柯文哲票源難以轉移是藍白合最大硬傷，與其往「內閣制」靠攏不如改為「總理總統制」
我們想讓你知道的是
我國政體目前為「雙首長制」中的「總統議會制」，意即行政院長需對總統與國會雙向負責，而總統對其任免權也可延伸解釋為「解職權」，形成總統「有權無責」而行政院長「有責無權」之現象。若改為「總理總統制」，行政院長只需向國會負責，意即總統對行政院長無任意任免與解職的權力，解決雙首長制中行政院長成為總統白手套、權責不清的問題。
文：鄧述維（國立台北大學台北校區公共暨政策學系大學三年級，擔任國立台北大學台北校區學生會副會長）
馬克吐溫：「有時候真實比小說更加荒誕，因為虛構是在一定邏輯下進行的，而現實往往毫無邏輯可言。」
藍白合大戲上演數月，可謂峰迴路轉，雙方為台灣兩千三百萬人上起統計課程，也因為統計課程內容而大吵一架。在統計問題上我相信前國立台北大學統計系教授暨國民黨立法委員費鴻泰，沒有模糊空間就是3:3。但在政治問題上，藍白雙方還能如何達成六成民意所冀望的「政黨輪替」呢？
柯文哲票源難以轉移，是藍白合最大硬傷
柯文哲票源多為年輕族群，而年輕世代多有主見，即使是柯文哲也難以說服這群支持者將選票轉移至其他地方。而深藍多數選民投票意向為黨內意見領袖之意向，且地方組織票相較柯文哲支持者較為容易轉移票源。
六成民意需要的是「政黨輪替」，而非「初選勝利」。柯文哲支持者投票支持的是他們所相信的理念，在世代理念立場上，若柯文哲擔任副總統，許多支持者會投給第二順位的賴清德而非侯友宜。柯文哲光環難以轉移，從2016年至今都是民眾黨最需要煩惱的地方，若民眾黨都無法完全吃下柯文哲票源，國民黨與柯文哲要如何說服年輕選民轉投侯友宜呢？
兩黨皆承諾往「內閣制」靠攏，應先行改革為「總理總統制」
我國政體目前為「雙首長制」中的「總統議會制」，意即行政院長需對總統與國會雙向負責，而總統對其任免權也可延伸解釋為「解職權」，形成總統「有權無責」而行政院長「有責無權」之現象。「責任政治」是民主核心價值之一，我們應該要求「有權有責」的政治，而非形成如今權責不清的憲政亂象。
若改為「總理總統制」，則行政院長只需向國會負責，意即總統對行政院長無任意任免與解職的權力。此舉將解決雙首長制中行政院長成為總統白手套，避免權責不清之問題。
國家憲政改革並非一蹴可及，修憲需選舉人總額過半數同意方可推行。若直接從雙首長制改為內閣制，國內反對與支持的聲音難以於短時間（四年）內取得共識，通過修憲選舉人總額半數之門檻。但若是從雙首長制中的「總統議會制」改為「總理總統制」，框架依舊是在雙首長制中，溫和的改革與總統放權予國會，想必朝野會有所共識與支持此項改革。
柯文哲已於此次大選政見中，便說明其若選上總統，會將行政院長任命案送交立法院投票。但國民黨認為這有憲政上的疑慮，說明其選上總統並不會將行政院長任命案送交國會表決。
筆者認為倘若國民黨要兌現競選承諾改革為「內閣制」，若當選後就應該慢慢把權力交予國會，從行政院長任命送交立法院表決開始做起，以實際行動向全體國民證明憲政改革並不是打假球。
副總統對於吸引選票並無任何幫助
正副總統選舉，除非如同菲律賓分開辦理，且副總統能兼任內閣職位，不然政黨間於正副總統的合縱連橫難有實質上之效益。
柯文若是當副總統吸引不到支持者投票，最大的因素絕對是因為我國副總統能行使之職權只有《憲法》第四十九條「總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止」，若無實權要如何說服支持者你會做到你所承諾的政見與改革？
依照國民黨的統計邏輯，侯柯配與賴蕭配的民調並無明顯差距，甚至是差距在誤差範圍之內。甚至柯文哲在無法說服年輕人其擔任副總統期間要如何兌現政見，致使許多人投出廢票，乃至於總統辯論後大量選票流向賴清德。
在野陣營無法忽視的，是六成民意希望政黨輪替，國民黨若是堅持做正的，最初就應想方設法說服柯文哲支持者將選票投給侯友宜，而不是只想著將柯文哲印在選票上，冰在副總統的職位上。
「雙」首長制，或將成為最強組合
曾國藩：「為政之道無他，心存百姓，耐煩而已。」
柯文哲對選民來說，最強大的招牌便是「行政魄力」與「行政效率」。八年如一日的七點半晨會、延宕三十年的市場改建、延宕二十年的都市更新、西區門戶計畫、重視財政紀律不債留子孫、預算執行率冠絕全台等……上述這些都是柯文哲用八年的時間，向全台灣人民證明自己的行政魄力與效率與其他兩黨不同之處。
然而，柯文哲說話直接的性格，雖然吸引了許多年輕選票，卻是許多長輩擔憂外交因素而不投給他的重要原因。而侯友宜說話官腔圓滑，一步步照著幕僚腳本走，正是出訪外交需要的樣板人物。
筆者認為，台灣的憲政體制若往「內閣制」靠攏，改為「總理總統制」，以這次藍白合的狀況來看，就打消柯文哲對於總統任意解職行政院長的隱憂，而若柯文哲擔任「總理總統制」下的行政院長，國民黨於國會席次也比民眾黨多，且多數部會首長仍需從藍營找技術官僚，並不需要擔心撕破臉而無法制衡柯文哲；民眾黨在立法院扮演關鍵少數，也不會讓國民黨任意倒閣而使柯文哲下台。
在這樣的狀況下，只接受侯友宜擔任總統候選人的國民黨，若仍希望藍白合作政黨輪替，便可以說服柯文哲支持者讓柯文哲擔任行政院長，發揮他的長才去兌現他的競選政見。
若改革為「雙」首長制下的「總理總統制」，總統與行政院長皆為我國之首長。侯友宜主外交，柯文哲主內政，正好揚長避短打消國人對於侯友宜國策不熟與柯文哲外交失控的疑慮。
若能達成這樣的雙方平衡，廣義的「藍白合」或許會還有一線生機。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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