幣安淪恐怖組織交易天堂，趙長鵬認罪卸任換取持續營運，前因後果一覽

（中央社）全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬21日承認違反美國反洗錢法並辭去執行長職務，根據法院文件，檢方22日促請法官要求趙長鵬於明（2024）年2月量刑聽審前留在美國。

趙長鵬21日在美國華盛頓州西雅圖出庭認罪。美國司法部發言人先前告訴《路透社》，趙長鵬目前預計在西雅圖地區待到本月27日晚上，但之後將獲准返回他在阿拉伯聯合大公國的寓所。

美國司法部22日向聯邦法官提出請求，盼法官要求趙長鵬在明年2月23日判刑前不得離開美國。

趙長鵬觸犯《銀行保密法》，幣安淪恐怖組織交易天堂

《CNBC》引述美國司法部說法報導，趙長鵬等人因未切實執行有效反洗錢計畫，且蓄意違反美國經濟制裁措施，而被控觸犯《銀行保密法》（Bank Secrecy Act）。

趙長鵬21日對刑事指控認罪並辭去執行長職務，作為與司法部一項43億美元（約新台幣1360億元）和解協議的一部分。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明表示，幣安讓不肖人士從事超過10萬次交易，用以支持恐怖主義和販毒等非法活動。此外，幣安放行的虛擬貨幣交易中，違反美國制裁措施的有高達150多萬筆。

葉倫在聲明中說，幣安同時允許與哈瑪斯（Hamas）武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Al-Qassam Brigades）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）、蓋達（al-Qaida）與伊斯蘭國（IS）等恐怖組織相關的交易，並直指幣安「從未提交過任何可疑活動報告」。

根據幣安和美國財政部轄下「金融犯罪執法網絡」（FinCEN）之間的92頁合意令內容，財政部指稱這家全球最大加密貨幣交易所「甚至發展出一個程序，一旦VIP用戶成為執法人員調查對象時，就會向這些用戶寄發通知」。

趙長鵬承認自己觸犯銀行保密法之餘，也造成一間金融機構犯法。法庭文件顯示，趙長鵬以1.75億美元個人擔保（personal recognizance）保證金保釋在外，包括1500萬美元現金，並同意於明年2月23日量刑前14天返回美國。

幣安則同意被政府沒收25億美元，並支付18億美元罰款。此外，幣安雖可持續營業，但需遵守一套全新的基本規則，除了將加強公司的法遵計畫，還須指派一名獨立的法規遵循監督員。

趙長鵬保有股權，罰款可能無痛？

《路透社》報導，罰款金額雖然非常龐大，范德比大學（Vanderbilt University）法學教授雅達夫（Yesha Yadav）認為，幣安似乎應付得過來，「這項協議似乎設計用來給幣安多活一天的機會，同時撤走了趙長鵬這個與成長商業模式息息相關的人物」。

她補充說，然而，由於趙長鵬似乎保留了自身在幣安的股份，因此仍有可能對公司施加影響力。

從事律師業的佛蘭契曼（Robert Frenchman）點出，這起案件違規情節重大、涉及對象也非等閒之輩，趙長鵬似乎「相當划算地脫了身」。

佛蘭契曼說身價據報達102億美元的趙長鵬「仍握有龐大財富，不太可能在美國牢裡待太久」。他說，趙長鵬不僅仍保有幣安的股份，還把公司幾個最大的問題都給解決了。

趙長鵬會坐牢，可是應該不會太久

美國司法部發言人22日表示，根據聯邦指導原則，趙長鵬面臨最高18個月的徒刑，並同意不會對上看18個月的刑期提出上訴。但發言人強調，司法部保留求處更高刑期的權利。

然而，部分法律專家並不認為趙長鵬會坐超過1年的牢。

多位法律專家表示，根據控告書提出的事實，檢方原可指控趙長鵬犯下更嚴重的罪行並判處更重的刑罰，但必須權衡他為避免被捕而留在國外的可能性。

新執行長何許人？背景一次看

趙長鵬2017年創立幣安以來，對公司營運一向親力親為。這次達成和解後，他被禁止「現在或將來參與（幣安）營運或管理」。

趙長鵬辭去執行長職位後，幣安表示將由鄧偉政（Richard Teng）接任執行長。

《英國廣播公司新聞網》（BBC News）報導，鄧偉政來自新加坡，2021年剛加入幣安，擔任新加坡分部執行長。根據他個人領英（LinkedIn）頁面資訊，他在這個職位僅5個月時間即獲晉升，並於今年4月成為歐亞中東和北非區域負責人。

鄧偉政今年5月成為區域市場負責人，21日獲任為執行長。

趙長鵬在宣布繼任者時，盛讚鄧偉政是一位「高度符合資格的領導者」，還說「他憑藉30多年的金融服務和監管經驗，將帶領公司度過下一個成長期」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