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2023/11/25,
綜藝

Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》花了456萬美金，觀眾只看到一群背骨仔？

Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》花了456萬美金，觀眾只看到一群背骨仔？
Photo Credit: Netflix

我們想讓你知道的是

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》10集的競賽系列是Studio Lambert 和 The Garden的共同製作，並在英國拍攝。456位真人報名參加，角逐足以改變一生的456萬美金。一道道靈感源自原作的關卡輪番登場，外加眾人意想不到的新挑戰。看著身邊的挑戰者一一出局，該如何謀略、結盟和應對，都將成為考驗。

文：Wayne

Netflix推出全新真人秀節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），該節目是基於2021年南韓熱門劇集《魷魚遊戲》所製作，節目中將有456名參賽者競爭，獎金高達456萬美元，這是真人秀電視史上最大的獎金和參賽者數量。

參賽者將在一系列受節目啟發的遊戲中接受挑戰，還有一些新的驚喜挑戰將推動他們到達極限。策略、聯盟和角色性格在生存中至關重要。賭注很高，但幸運的是，在這個遊戲中，任何人面臨的最壞命運只是空手而歸。

Netflix的非劇本和紀錄片系列副總裁Brandon Riegg表示：

「《魷魚遊戲》以導演黃東赫的迷人故事和標誌性圖像風靡全球。我們感謝他的支持，因為我們將這個虛構的世界變成這個大規模的競賽和社會實驗的現實。」

這10集的競賽系列是Studio Lambert和 The Garden的共同製作，並在英國拍攝。Studio Lambert的Stephen Lambert、Tim Harcourt和Toni Ireland，以及The Garden的John Hay、Nicola Hill和Nicola Brown擔任執行製作人。

456位真人報名參加，角逐足以改變一生的456萬美金。一道道靈感源自原作的關卡輪番登場，外加眾人意想不到的新挑戰。看著身邊的挑戰者一一出局，該如何謀略、結盟和應對，都將成為考驗。

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》EP1-5 比賽規則、過程與結局

魷魚遊戲實境秀參賽者共有456位，剛進到比賽場上挑戰的就是傳說中的「一、二、三木頭人」，應該是採用動態感應，然後在衣服內裝了血包，只要感應到移動時血包就會爆開，當事人就得乖乖躺在地上被淘汰。在456位參賽者中，就有高達259人遭到淘汰，只剩下197位成員能夠參加後續比賽。

魷魚遊戲：真人挑戰賽_劇照_1024-10

在宣佈淘汰一人就有一萬美元的累積獎金後，開始了合宿生活，在大場面中間還會有合宿的考驗，可以讓一位參加者在下一項遊戲獲得優勢，或者淘汰一位參加者。

首次參加考驗的人是101以及134號，這兩人正在廚房削紅蘿蔔，並在他們公佈決定前會對兩人身份保密。最後他們選擇了淘汰第200號選手。

第二個遊戲很快登場，選手必須分成四列，每列的第一位行首將先進入比賽場。進去之後看見的是「餅乾挑戰」，進去的第一位將選擇整行參加者要切割的形狀。四人必須在兩分鐘決定，只要沒有達成一致結局，四人將會一起遭到淘汰。

在淘汰了兩輪之後，第三輪的299號哥選擇了雨傘，他以為是四個人比賽，沒想到是同形狀的人將一起比賽，笑死。

魷魚遊戲：真人挑戰賽_劇照_1024-27
Photo Credit: Netflix

最後雨傘哥以及選擇淘汰人的134號都在雨傘之下離去，整體剩餘人數來到119人，應該大部分都雨傘玩家，加上幾位其它簡單圖形的人。接下來宿舍出現了電話，198號連續接了兩次電話，第一次他獲得食物但很快被搶走。第二次他接電話卻收到要是沒說服其它人來接，自己就會被淘汰的命運。

第三項遊戲是團體對決，需要參加者自行分成八行，時限為五分鐘。抽籤後由第一、三隊先行上場，結果進去後根本不是拔河，而是海戰棋。

海戰，或稱為海戰棋，是一款古老且廣受歡迎的兩人策略遊戲。在遊戲中，每位玩家在自己的海域隱藏船隻，並嘗試猜測對手的船隻位置來攻擊。遊戲通常包括一定數量的船隻，如戰艦、潛艇、巡洋艦和驅逐艦，各種船隻佔據不同數量的格子。玩家輪流呼叫座標（如A1、B6等），試圖擊中對方的船隻。

如果攻擊成功，對方必須告知是「命中」；當一艘船的所有部分都被擊中時，則稱為「擊沉」。遊戲的目標是擊沉對手的所有船隻。獲勝的隊長和副手會過關，輸掉的隊手和副手以及他們沉船上的參加者都會被淘汰，只要擊沉對手兩艘船即可獲勝。在海戰棋的決鬥下，比賽人數只剩下73人。

接著來到宿舍考驗，說是要淘汰三個人，330號醫生想出來主持大局，結果他親身體驗什麼叫棒打出頭鳥。票選最高票第一位被淘汰的是374號，接著就是330號醫生，最後被淘汰的是161，這投票結果只能怪他們排太後面，沒有搶得先將其它人頭像亮在上面的先機。

第二場宿舍淘汰賽要求五位志願者，他們面前有六個恐怖箱，裡面將有淘汰其它人的權力，也有馬上讓自己被淘汰的命運。第一個183號打開箱子，必須要馬上選出兩位淘汰者，第一位是26號，以及說人壞話的141號。

375號打開箱子後自己被淘汰，87號可以選擇一位淘汰者，他淘汰了176號。130號獲得下場遊戲可用的優勢，第229號獲得淘汰三人的權利，他馬上淘汰有優勢的130號，接著是243號以及232號。

魷魚遊戲：真人挑戰賽_劇照_1024-5
Photo Credit: Netflix

接下來因為團隊任務獲得野餐機會，但必須兩人成為一組，而在野餐過後，兩人則要開始參加第四項比賽，就是跟你的野餐夥伴玩彈珠遊戲。

本週五集大概就是這樣，嚴格來說看一群素人玩還真的頗無聊，然後看見一群背骨仔又更生氣。加上不是真的死人，所以一點都感受不到韓劇的刺激感。

Netflix花456萬美金，那麼多錢做這節目，最後的結果可能連《魷魚遊戲》的一半聲量都沒有。

本文經作者授權轉載，原文發表於此
原標題：Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》登場，首週五集淘汰393人

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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：羅元祺


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