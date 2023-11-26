《信徒2》：幕前幕後大換血、故事走味有跡可循，最大乾爹Netflix竟淪韭菜

文：韓劇阿揪西

上個月在釜山電影節沒有搶到《信徒2》的票，原本一直耿耿於懷，因為在電影節除了能夠比Netflix提前一個月搶先觀看之外，那也是《信徒2》唯一一次的大螢幕上映。但直到11月18日Netflix正式上架，實際看完後的感想是幸好當初沒有多花錢去看這部電影。

《信徒》優異票房獲Netflix青睞，催生續作《信徒2》

2018年上映的《信徒》是由深度涉略香港電影的李海暎導演執導，改編自杜琪峯在2013年的首部中港合拍片《毒戰》。儘管《毒戰》當年票房大獲成功，但杜琪峯在接受媒體訪問時曾透露，他原有很多不同的劇情構想，但礙於內地審核做了很多無奈的妥協；然而李海暎的《信徒》某些程度上可說是填補了杜琪峯的遺憾，開放式的結局也承接了杜琪峰「銀河映像」的品牌風格，故事架構算是相當完整，在2018年上映後收穫了520萬觀影人次，因而獲得了Netflix的青睞，催生出了續作《信徒2》。

幕前幕後大換血，故事走味有跡可循

而在看完《信徒2》後，因內心的一股鬱悶驅使，去查了一下幕後劇組名單，結果發現除了監製還是同一人之外，導演、製片和編劇都都換了一輪，特別是編劇方面則是啟用了新人編劇，而演員的部分也只留下了前作的車勝元和趙震雄，頓時明白了一部續作能夠走味成這樣其實早就有跡可循。

《信徒2》並不是《信徒》完結後繼續發展的故事，而是把時間軸設定在《信徒》結尾中出現的一段空白時間，所以其實它也不算「前傳」，而是可以看做是在原本的《信徒》上面「另添劇情」！

假如你沒有看過《信徒》，在看《信徒2》時覺得不連戲那並不是你的問題；因為就算你看過《信徒》，你在看《信徒2》時一樣會覺得不連戲，因為《信徒2》的劇組為了要讓新加的橋段看起合理，竟不惜更動並重拍了前作的設定！

Photo Credit: Netflix 車勝元飾演的「布萊恩」角色獲重生。

畫蛇添足還不夠，重拍結局毀前作

然而，想要在大師的作品上增磚添瓦，更大的機率會變成畫蛇添足。像是日、韓、中、印都拍過的東野圭吾名著《嫌疑人Ｘ的現身》，蘇有朋執導的中國版就是自己亂加戲毀掉故事的案例之一。

《信徒》的港版原著《毒戰》是杜琪峯「銀河映像」的合夥人，同時也是香港金像獎最佳導演「韋家輝」擔任編劇，而韓版《信徒》的編劇是朴贊郁的御用編劇「丁瑞慶」；到底是哪來的靈感讓一個新人編劇在他們的故事上加戲？

其中最令人無法諒解的是，他們在原本扮演關鍵角色的柳俊烈缺席的情況下，寧願換角硬弄，也要維持這個劇本，最後更是把前作《信徒》保有懸念的開放式結局全部推翻，一部商業電影僅存的藝術性就這樣被續作劇組一巴掌拍死，簡直可以說是「用續作來催毀前作」的代表之作。

Photo Credit: Netflix 關鍵人物「徐永樂」一角由柳俊烈換成了吳承勳。

Netflix人傻錢多？最大乾爹竟淪韭菜

如果要我形容《信徒2》整體劇情，我只能說作為一部Netflix的警匪動作片，它要張力有暴力、要懸念有暴力，然後就沒了。與其說這是一部創作，我感覺他更像是製片公司為了把Netflix的錢賺下來，而利用他們的專業進行的一場毫無熱忱的「流水作業」。

即便所有參演的演員都沒有對不起那份片酬，特別是韓孝周的突破更是有目共睹，只不過這些都抵銷不了這糟糕的劇本所帶來的衝擊。已嚴然是韓國影劇內容最重要金主的Netfix可能自己也沒想到，自己竟然被當作韭菜割了。

最後給的觀影小建議，假如你沒看過《信徒》，是可以把《信徒2》當作一個打發時間的動作小品看一看；但假如你已經看過《信徒》並喜歡那部作品，我給你的建議是「絕對不要點開《信徒2》」。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：Netflix韓影《信徒2》無雷影評｜雖然知道電影的續作有可能會摧毀前作，但沒想過可以毀得這麼徹底。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：丁肇九