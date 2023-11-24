鄉育聯手「會走路的翻譯機」浩爾，帶領關西高中學子善用AI成為生涯探索的新助力

鄉育教育基金會致力於協助非山非市、地區高中生進行生涯探索、引發學習動機和累積自主學習歷程，拓展未來發展的可能性。目前已經與11縣市22所高中職合作108課綱的主要改革項目－學習歷程檔案的輔導，並到各校舉辦名人講座，透過講者分享自身創業或成長的故事，鼓勵學生勇於嘗試，發展屬於自己的學習計劃。

就在Open AI共同創辦人阿特曼（Sam Altman）因AI發展路線之爭，戲劇性地遭開除又重新復職的同一天，鄉育教育基金會邀請知名國際新聞直播主浩爾與關西高中的學子們，進行《AI襲來，人工智慧會改變我的生活嗎？》專題講座，一起理解AI發展對我們生活所產生的影響。

講師浩爾回溯自己的成長軌跡，從童年對迪士尼的夢想到透過迪士尼國際大專生計劃親身體驗跨文化交流的魅力，以及後來專注成為一名頂尖口譯員的旅程，強調「做你喜歡有興趣的事情，誰都擋不住你。」

浩爾也提到，「AI將取代你的工作？」是很多人普遍的焦慮，口譯產業首當其衝，但他認為好的口譯員不只是單純翻譯字句，更重要的是作為不同文化的橋樑，讓不同文化的主體可以更好地理解對方，在這樣的脈絡下，AI其實是很棒的工具。

Photo Credit：鄉育教育基金會 浩爾邀請500多位師生一起體驗「分辨AI vs 真人繪圖」，感受AI的快速發展，同學們非常積極地參與。

接續著浩爾的精彩分享，鄉育基金會課程總監也帶領學生利用「體驗」、「知識」、「技能」和「成果」四個步驟，探索自己的生涯興趣，學習利用AI進行生涯規劃，在短短的25分鐘，共有205位學生寫下屬於他們的第一版自我探索。

Photo Credit：鄉育教育基金會 鄉育基金會課程總監林妤蓁邀請同學分享他的生涯探索方向。

關西高中邱宇㨗校長分享到：「許多國內外學校包含高中大學都在用AI輔助學習與教學，我們也想藉此讓關西的同學知道外面的趨勢」。輔導主任楊淑惠也表達了對鄉育基金會合作的肯定，認為這樣的合作不僅為學生提供了不同的職業視野，還幫助他們看到更廣闊的生涯發展潛力。

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