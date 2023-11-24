《日經亞洲》：習近平稱沒有侵台計畫，拜登卻未聽出「終身掌權」的弦外之音
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瞭解2027年和2035年代表什麼，有助於理解習近平談話的背後意涵。2027年是中國人民解放軍建軍100週年，是中國軍事發展具有里程碑意義的一年。問題較大的是2035年，中共二十二大將在2032年舉行，所以習近平提到2027年和2035年就等於宣布他將競選中國最高領導人第4和第5任期。
（中央社）《日經亞洲》社論分析，在這次舊金山亞太經濟合作會議（APEC）中，美國總統拜登（Joe Biden）雖聽見中國國家主席習近平沒有侵略台灣的計畫，但卻未聽出他想要終身掌握權力的野心。
上週4小時的習拜會中，習近平否認有攻台計畫。由於2027年和2035年對習近平而言具重大意義，這是為什麼他在否認中國有入侵台灣計畫時刻意提到這些。
習拜會後一位高階美國官員在記者會中引述習近平談話指出：「我在美國聽見所有這些報導，指稱我們正計劃於2027年或2035年（對台灣）採取軍事行動。」這名官員表示，這些言論似乎帶著一絲惱怒。習近平接著說：「根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫。」
習近平突然否認有攻台計畫成為世界各地的頭條新聞。不過官方《新華社》沒有報導此事，其他官媒也沒報導。這些中國媒體引述習近平說法指出，在中美關係中，台灣「仍是最重要和最敏感的議題」，且「中國將實現統一，這是無法阻擋的。」
習近平這次出人意料的涉台言論想傳達什麼訊息？
在加州和華盛頓，許多官員和企業主管，包括前一晚聽過習近平在舊金山講話的美國企業重量級人士，似乎表面上已接受習近平否認入侵計畫的說法。
然而，習近平並未提及放棄對台灣動武。他已表明的對台意圖基本上沒有改變。
難怪，熟悉中國國內政治的消息人士做出了完全不同的反應。一名消息人士說，習近平將台灣言論視為「謹慎而富有遠見」策略的一部分，同時「計算了其對國內政治的影響」。這名消息人士表示，習近平提及他知道美國官員一直在談論什麼，也是具有戰略意義。
瞭解2027年和2035年代表什麼，有助於理解習近平談話的背後意涵。自2017年中國共產黨第19次全國代表大會習近平連任中央委員會總書記以來，他不斷提到這些年分。
2027年是中國人民解放軍建軍100週年，是中國軍事發展具有里程碑意義的一年。
中共下次五年一度的全國代表大會也將於2027年舉行。當習近平提到這個未來的時間點時，他很可能設想在全國代表大會獲得擔任中國最高領導人的第4個任期。
問題較大的是2035年。在2017年中共全國代表大會，習近平實際上將2035年設定為中國在軍事和經濟方面趕上並超越美國的目標年分。
中共第22次全國代表大會將在這幾年之間舉行，即2032年，習近平提到2027年和2035年就等於宣布他將競選中國最高領導人第4和第5任期。
到了2035年，按中國計算方法，他年紀已到了83歲。這是中共創黨者毛澤東去世時的年齡。如果習近平繼續執政到2035年，在成就上趕上毛澤東將不是個夢想。
一名熟悉中國政治的消息人士指出：「習近平計劃持續（掌權）更長時間，他選擇向拜登傳達這一訊息。」習近平提到2035年，甚至顯示他的野心是終身擔任中國最高領導人。
為了打破國內困難的政治局勢，習近平需要就台灣問題發出訊息，並展現他對未來十多年掌權的信心。
他前往美國的真正目的可能是發表這一高度政治性的宣言，然後將其傳播到中國在內的世界各地。
事實上，習近平的台灣談話是一把雙面刃。若習近平明白陳述將不會武統台灣，消息人士稱，他在中國的魅力可能就會消失。
習近平最新對台言論的真正意義最快要到2027年才能明朗，這期間還有很長的路要走。
但如果上週美中峰會留給世界一個印象，即這兩個大國因台灣問題發生武裝衝突是可以避免的。
現為《日經亞洲》資深社論撰稿人中澤克二（Katsuji Nakazawa）曾派駐中國擔任特派員7年，之後接任中國分社社長，於2014年榮獲范恩-上田紀念國際記者獎（Vaughn-Ueda International Journalist prize）。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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