君悅酒店「藍白合」最終章：國民黨鐵了心要破局，次優選擇就是盡可能的打殘柯文哲

眾所矚目的藍白合，終於接近最終章。今天君悅酒店一役，顯然是國民黨已經鐵了心要破局，所有的鋪排都為了做好損害管理。相較於柯文哲仍然還試圖挽回藍白合，也以為國民黨仍有心談藍白合，面對國民黨突如其來的重擊，顯然毫無心理準備。以下是基於個人見解，覆盤國民黨這三天的操作。

最後的機會窗口

11月21日，侯友宜晚間親自召開記者會，提議柯文哲陣營派出兩名民調專家，隔天公開檢視九份民調來定奪15日的六點共識結果，可視為國民黨給出的最後機會窗口。

理由很簡單，若是單純依照共識文來檢視民調，柯文哲斷無勝出之理，因此若是柯陣營同意提案，等於是把15日預計的藍白合結果走完。雖然中間波折導致場面極為難看，但至少做了最後的努力。反之，若是柯陣營執意不接受，搭配先前的毀諾舉措，即可定調柯文哲是個不可合作之人，後續要考量的只剩如何做好損害管理，不需要再考慮其它藍白合的方案。

馬辦場地的選擇

在22日民眾黨公開回絕侯友宜的提案之後，國民黨應已確定藍白不合，但又不能率先破局，因此要做的只有如何妥善將過場走完，以及在藍白不合要贏過賴清德極其困難下，次優選擇就是要盡可能的打殘柯文哲，不僅在選戰中避免聲勢落後，更重要的是讓柯文哲到民眾黨，在未來難有翻身之力。

但對國民黨心思尚未充分理解的柯文哲，選擇的是盡可能統合郭台銘的力量，藉以增強談判籌碼，來與國民黨做最後的周旋。因此在這邊出現了決定性的差異，柯文哲必須同時考慮郭台銘及國民黨的想法，但國民黨只需要考慮如何全身而退，不然至少要讓柯文哲無法全身而退。

也因此，侯友宜堅持在馬辦會面，一方面是既然確定不合，就沒必要在客場作戰；另一方面則是要喚醒一般人對於15日藍白合的回憶，加強對柯文哲後續毀諾的印象。

君悅酒店的決戰

由於柯、郭尚未意識到國民黨的立場，因此雖然不希望到馬辦陷入客場作戰，但也必須做出退讓，而將君悅酒店選為第三方談判場所，不過本質上仍然是希望透過私下協商，試圖讓整合順利，而訂下會面包廂。同時又擔心侯友宜會緊守馬辦不出，還端出倒數計時器，藉以做無形的施壓。

國民黨與侯友宜對此做出反應，不過此行由於真正目的不是談藍白合，而是做損害管理，因此有備而來，對於柯、郭的另室協議完全不做讓步，同時清理戰場，把目標限定在針對柯文哲，不讓郭台銘的因素參雜進來。於是君悅酒店的決戰，就在詭譎的氣氛下拉開序幕，不僅明確排除郭台銘的談判地位，而且堅持在媒體面前進行。

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侯友宜的致命殺招

合有合的方式，戰有戰的打法，既然最終無法藍白合，至少要斷掉柯文哲往後的政治後路，避免未來如同此次一樣，讓國民黨整黨命運被柯文哲一人牽著走。於是侯友宜的所有發言，全都劍指柯文哲的賴以護身的價值觀。

公開透明

不僅從頭到尾拒絕再進密室協商，而且反覆強調要一切公開透明。由於這一點是柯文哲過往長期提倡的主張，因此當同時要照顧郭台銘希望私下協議的訴求，以及面對國民黨的公開協議呼聲時，柯文哲顯然無法第一時間做出良好回應，導致出現國民黨馬侯朱枯坐半小時，形同無聲突顯柯文哲做不到公開透明的事實。

接著侯友宜突如其來要求公布早上柯文哲簡訊的要求，不僅坐實了柯文哲也多半在檯面下穿梭的事實，其中提及郭台銘的地方，更是讓郭台銘顏面無光。這使得後來雖然柯文哲反擊公布私下討論內容屬於名嘴側翼之舉，但由於過去柯文哲也一直有類似舉措，難以獲得社會共鳴，以及在公開透明的價值觀下，這一點也難以堅實成立。

正直誠信

在侯友宜完全無視郭台銘的訴求下，討論的焦點又重回15日馬辦協商的內容上。侯友宜重點放在當時的簽約過程裡，柯文哲不僅全程知情所簽下的共識文是什麼，而且是在馬、朱做過說明、柯辦幕僚勸阻提醒之後仍然簽字。

在這樣的前提下，侯友宜高舉誠信的大旗，明面上是論述自己對於誠信的看重，論述簽字的份量，暗線上在在劍指柯文哲不守信用，難當領導大任。由於正直誠信一直是柯文哲的核心價值，侯友宜正是意圖在眾所矚目的公開場合，對於無既定立場的人民，打下柯文哲就是缺乏誠信的政治人物。

理性科學

而在侯友宜被連續追打一星期的6%猴、6%黨之後，今天重拾統計科學論述，以統計誤差範圍內視同無法看出差異著手，來顯示柯陣營這一星期來的操作違反統計科學。

雖然一般民眾仍然難以理解統計誤差的意義，但對於有一定了解的高知識份子而言，原本支持柯文哲的一大原因，是相信他所高舉的理性科學價值，能夠不僅超越藍綠，也超越意識形態。但在這一星期的混戰之後，侯友宜及朱立倫再次端出統計科學來，意在未來爭議沉澱後，對於理解統計意義的知識份子，敲下柯文哲並非真正遵循理性科學價值的政治人物。

蜘蛛型組織的侷限

民眾黨發展四年，仍然屬於典型的蜘蛛型組織，也就是指揮中樞只有一個，只要把蜘蛛的頭去掉，蜘蛛就會死亡。民眾黨至今仍然是柯文哲口中所講的一人政黨，全黨的黨運全都押注在柯文哲一人身上，只有柯文哲能拉動民眾黨，相對的若是柯文哲遭到嚴重打擊，整個民眾黨就會陷入泡沫化的危機。

洞察此點的國民黨，顯然在損害管理上，寧可自己再失分，也要讓柯文哲這個蜘蛛頭被一擊致命，讓其再起不能。所以在行動上，雖然擺明了要讓藍白合破局，以及做出公開簡訊、重提統計讓分等可能會掉分的舉措，但對於國民黨而言，自己的短期損失可以承受，只要能確保柯文哲被擊沉，至少能達成戰略目的。