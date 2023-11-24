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2023/11/24,
醫療

抗生素常遭誤認等同消炎，台灣感染症醫學會呼籲「四不一要」防抗藥性

抗生素常遭誤認等同消炎，台灣感染症醫學會呼籲「四不一要」防抗藥性
台灣感染症醫學會23日舉辦「拯救抗生素 『醫』起對抗抗藥性」記者會說明，民眾抗生素認知測驗調查結果中，有7成答題者自認了解抗生素，但整體卻有近6成對抗生素觀念有誤。｜Photo Creidt: 中央社

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台灣感染症醫學會秘書長黃建賢說明，民眾若未合理使用抗生素，細菌將發展出抗藥性。台灣監測發現，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升；而感染抗藥性細菌，不僅造成致死率上升6成，且患者疾病治療成本增加4成、住院時間拉長4成，影響治療療程也增加醫療負荷。

（中央社）感染症醫學會23日指出，近6成接受抗生素認知測驗的民眾觀念有誤，以為可以治病毒或當成消炎藥，由於不正確使用抗生素恐助長細菌抗藥性，應把握四不一要守則，遠離細菌威脅。

響應每年11月18至24日的世界抗生素週，台灣感染症醫學會23日舉辦「拯救抗生素 『醫』起對抗抗藥性」記者會，提醒抗藥性細菌恐衝擊個人及社會，秘書長黃建賢現場說明民眾抗生素認知測驗調查結果。

這次調查共有3261人填答，其中有7成答題者自認了解抗生素，但整體卻有近6成對抗生素觀念有誤，包含32%認為抗生素可以治療病毒、26%認為抗生素等同於消炎藥、3%認為症狀一樣就可以繼續吃之前的抗生素等。此外，有近7成表示，會在沒有醫矚的情況下自行服用抗生素，此外有23%表示會自行停藥。

黃建賢說明，民眾若未合理使用抗生素，細菌將發展出抗藥性。台灣監測發現，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升；而感染抗藥性細菌，不僅造成致死率上升6成，且患者疾病治療成本增加4成、住院時間拉長4成，影響治療療程也增加醫療負荷。

中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說明，58歲王姊（化名）在超市工作，水喝得少又不常上廁所，染尿道炎就醫，醫師開立3天抗生素並囑咐回診，王姊卻覺得症狀改善就好，只吃2天就自行停藥也未再回診，幾天後卻發燒到攝氏39度且後腰劇痛，回診檢查發現已演變成急性腎盂腎炎，須住院治療。

使用抗生素時機，陳宏麟說明，主要用於治療或預防細菌型感染，常見包含細菌性感冒、拔牙手術、感染性肺炎、泌尿道發炎、婦科發炎等。

陳宏麟指出，常有民眾認為抗生素一定有害身體，自行停藥或未按照固定間隔服藥；或誤把抗生素當成消炎藥，而自行購買或請醫師開立等。但不當使用抗生素，恐造成額外副作用及不必要感染，用到不對的抗生素，對病情也沒有幫助；若該用抗生素卻沒用足量，則可能導致細菌產生抗藥性。

為避免病患不當用藥，陳宏麟指出，醫療人員可在看診時主動關懷，釐清處方裡有沒有抗生素，要怎麼吃、要吃幾天、是否須回診，和吃藥時要注意什麼等；並遵守「四不一要」：不主動要求、不自行購買、不吃他人的抗生素、不隨意停藥，要遵醫囑使用，遠離細菌威脅。

中華民國重症醫學會副秘書長呂紹煒指出，越晚給予有效抗生素，會提高死亡率；若感染抗藥性細菌，常要待細菌培養報告出爐才能調整治療方式，延後有效治療時間，一般細菌感染者半數可在12小時內獲得控制，但感染抗藥性細菌者，卻需要48小時。

響應抗生素週 感染症醫學會提醒抗藥性風險
Photo Credit: 中央社
為響應世界抗生素週，台灣感染症醫學會23日舉行「拯救抗生素 『醫』起對抗抗藥性」記者會，提醒抗藥性細菌恐衝擊民眾健康。中央社記者曾以寧攝 112年11月23日

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰


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