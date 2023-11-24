陳建仁：中生納健保預計明年2月上路，薛瑞元：分為2階段，逾2000人受惠

陳建仁：中生納健保預計2024年2月上路 健康權是人權

（中央社）行政院長陳建仁昨（23）日說，健康權是全球普世價值、基本人權，經跨部會審慎研議，學籍已完成6個月，且完成註冊的中生應視同外籍生及僑生納入健保，預計於明（2024）年2月1日實施。

衛福部長薛瑞元日前表示，外籍生來台納健保將無需等待6個月，以及中國籍學生比照外籍生納保皆有初步規劃，不涉及修法，預計最快113學年上路。

行政院發言人林子倫昨日主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取衛福部臨時動議報告後指出，健康權是全球普世價值、基本人權，中國學生來台就學，進入台灣教育體制，政府應照顧其健康權，且對防疫也有幫助。

陳建仁說，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的中生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將依據《全民健康保險法》施行細則第8條第1項公告，預計於2024年2月1日實施。

他也提醒相關部會應做好行政程序整備，以及中生溝通，使政策如期如質實施，讓中生在台求學期間可以得到健保醫療照護與保障。

現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在國內設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元。

中生納健保2階段上路 逾2000人受惠

（中央社）學籍已完成6個月、完成註冊的中生視同外籍生及僑生納入健保，預計明年2月實施。衛福部長薛瑞元昨日說，中生納健保逾2000人受惠，分2階段上路，第1階段有6個月等待期限制。

行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中聽取衛生福利部臨時動議報告後指出，經跨部會審慎研議後，學籍已完成6個月、且註冊的中生，應視同外籍生及僑生納入健保，衛福部將據《全民健康保險法》施行細則第8條第1項公告，預計明年2月1日實施。

薛瑞元下午接受媒體聯訪時表示，中生納保新制上路後，預計大約2000多人受惠，現行第6類保險對象（境外生）健保費每人每月為新台幣826元，經評估人數少，保費挹注收入不多，中生都是年輕人，醫療利用率低、健保支出也不會多，對整體財務影響不大。

薛瑞元說，中生納健保分為2個階段，第1階段是先讓中國籍學生進入健保，受到保障，明年2月仍要遵守6個月的等待期，若不用6個月等待期，就要修《全民健康保險法》，將是第2階段規劃，健保法修法正在研議中，不會只針對取消等待期議題，是全面性檢討健保重要議題。

薛瑞元表示，中國籍學生比照外籍生納保，無須修法，最快今、明2天就會公告，公告後2月就能實施。至於新制明年2月1日上路後，已在台灣待滿6個月中國籍學生是立刻納入健保，或是需要再等待6個月，直到明年7、8月才能加入健保，納保日程條件仍需要討論。

據現行規定，持有居留證明文件在台居留滿6個月在學僑生、外籍生可以就讀學校為投保單位申請參加健保，在國內設有戶籍而無被保險人可依附投保僑生，可就讀學校為投保單位參加健保。

中生納健保 陸委會：健康權與防疫不可欠缺

（中央社）中生納健保預計明年2月上路。陸委會發言人詹志宏昨日表示，中生在台就學期間可以得到健保的醫療照顧與保障，就健康權與防疫立場而言是不可欠缺的。

行政院長陳建仁昨日宣布中生納保將於明年2月1日實施。詹志宏昨日在陸委會的例行記者會上表示，未來中生納保之後，所有來自境外的學生，都會一視同仁，可以在相同條件下，參加全民健保。

詹志宏指出，如陳建仁提示，健康權是全球普世價值的基本人權，中生來台就學，進入台灣的教育體制，在台求學期間，可以得到健保的醫療照護及保障，就健康權與防疫立場而言，都是不可欠缺的。

對於媒體報導，曾有中生表示，現行參加商業的醫療保險，花費比未來參加全民健保更省錢一事，詹志宏解釋，全民健保本質上是保險的概念，沒有必要從平常就醫的機會或次數來計算保費的多寡。

他說，全民健保照顧的範圍，是中生現在投保的商業醫療保險所遠遠不能比，特別是不幸遇到重大傷病時，全民健保是非常重要的照護依據。

詹志宏進一步表示，根據主管機關估算，中生與其他來自境外的學生同屬年輕族群。一般情形下所需的醫療支出，應該會少於所繳的保費，其支出大約是所繳保費的七成，所以實際上應是對健保財務有所挹注。

詹志宏強調，陸委會會與教育部、內政部、衛福部等機關，在明年1月底前，充分做好對中生的溝通，以及做好行政作業的整備，使政策能如期、如質實施。

至於中生研修生是否有納入全民健保？詹志宏回應，研修生沒有在規劃的範圍裡。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航