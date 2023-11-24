《衛報》：反攻失利兼傳政爭加劇，烏克蘭對於取勝出現動搖氛圍
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英國《衛報》報導，烏克蘭今夏展開備受期待的大反攻，已然因俄軍密布的雷區和強固的防禦工事而受阻，如今有傳聞指烏克蘭總統澤倫斯基與武裝部隊總司令之間失和，在19日澤倫斯基開除軍醫司令並要求軍隊迅速改變行動後，傳聞更加沸沸揚揚。
（中央社）烏克蘭6月初的大反攻收效甚微，戰事漫長生起的疲乏及烏克蘭政軍高層傳出政爭，內外因素結合讓當下基輔出現微妙氛圍——對最終戰勝的信心有所動搖。
上月結束4年派駐的前波蘭駐烏克蘭大使奇霍茨基（Bartosz Cichocki）說：「去年底與今年初時，烏國還有一股可望戰勝的陶醉感，如今卻是180度大轉變。我猜今後一段時間內都會看到氛圍起起伏伏。」
英國《衛報》報導，烏克蘭今夏展開備受期待的大反攻，已然因俄軍密布的雷區和強固的防禦工事而受阻，如今有傳聞指烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與武裝部隊總司令之間失和，在19日澤倫斯基開除軍醫司令並要求軍隊迅速改變行動後，傳聞更加沸沸揚揚。
戰事近兩年的兵疲馬困、前線人員傷亡不斷及西方後續軍援武器步伐緩慢，結合成自開戰以來的空前挫敗感，停火談判的聲音開始悄悄浮現。
中東爆發以色列與哈瑪斯（Hamas）新一輪戰火分散世人對烏克蘭的關注度，也妨礙烏軍取得彈藥援助；西方各國內部對俄烏戰事的疲乏加劇、川普有可能重掌白宮，更讓外界憂心最大靠山美國的援烏前景。
美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在未事先宣布下20日到訪基輔，重申華府繼續支持烏克蘭，但新的援烏計畫因共和黨內極右派杯葛，要在美國國會過關困難重重，隨2024年美國總統大選腳步日近，援烏計畫在國會過關難度只會更高。
烏克蘭前基礎建設部長奧梅楊（Volodymyr Omelyan）說：「（結果）不會是我們所夢想的勝利形式，須經歷的時程會遠超過原先所想。」奧梅楊在俄國去年2月底入侵的首日就辭去部長一職投身軍旅，目前是一名陸軍上尉。
他說：「若我們準備好再派30萬或50萬官兵、從西方拿到足夠的戰車與F-16戰機，就能收復克里米亞與頓巴斯；但我不覺得會有50萬人願意赴死，也看不到西方有準備要給我們所需的武器型號與數量。」
此外，澤倫斯基決定在加薩衝突選擇跟美國一起堅決挺以，形容哈瑪斯與俄國是「相同的惡魔」，讓烏克蘭想在中東及其他西方以外之處爭取更多盟友化為泡影。
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）坦承挺以讓烏克蘭與許多非西方國家的關係降溫，「想擴大抗俄的挺烏聯盟變得更難」。
開戰第一年，烏克蘭軍民與澤倫斯基團結一致並敬佩他的領導；如今隨時間拉長，團結氛圍已見消磨。
《衛報》引述非正式消息來源透露，澤倫斯基深怕「邱吉爾現象」（邱吉爾成功帶領英國打贏二戰，戰後卻在選舉失利）在他身上應驗。烏克蘭國內原本有人認為明年3月應如期總統選舉，讓澤倫斯基能在時局更艱困時取得新的民意授權，但澤倫斯基排除明春舉行大選。
烏克蘭武裝部隊司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhny）在國內的支持率不比澤倫斯基低，被各方視為日後總統寶座的有力挑戰者。
扎盧茲尼近期接受《經濟學人》（The Economist）訪問時稱戰況「陷入膠著」，被澤倫斯基和總統幕僚痛斥用字遣詞不當，更坐實澤倫斯基與扎盧茲尼間存有芥蒂的傳聞。
《衛報》認為烏克蘭此前的上下一心已出現變化。在野政治人物已表明，戰爭結束後要重新檢討澤倫斯基對俄國入侵的事前預防和準備，現在烏克蘭社群媒體上又開始出現對執政者爆黑料。
前波蘭駐烏大使奇霍茨基表示，很明顯烏克蘭近幾個月的政爭加劇，「最初的團結一心共抗邪惡到如今已然有變，政治那套又回來了」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
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把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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