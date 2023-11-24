明年綜所稅減稅207億，免稅、標準扣除額皆調高，財政部：6年全民減稅利益逾3200億元

基本生活費、免稅伙食費增 明年綜所稅減稅紅包207億

（中央社）財政部昨（23）日公告112年度每人基本生活所需費用金額，為新台幣20.2萬元、較111年度增加6000元，同時，伙食費免列入薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，明（2024）年申報綜所稅適用，預估整體減稅利益207億元。

財政部依《納稅者權利保護法》第4條規定，參照行政院主計總處公布最近一年每人可支配所得中位數為33萬6850元的60%，據此公告112年度每人基本生活所需的費用金額為20.2萬元。

財政部賦稅署長宋秀玲表示，112年度申報戶基本生活所需費用總額（即20.2萬元乘以申報戶成員人數），超過可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前及長期照顧特別扣除額）合計數的差額部分，得自申報戶當年度綜合所得總額中減除。

宋秀玲指出，上述基本生活所需的費用金額，民眾於明年5月申報112年度綜合所得稅時適用，預估受益戶數約235萬戶、較111年度增加9萬戶，減稅利益約189億元、較111年度增加33億元。

簡單試算，假設是原本就受惠「基本生活費」而可少繳稅的單身納稅人，隨基本生活費提高6000元，在適用稅率5%狀況下，明年5月報稅時可再省稅300元；若為四口之家，適用稅率5%、可省稅1200元。

同時，行政院會昨日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，其中，伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，112年1月1日上路。

安永執業會計師楊建華舉例，調整後，勞工薪資中，一個月多了600元的免稅額度、一年即增加7200元，若以所得稅率5%至40%計算，明年申報綜所稅時，這部分可以省稅360元至2880元不等。

宋秀玲表示，這次伙食費免列入員工薪資所得額度調升，減稅利益大約是18億元。

也就是說，明年申報綜所稅時，基本生活費調升，加上伙食費免稅額調高，全民合計減稅利益207億元。

綜所稅免稅額調高至9.7萬、標準扣除13.1萬 114年申報適用

（中央社）財政部昨日說，消費者物價指數上漲，民國113年度每人免稅額由新台幣9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）等，相關調整將於114年申報綜所稅適用。

行政院會昨日通過財政部「所得稅制優化惠民措施」，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中說，政府近年大幅提高綜所稅的標準扣除額、薪資所得、身心障礙及幼兒學前特別扣除額、增訂長期照顧特別扣除額，新增並提高基本生活所需的費用不得加以課稅金額，並按消費者物價指數上漲程度調高免稅額、扣除額及課稅級距，除減輕民眾負擔，也有助於所得重分配。

根據財政部報告，截至今年10月底止，消費者物價指數上漲程度5.50%已達綜所稅免稅額、相關扣除額及課稅級距應調整標準（3%），因此，113年度每人免稅額由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元（有配偶者加倍扣除）、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額。

財政部說，上述減稅措施估計662萬戶受益，增加民眾可支配所得175億元，預計於114年5月申報113年度綜所稅時適用。

根據這次調整，單身新鮮人114年報稅時可多扣除2.3萬元、包含2名5歲以下子女的雙薪家庭報稅時合計可多扣5.6萬，而若家中是三代同台包含一名70歲以上適用身心障礙及長照扣除的長者，更可多扣除7.45萬元。

另外，財政部說，為適度反映物價變動情形，近期修正營利事業所得稅查核準則第88條，將伙食費免列入員工薪資所得額度，由每人每月2400元調增為3000元，將於112年1月1日適用，減輕員工負擔。

綜所稅制優化 財部：6年全民減稅利益逾3200億元

（中央社）政府推動所得稅制優化，調高基本生活費、各項扣除額金額等，使有近半綜所稅申報戶因減稅利益增加，而受惠免繳稅，財政部昨日表示，民國107年以來，6年整體減稅利益達新台幣3200多億元。

財政部賦稅署昨日召開記者會，說明「所得稅制優化惠民措施」，賦稅署長宋秀玲表示，近年台灣民眾人均所得提升，整體申報戶660萬戶中，仍有大約47%免繳稅，主因是政府推動稅制優化，大幅調高免稅額與扣除額等，使民眾減稅利益增加，絕非是「半數人窮到不用繳稅」。

同時，她表示，綜所稅約5.5萬戶、即0.85%的申報戶，繳了整體稅額的45.5%，有能力繳稅的人持續貢獻稅收，政府並將徵起的稅收，用於施政及相關社會福利支出，比如中低收入戶補助、房屋租金補貼、育兒津貼或長期照顧支出等，發揮所得重分配功能。

根據賦稅署統計，從107年以來至今年，綜所稅4大扣除額（標準、薪資所得、身心障礙、幼兒學前）調高，不可對民眾課稅的基本生活費調升，新增長照扣除額，加上物價因素，估計6年來整體減稅利益達到3200多億元。

此外，宋秀玲指出，以113年度（114年報稅適用）來說，綜所稅每人免稅額將由9.2萬元調高至9.7萬元、標準扣除額由12.4萬元調高至13.1萬元、薪資所得及身心障礙特別扣除額由20.7萬元調高至21.8萬元，並調高課稅級距金額；上述減稅措施估計662萬戶受益，減稅利益175億元。