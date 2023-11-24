開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/24,
醫療

陳建仁：中生納健保預計明年2月上路，薛瑞元：分為2階段，逾2000人受惠

陳建仁：中生納健保預計明年2月上路，薛瑞元：分為2階段，逾2000人受惠
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

衛福部長薛瑞元說，中生納健保分為2個階段，第1階段是先讓中國籍學生進入健保，受到保障，明年2月仍要遵守6個月的等待期，若不用6個月等待期，就要修《全民健康保險法》，將是第2階段規劃，健保法修法正在研議中，不會只針對取消等待期議題，是全面性檢討健保重要議題。

陳建仁：中生納健保預計2024年2月上路 健康權是人權

（中央社）行政院長陳建仁昨（23）日說，健康權是全球普世價值、基本人權，經跨部會審慎研議，學籍已完成6個月，且完成註冊的中生應視同外籍生及僑生納入健保，預計於明（2024）年2月1日實施。

衛福部長薛瑞元日前表示，外籍生來台納健保將無需等待6個月，以及中國籍學生比照外籍生納保皆有初步規劃，不涉及修法，預計最快113學年上路。

行政院發言人林子倫昨日主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取衛福部臨時動議報告後指出，健康權是全球普世價值、基本人權，中國學生來台就學，進入台灣教育體制，政府應照顧其健康權，且對防疫也有幫助。

陳建仁說，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的中生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將依據《全民健康保險法》施行細則第8條第1項公告，預計於2024年2月1日實施。

他也提醒相關部會應做好行政程序整備，以及中生溝通，使政策如期如質實施，讓中生在台求學期間可以得到健保醫療照護與保障。

現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在國內設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元。

中生納健保2階段上路 逾2000人受惠

（中央社）學籍已完成6個月、完成註冊的中生視同外籍生及僑生納入健保，預計明年2月實施。衛福部長薛瑞元昨日說，中生納健保逾2000人受惠，分2階段上路，第1階段有6個月等待期限制。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取衛生福利部臨時動議報告後指出，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的中生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將據《全民健康保險法》施行細則第8條第1項公告，預計明年2月1日實施。

薛瑞元下午接受媒體聯訪時表示，中生納保新制上路後，預計大約2000多人受惠，現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元，經評估人數少，保費挹注收入不多，中生都是年輕人，醫療利用率低、健保支出也不會多，對整體財務影響不大。

薛瑞元說，中生納健保分為2個階段，第1階段是先讓中國籍學生進入健保，受到保障，明年2月仍要遵守6個月的等待期，若不用6個月等待期，就要修《全民健康保險法》，將是第2階段規劃，健保法修法正在研議中，不會只針對取消等待期議題，是全面性檢討健保重要議題。

薛瑞元表示，中國籍學生比照外籍生納保，無須修法，最快今、明2天就會公告，公告後2月就能實施。至於新制明年2月1日上路後，已在台灣待滿6個月中國籍學生是立刻納入健保，或是需要再等待6個月，直到明年7、8月才能加入健保，納保日程條件仍需要討論。

據現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在國內設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。

中生納健保 陸委會：健康權與防疫不可欠缺

（中央社）中生納健保預計明年2月上路。陸委會發言人詹志宏昨日表示，中生在台就學期間可以得到健保的醫療照顧與保障，就健康權與防疫立場而言是不可欠缺的。

行政院長陳建仁昨日宣布中生納保將於明年2月1日實施。詹志宏昨日在陸委會的例行記者會上表示，未來中生納保之後，所有來自境外的學生，都會一視同仁，可以在相同條件下，參加全民健保。

詹志宏指出，如陳建仁提示，健康權是全球普世價值的基本人權，中生來台就學，進入台灣的教育體制，在台求學期間，可以得到健保的醫療照護及保障，就健康權與防疫立場而言，都是不可欠缺的。

對於媒體報導，曾有中生表示，現行參加商業的醫療保險，花費比未來參加全民健保更省錢一事，詹志宏解釋，全民健保本質上是保險的概念，沒有必要從平常就醫的機會或次數來計算保費的多寡。

他說，全民健保照顧的範圍，是中生現在投保的商業醫療保險所遠遠不能比，特別是不幸遇到重大傷病時，全民健保是非常重要的照護依據。

詹志宏進一步表示，根據主管機關估算，中生與其他來自境外的學生同屬年輕族群。一般情形下所需的醫療支出，應該會少於所繳的保費，其支出大約是所繳保費的七成，所以實際上應是對健保財務有所挹注。

詹志宏強調，陸委會會與教育部、內政部、衛福部等機關，在明年1月底前，充分做好對中生的溝通，以及做好行政作業的整備，使政策能如期、如質實施。

至於中生研修生是否有納入全民健保？詹志宏回應，研修生沒有在規劃的範圍裡。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。