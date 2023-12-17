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2023/12/17,
健康

鋒面來襲「凍」到受不了？適量食用九種食物，讓你化身行動暖爐

鋒面來襲「凍」到受不了？適量食用九種食物，讓你化身行動暖爐
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

處於季節交替時節、低溫或溫差大的環境下，65歲以上長者或慢性病、三高患者應注意以下，以預防急性心血管疾病或中風發作。首先，冷風接觸頭部、頸部易導致身體不適，因此圍巾、毛帽、厚襪與具包覆性鞋款是必須裝備。早出運動長者與晚歸上班族，保暖配件更缺一不可。

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Photo Credit: 潮健康

天氣轉涼日夜溫差超大！ 醫揭保暖策略：兩部位千萬別著涼

受到大陸冷氣團影響，近日台灣全島轉為乾冷狀態，雖然白天中午最高溫可達20度，但日夜溫差劇烈，入夜後中部以北地區最低溫可達11度；民眾需特別注意劇烈溫差導致心血管風險上升。國泰醫院心臟內科主治醫師陳玠宇曾受《潮健康》訪問指出，腦中風及心肌梗塞易在季節交替、氣溫變化劇烈時發生，特別是三高（高血壓、高血脂、高血糖）或曾罹患心血管疾病與中風病史等，寒流來襲時可能造成血管劇烈收縮，導致血管中斑塊破裂形成血栓，務必做足保暖動作。

陳玠宇醫師指出，近兩周氣溫比起上月明顯下滑。隨著寒流來臨，院內心肌梗塞的病例也呈現上升趨勢，提醒高危險族群及年長者應穿戴禦寒衣物。現今布料材質科技進步，不一定穿著傳統的厚重衣服才能達到保暖效果，可選擇輕量的羽絨背心或羽絨衣外套，也有顯著的保暖作用。

陳玠宇醫師表示，高風險族群要注意頸部及軀幹的保暖，由於頸部直接影響進入腦部的血流溫度，曾發生中風的病人應注意頸部保暖。至於有心血管問題的族群，則要當心身體及軀幹保暖，避免刺激血管，增加心臟負荷。

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Photo Credit: 潮健康

清晨運動增心血管事件風險？ 一旦出現三狀況就應停止鍛鍊

至於假日抽空運動的民眾，尤其習慣「清晨運動」的長者，隨身攜帶保暖衣物更是必要之舉。陳玠宇醫師指出，清晨因「輻射冷卻效應」之故，常是一天當中氣溫最低的時刻，心血管病人在半夜或清晨起身離開被窩時，務必先穿著長袖或保暖衣服，也可使用暖氣維持室內恆溫，減少起身時冷熱交替而誘發心血管病變的風險。

另外，服用三高藥物如抗凝血劑的族群，半夜起身時易失足跌倒，可能撞擊頭部造成腦出血，應格外小心。陳玠宇醫師補充，近日氣溫驟降，加上配戴口罩者的比例越來越少；因心血管疾病及肺炎感染掛急診的病患明顯增加，提醒高風險族群仍應做好勤洗手、戴口罩，依照建議施打流感及肺炎鏈球菌等疫苗。

陳玠宇醫師提醒，天冷時從事劇烈運動會增加流汗及脫水，每年馬拉松都有發生心因性猝死的狀況。高風險族群參加路跑活動時務必量力而為，一旦發現胸悶、體能耐力下降或有氣喘情況，應立即暫緩運動，並補充適量水份及電解質以保護心血管健康。

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Photo Credit: 潮健康

早晚溫差大兩件事要少做！ 重症醫示警：恐讓血管變脆、增猝死機率

不少民眾認為抽菸或飲酒可以保持身體的溫暖，事實上在冬天這樣做，反而有潛藏的高致死風險。重症醫學專家黃軒醫師舉例，以抽菸來說，冬季時人體感官較為遲鈍、麻木，抽菸者往往因受不了寒風而大口吸菸，吞下比平常多出好幾倍的有害物質，導致血管收縮劇烈，無形中使血管變窄、變硬、變脆，升高血壓，增加中風與心肌梗塞風險。

