開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/24,
印太

分析：普亭與金正恩交好、北京惴惴不安，中俄「不封頂關係」碰天花板

分析：普亭與金正恩交好、北京惴惴不安，中俄「不封頂關係」碰天花板
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

當中國設法遏止恐損及北京利益的戰亂，實則中國似乎正更趨向與美國就俄侵烏和以巴衝突所持的立場。至於近來普亭金正恩走得近，美國國務院亞太副助卿華自強說，由於北京明顯不滿莫斯科把若干類型的技術提供給北韓，可能北韓與俄羅斯的關係強化，也將隨著時間流逝而無以為繼。

（中央社）由於以巴衝突與俄侵烏以致中國的對外關係面臨壓力，加上近來俄國總統普亭（Vladimir Putin）與北韓最高領導人金正恩過從甚密，北京當局極可能正在慎思，中俄兩國原本號稱上不封頂的關係。

香港《南華早報》22日報導，美國主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）出席近日美國外交政策委員會（NCAFP）舉辦的研討會指出，檢視中俄上不封頂的關係，正要開始遭遇若干限制。

關注以巴衝突與俄侵烏的華自強指出，北京方面對俄羅斯感到有些不安，因此就當前的加薩局勢，已隱隱浮現中國已審慎評估與伊朗打交道的若干跡象。

他說，尤其當中國設法遏止恐損及北京利益的戰亂，實則中國似乎正更趨向與美國就俄侵烏和以巴衝突所持的立場。

至於近來普亭金正恩走得近，華自強說，由於北京明顯不滿莫斯科把若干類型的技術提供給北韓，可能北韓與俄羅斯的關係強化，也將隨著時間流逝而無以為繼。

他分析，普亭日益仰賴平壤當局提供砲彈，以及其他的可投入俄烏戰爭的軍武，已使得北京當局惴惴不安，並說北京明顯不滿，莫斯科當局在中國的臥榻之側生事，至少若干學者和層級較低的官員的確如此。

華自強說，這番給北韓所需技術換取大批軍武的操作，引發明年北韓可能更有恃無恐的諸多擔憂。

美國總統拜登（Joe Biden）和他的行政團隊一再呼籲北京向這兩國家施壓，以遏止俄羅斯在烏克蘭的入侵，並約束北韓的挑釁。

今年9月金正恩與普亭高峰會期間，他誓言力挺俄羅斯的「正義之戰」。美國示警，金正恩的聲稱，可能導致莫斯科取得新一批可用於俄烏戰爭的彈藥來源。

上月美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）與中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明會商，平壤當局日益破壞穩定和加劇局勢的行徑，還有俄國與北韓的軍事合作，這個問題可說已升高至緊要的關鍵時刻。

前國務院代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）同意華自強所言，並說北京可能不樂見，俄烏戰爭和以巴衝突蔓延擴散。

她說，北京當局可能亟欲遏止攸關北韓和台灣的緊張情勢，這是上週落幕的拜習會，另個中美意見分歧的熱點。

董雲裳表示，當北京衡量以巴衝突和俄烏戰爭，以及當北京討論北韓與台灣情勢，中方可能更亟欲試圖平息其中若干的緊張。

她說，北京當局向來留意秩序和不失控，他們關注全球局勢，力圖確保局面別升高，因為自習近平以降的中國官員，傾向於藉由取得更多斡旋空間的方法，以便處理若干內政問題，包括疲弱不振的經濟。

新聞來源

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。