明年綜所稅減稅207億，免稅、標準扣除額皆調高，財政部：6年全民減稅利益逾3200億元
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根據財政部報告，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度5.50%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%），因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。
基本生活費、免稅伙食費增 明年綜所稅減稅紅包207億
（中央社）財政部昨（23）日公告112年度每人基本生活所需費用金額，為新台幣20.2萬元、較111年度增加6000元，同時，伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，明（2024）年申報綜所稅適用，預估整體減稅利益207億元。
財政部依《納稅者權利保護法》第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數為33萬6850元的60%，據此公告112年度每人基本生活所需的費用金額為20.2萬元。
財政部賦稅署長宋秀玲表示，112年度申報戶基本生活所需費用總額（即20.2萬元乘以申報戶成員人數），超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。
宋秀玲指出，上述基本生活所需的費用金額，民眾於明年5月申報112年度綜合所得稅時適用，預估受益戶數約235萬戶、較111年度增加9萬戶，減稅利益約189億元、較111年度增加33億元。
簡單試算，假設是原本就受惠「基本生活費」而可少繳稅的單身納稅人，隨基本生活費提高6000元，在適用稅率5%狀況下，明年5月報稅時可再省稅300元；若為四口之家，適用稅率5%、可省稅1200元。
同時，行政院會昨日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，其中，伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，112年1月1日上路。
安永執業會計師楊建華舉例，調整後，勞工薪資中，一個月多了600元的免稅額度、一年即增加7200元，若以所得稅率5%至40%計算，明年申報綜所稅時，這部分可以省稅360元至2880元不等。
宋秀玲表示，這次伙食費免列入員工薪資所得額度調升，減稅利益大約是18億元。
也就是說，明年申報綜所稅時，基本生活費調升，加上伙食費免稅額調高，全民合計減稅利益207億元。
綜所稅免稅額調高至9.7萬、標準扣除13.1萬 114年申報適用
（中央社）財政部昨日說，消費者物價指數上漲，民國113年度每人免稅額由新台幣9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）等，相關調整將於114年申報綜所稅適用。
行政院會昨日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中說，政府近年大幅提高綜所稅的標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額、增訂長期照顧特別扣除額，新增並提高基本生活所需的費用不得加以課稅金額，並按消費者物價指數上漲程度調高免稅額、扣除額及課稅級距，除減輕民眾負擔，也有助於所得重分配。
根據財政部報告，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度5.50%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%），因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。
財政部說，上述減稅措施估計662萬戶受益，增加民眾可支配所得175億元，預計於114年5月申報113年度綜所稅時適用。
根據這次調整，單身新鮮人114年報稅時可多扣除2.3萬元、包含2名5歲以下子女的雙薪家庭報稅時合計可多扣5.6萬，而若家中是三代同台包含一名70歲以上適用身心障礙及長照扣除的長者，更可多扣除7.45萬元。
另外，財政部說，為適度反映物價變動情形，近期修正營利事業所得稅查核準則第88條，將伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，將於112年1月1日適用，減輕員工負擔。
綜所稅制優化 財部：6年全民減稅利益逾3200億元
（中央社）政府推動所得稅制優化，調高基本生活費、各項扣除額金額等，使有近半綜所稅申報戶因減稅利益增加，而受惠免繳稅，財政部昨日表示，民國107年以來，6年整體減稅利益達新台幣3200多億元。
財政部賦稅署昨日召開記者會，說明「所得稅制優化惠民措施」，賦稅署長宋秀玲表示，近年台灣民眾人均所得提升，整體申報戶660萬戶中，仍有大約47%免繳稅，主因是政府推動稅制優化，大幅調高免稅額與扣除額等，使民眾減稅利益增加，絕非是「半數人窮到不用繳稅」。
同時，她表示，綜所稅約5.5萬戶、即0.85%的申報戶，繳了整體稅額的45.5%，有能力繳稅的人持續貢獻稅收，政府並將徵起的稅收，用於施政及相關社會福利支出，比如中低收入戶補助、房屋租金補貼、育兒津貼或長期照顧支出等，發揮所得重分配功能。
根據賦稅署統計，從107年以來至今年，綜所稅4大扣除額（標準、薪資所得、身心障礙、幼兒學前）調高，不可對民眾課稅的基本生活費調升，新增長照扣除額，加上物價因素，估計6年來整體減稅利益達到3200多億元。
此外，宋秀玲指出，以113年度（114年報稅適用）來說，綜所稅每人免稅額將由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額；上述減稅措施估計662萬戶受益，減稅利益175億元。
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！