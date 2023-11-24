抗生素常遭誤認等同消炎，台灣感染症醫學會呼籲「四不一要」防抗藥性
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台灣感染症醫學會秘書長黃建賢說明，民眾若未合理使用抗生素，細菌將發展出抗藥性。台灣監測發現，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升；而感染抗藥性細菌，不僅造成致死率上升6成，且患者疾病治療成本增加4成、住院時間拉長4成，影響治療療程也增加醫療負荷。
（中央社）感染症醫學會23日指出，近6成接受抗生素認知測驗的民眾觀念有誤，以為可以治病毒或當成消炎藥，由於不正確使用抗生素恐助長細菌抗藥性，應把握四不一要守則，遠離細菌威脅。
響應每年11月18至24日的世界抗生素週，台灣感染症醫學會23日舉辦「拯救抗生素 『醫』起對抗抗藥性」記者會，提醒抗藥性細菌恐衝擊個人及社會，秘書長黃建賢現場說明民眾抗生素認知測驗調查結果。
這次調查共有3261人填答，其中有7成答題者自認了解抗生素，但整體卻有近6成對抗生素觀念有誤，包含32%認為抗生素可以治療病毒、26%認為抗生素等同於消炎藥、3%認為症狀一樣就可以繼續吃之前的抗生素等。此外，有近7成表示，會在沒有醫矚的情況下自行服用抗生素，此外有23%表示會自行停藥。
黃建賢說明，民眾若未合理使用抗生素，細菌將發展出抗藥性。台灣監測發現，醫學中心及區域醫院抗藥性細菌比例持續攀升；而感染抗藥性細菌，不僅造成致死率上升6成，且患者疾病治療成本增加4成、住院時間拉長4成，影響治療療程也增加醫療負荷。
中華民國診所協會全國聯合會理事長陳宏麟說明，58歲王姊（化名）在超市工作，水喝得少又不常上廁所，染尿道炎就醫，醫師開立3天抗生素並囑咐回診，王姊卻覺得症狀改善就好，只吃2天就自行停藥也未再回診，幾天後卻發燒到攝氏39度且後腰劇痛，回診檢查發現已演變成急性腎盂腎炎，須住院治療。
使用抗生素時機，陳宏麟說明，主要用於治療或預防細菌型感染，常見包含細菌性感冒、拔牙手術、感染性肺炎、泌尿道發炎、婦科發炎等。
陳宏麟指出，常有民眾認為抗生素一定有害身體，自行停藥或未按照固定間隔服藥；或誤把抗生素當成消炎藥，而自行購買或請醫師開立等。但不當使用抗生素，恐造成額外副作用及不必要感染，用到不對的抗生素，對病情也沒有幫助；若該用抗生素卻沒用足量，則可能導致細菌產生抗藥性。
為避免病患不當用藥，陳宏麟指出，醫療人員可在看診時主動關懷，釐清處方裡有沒有抗生素，要怎麼吃、要吃幾天、是否須回診，和吃藥時要注意什麼等；並遵守「四不一要」：不主動要求、不自行購買、不吃他人的抗生素、不隨意停藥，要遵醫囑使用，遠離細菌威脅。
中華民國重症醫學會副秘書長呂紹煒指出，越晚給予有效抗生素，會提高死亡率；若感染抗藥性細菌，常要待細菌培養報告出爐才能調整治療方式，延後有效治療時間，一般細菌感染者半數可在12小時內獲得控制，但感染抗藥性細菌者，卻需要48小時。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
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立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！