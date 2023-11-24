分析：普亭與金正恩交好、北京惴惴不安，中俄「不封頂關係」碰天花板
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當中國設法遏止恐損及北京利益的戰亂，實則中國似乎正更趨向與美國就俄侵烏和以巴衝突所持的立場。至於近來普亭金正恩走得近，美國國務院亞太副助卿華自強說，由於北京明顯不滿莫斯科把若干類型的技術提供給北韓，可能北韓與俄羅斯的關係強化，也將隨著時間流逝而無以為繼。
（中央社）由於以巴衝突與俄侵烏以致中國的對外關係面臨壓力，加上近來俄國總統普亭（Vladimir Putin）與北韓最高領導人金正恩過從甚密，北京當局極可能正在慎思，中俄兩國原本號稱上不封頂的關係。
香港《南華早報》22日報導，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）出席近日美國外交政策委員會（NCAFP）舉辦的研討會指出，檢視中俄上不封頂的關係，正要開始遭遇若干限制。
關注以巴衝突與俄侵烏的華自強指出，北京方面對俄羅斯感到有些不安，因此就當前的加薩局勢，已隱隱浮現中國已審慎評估與伊朗打交道的若干跡象。
他說，尤其當中國設法遏止恐損及北京利益的戰亂，實則中國似乎正更趨向與美國就俄侵烏和以巴衝突所持的立場。
至於近來普亭金正恩走得近，華自強說，由於北京明顯不滿莫斯科把若干類型的技術提供給北韓，可能北韓與俄羅斯的關係強化，也將隨著時間流逝而無以為繼。
他分析，普亭日益仰賴平壤當局提供砲彈，以及其他的可投入俄烏戰爭的軍武，已使得北京當局惴惴不安，並說北京明顯不滿，莫斯科當局在中國的臥榻之側生事，至少若干學者和層級較低的官員的確如此。
華自強說，這番給北韓所需技術換取大批軍武的操作，引發明年北韓可能更有恃無恐的諸多擔憂。
美國總統拜登（Joe Biden）和他的行政團隊一再呼籲北京向這兩國家施壓，以遏止俄羅斯在烏克蘭的入侵，並約束北韓的挑釁。
今年9月金正恩與普亭高峰會期間，他誓言力挺俄羅斯的「正義之戰」。美國示警，金正恩的聲稱，可能導致莫斯科取得新一批可用於俄烏戰爭的彈藥來源。
上月美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明會商，平壤當局日益破壞穩定和加劇局勢的行徑，還有俄國與北韓的軍事合作，這個問題可說已升高至緊要的關鍵時刻。
前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）同意華自強所言，並說北京可能不樂見，俄烏戰爭和以巴衝突蔓延擴散。
她說，北京當局可能亟欲遏止攸關北韓和台灣的緊張情勢，這是上週落幕的拜習會，另個中美意見分歧的熱點。
董雲裳表示，當北京衡量以巴衝突和俄烏戰爭，以及當北京討論北韓與台灣情勢，中方可能更亟欲試圖平息其中若干的緊張。
她說，北京當局向來留意秩序和不失控，他們關注全球局勢，力圖確保局面別升高，因為自習近平以降的中國官員，傾向於藉由取得更多斡旋空間的方法，以便處理若干內政問題，包括疲弱不振的經濟。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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