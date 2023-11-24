晶華潘思亮：缺工是事實，盼效法日本引進移工支撐觀光業；國際飯店相繼插旗，信義區面臨空前挑戰

潘思亮：缺工是事實 盼效法日本引進移工支撐觀光業

（中央社）針對旅宿業缺工議題，晶華酒店董事長潘思亮表示，晶華今年大型宴會少接一點，估業績少了雙位數百分比，政府已努力媒合各方勞動力，但缺工仍是事實，開放是唯一辦法，盼像日本引進移工推升觀光業發展。

針對外界認為缺工是因為薪資不夠高，潘思亮回應，基礎薪資已拉高，飯店業非常勞力密集，和整體飯店業薪資架構無關，晶華薪資都已來到新台幣3、4萬以上，遠超過標準，問題是「整個池子變少、魚變少」，還是希望開放移工，增加整體產業收入，「沒有基層人力，派只會越做越小」。

台北晶華酒店擁有全台北飯店室內最高耶誕樹，昨（23）日舉行耶誕點燈儀式，晶華國際酒店集團董事長潘思亮與妻子蔣一惠，以及最小的兒子昨日相偕出席。

針對旅宿業缺工議題，潘思亮昨日受訪時表示，政府和勞動部已經努力媒合各方面的勞動力，但缺工仍事實，各行各業也都缺工，而日本引進超過200萬名移工，支撐基層服務業人力，帶動觀光業蓬勃。

他進一步說，日本比台灣更保守，過去經濟黑暗的原因之一是少子化和人口負成長，但引進移工後推升觀光業發展，也帶動所有人收入成長，這才能共好。

他表示，台灣觀光復甦也需要人力，「讓台灣子弟升級，開放是唯一辦法」，且開放移工不是只有觀光業的需求，「是國家長遠發展的問題，學生不夠、當兵的也不夠，缺工不是只有觀光業，我只是幫全台灣各行各業來請求」。

他也說，因應缺工，晶華今年尾牙改變策略，「少接一點」，估計大概少了雙位數百分比的業績，確實很可惜。

國際飯店相繼插旗 潘思亮：信義區會有空前挑戰

（中央社）針對國際飯店相繼進駐台灣，晶華酒店集團董事長潘思亮表示，新飯店進駐好處是「帶動房價水漲船高」，但確實會帶來排擠和競爭，台北信義區飯店會面臨空前挑戰。他也說，明（2024）年國旅會回到疫前常態，頂多持平今年狀況。

台北晶華酒店擁有全台北飯店室內最高耶誕樹，昨日舉行耶誕點燈儀式，潘思亮受訪，談及明年觀光業營運表示，目前國際觀光客來台約600萬人次，只有高峰的一半，還有很多空間，而直接受益的是大台北地區的飯店。

國旅方面，他表示，應會回到疫前的旅遊常態，對國旅沒這麼樂觀，認為還是會朝向M型化發展，頂尖飯店仍有客源，整體頂多持平今年狀況。

他也說，麗晶精品業績從疫情以來已經三級跳，今年國外觀光客回籠貢獻非常大，國際觀光客的貢獻還沒有回到疫情前，但國內仍有很強的買氣。

針對國際飯店品牌相繼進駐台灣，潘思亮表示，台北房價和國際大都會城市相比偏低，新飯店進駐好處是「帶動房價水漲船高」，但確實會帶來排擠和競爭，信義區會是一級戰區，將面臨空前挑戰，但晶華酒店距離相對遠，也是觀光重要區域，營運相對不受影響。

信義區堪稱台北「蛋黃區」，全聯關係企業元利建設宣布與四季國際飯店集團合作，將於2025年在台北信義區開出台灣首家四季飯店，隨著信義區新地標Taipei Sky Tower將落成營運，凱悅酒店集團旗下最高等級品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）將以「雙高端品牌飯店」進駐。

針對麗晶海外布局，潘思亮表示，「海外布局很精彩」，上海麗晶新據點年底將開出，今年法國坎城卡爾頓酒店，也預計將改掛麗晶品牌，明年洛杉磯據點將是美國第一家酒店，峇里島據點明年將開幕，三亞和京都也會有，而香港麗晶11月正式重新開幕，意味著麗晶發展開始第二春，「整體營運會如虎添翼」。

國內方面，晶華集團仍積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，已進入營運籌備期的北投晶泉丰旅預計明年第3季開幕，將建構新的成長引擎。他也透露，麗晶豪宅品牌有希望在台北和其他大都會插旗。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航