達是哈瑪斯政治辦公室所在，也是哈瑪斯的主要外交管道；以色列則誓言摧毀哈瑪斯；埃及一方面長期與以色列合作封鎖加薩走廊，同時在最近以哈戰爭中呼籲保護巴勒斯坦平民。

白宮在聲明中表示，拜登和卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）通話時「承諾保持密切聯繫，以確保協議能全面落實。」

不過，休戰和交換人質的時程仍有待觀察。外界原本普遍預期當地時間22日上午10時起就會暫時停火，但以色列官員告訴《法新社》，24日之前「不會暫停」。

白宮指出，拜登在與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的通話中，「向總理保證他會繼續致力確保以色列其餘人質能夠全部獲釋」。

此外，拜登告訴埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi），「美國無論如何都不會允許巴勒斯坦人從加薩走廊或約旦河西岸被迫重新安置」或「重新劃定加薩邊界」，並且確認加薩不能「繼續作為哈瑪斯的庇護所」。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航