而酒精雖然能刺激血管擴張、加速血液循環，產生溫暖的感覺，不過其帶來的溫暖感受並不能持久；相反地，酒精將導致體表血管舒張、鬆弛，使體熱的散發程度加快。在這樣的狀況下，血管來不及收縮，身體禦寒能力反而下降，更容易受寒、感冒，甚至增加失溫與猝死機率。

寒流來襲，民眾要謹記少碰菸酒，國健署也提醒，夜間與清晨時體溫較低，睡覺前應將保暖衣物備於床邊，半夜或早上起床，應先在床上活動四肢或伸展暖身，促進血液循環、早起時也可多喝溫熱開水。慢性病患者或長者如有身體不適的狀況，應盡速就醫治療，避免心血管或三高問題惡化影響其他器官。

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Photo Credit: 潮健康

容易「手腳冰冷」體質必看！ 九食物適度吃化身「行走暖爐」

在氣溫驟降、日夜溫差極大的狀況下，若是容易手腳冰冷的體質，其實可以靠飲食做緩解？高敏敏營養師表示，事實上生活中有不少食物可以幫助產熱，其中九種食物不僅容易取得，更能促進血液循環、提高身體代謝力，「自帶暖爐」的效果：

1. 老薑。老薑含有豐富的「薑烯酚」，是能使身體暖和的營養素民眾不妨在冷天多喝蛤蜊薑湯、熱薑茶，幫助身體暖和。

2. 辣椒。「辣椒素」是辣椒的辣味來源，辣度越高越能感到身體發熱。辣椒素也有助促進血液循環，若較為怕冷的民眾可以適度吃辣幫助排汗。不過，腸胃道較為敏感者建議避免空腹吃辣。

3. 黑胡椒。富含「胡椒鹼」可以幫助驅寒保暖；不只如此，黑胡椒也能幫助抑制脂肪合成。因此減重者可以用黑胡椒代替鹽巴、味精、醬油等做食物調味。

4. 薑黃。為強抗氧化劑，富含「薑黃素」，幫助身體產熱、提高代謝力。薑黃也有豐富的鐵質，可以促進血液循環。

5. 大蒜。大蒜素有助血液循環、增加代謝，建議將大蒜壓碎後等待15分鐘再食用。平時也可以將大蒜融入料理中，如蒜頭雞湯、蒜頭炒菜等等。

6. 韭菜。韭菜屬於辛香料食材，能幫助血液循環。因此不只怕冷的民眾，也推薦患有心血管疾病、高血壓者可以適度食用。

7. 熱紅茶。紅茶中的「茶黃素」能促進能量代謝、維持體溫。曾有研究指出，飲用熱紅茶時，體溫下降的速度較慢，暖和的感覺能夠有效延長。

8. 70%以上巧克力。巧克力雖屬甜食類，不過70%以上的黑巧克力，糖分添加較少；且其富含「可可多酚」、「類黃酮」與「可可鹼」，分別有保持身體循環力、增加大腦血流量與協助調節情緒的效果。

9. 肉桂。肉桂含「肉桂醛」，有助身體產熱、提高體溫。有喝咖啡習慣者可於熱拿鐵或卡布奇諾中加入適量肉桂粉，幫助暖身。

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Photo Credit: 潮健康

天冷小心「急性心肌梗塞」瞬間奪命！ 長者、慢性病族群注意八大要點

最後，國健署也提醒民眾，處於季節交替時節、低溫或溫差大的環境下，65歲以上長者或慢性病、三高患者應注意以下，以預防急性心血管疾病或中風發作。首先，冷風接觸頭部、頸部易導致身體不適，因此圍巾、毛帽、厚襪與具包覆性鞋款是必須裝備。早出運動長者與晚歸上班族，保暖配件更缺一不可。


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