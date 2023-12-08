《移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣》：不願被說是「人口販子」，人力仲介如何找回職業尊嚴？

文：簡永達

人力仲介還是人口販子？——取消「三年出國一日」後的仲介亂象

（前略）

仲介的利潤來源改變

過去，移工仲介業者的豐厚利潤來自政府對移工人數的調控，增長而有節制。然而，在二〇一〇年後，政府不再「限業限量」地引進移工，勞動部整併了製造業移工聘用方案，統一為 「3K五級制」。根據此一制度，政府依雇主的產業核配，能僱用移工的比例介於一〇％到三五％之間，並為了鼓勵廠商新設廠、台商回台投資，另允許額外的外勞名額。此外，對於能聘用看護工的雇主資格，也不斷放寬。這樣的變化使得對移工的需求不斷增加，但海外移工每年來台人數並未增加，甚至逐年減少。

當移工有更多海外工作地點可供選擇，他們就不再願意為了來台灣支付高額的仲介費用，這導致台灣仲介所能分到的海外款也在減少。人力仲介商們心想，如果能繼續維持移工三年須出國一日的規定，移工三年就必須離開，他們要是想再回台灣工作，就必須重繳仲介費以履新合約。在這個勞動力替換率高的系統裡，起碼他們還能穩定地獲得回扣。

如今移工不必回國，靠海外款分贓的利益結盟瓦解，業務員最先叛逃。「我跟老闆這邊分得好好的，服務好工人，三年（移工）回去，我可以再領一筆獎金；現在外勞可以在台灣待到十二年，好了，我沒獎金了。」胡中裕認為，自從二〇一六年起，頻繁換牌進出市場的仲介，不少原本是仲介公司裡的業務員。他們帶走本來服務的客戶，拉著自己的家人，三、五個人就成立一家小型的仲介公司。

胡中裕投入外勞仲介業已超過三十年，早在《就服法》公布以前，他便膽大地偷偷輸入東南亞藉的工人。他的說法吻合勞動部公布的數據，二〇一九年終止營業與新登記的人力仲介公司，員工數在五人以下的占九成，九成九是十人以下，全都是小規模的仲介公司。

在一些同業眼裡，這類小仲介是最容易違法的一群。「他們幾乎都靠收海外款活下來的，你看他每年才引進幾個人，還要繳三百萬押金進去，為什麼？他只要收幾筆海外款就回來了，」胡中裕說。

「跑單幫的盲目想要錢而已，只要你工廠請十個（外勞），他就說每個月退五千給你（雇主），要不要？」他抱怨小仲介為了搶訂單而削價競爭，讓本來惡名昭彰的人力仲介業更為混亂。

對此，勞動部跨國勞動力發展署組長薛鑑忠解釋，他所在的單位主管國內仲介與移工事務，他說政府對外勞仲介業設有準入門檻，申請新設立的業者要有五百萬資本額，並在銀行存有三百萬的押金，「你光是進入這個門檻，至少要八百萬的資金， 這算是一個不小的門檻，」因此薛鑑忠認為，不算低的準入門檻，加上定期仲介評鑑，目前的管理手段足以讓人力仲介業存優汰劣。

既然如此，為何每年仍有上千家人力仲介能輕易換牌，規避政府裁罰？一些仲介業者私下透露迴避政府監管的做法，「勞動部要求的三百萬保證金，你不用真的放三百萬進去，你只要找銀行開保證書就好。」相同邏輯，勞動部要求的五百萬資本額，也只要會計公司出具驗資證明，至於仲介業的評鑑也是由勞動部外包民間單位執行，「都是文書作業，行政小姐每年文件做一做就好，」業者如此表示。

政府睜一隻眼、閉一隻眼。一位曾主責仲介評鑑的勞動部官員，退休後轉任仲介公會的講師，他試著解釋政府的管理邏輯：它默許仲介業的進入門檻形同虛設，為的是增加仲介行業內的競爭，受益的是握有配額的雇主。

勞動部對取得執照後的仲介相當嚴格，對仲介的規範法令多如牛毛，只要違反其中任何一項即罰鍰六萬到一百五十萬元，而且可以連續處罰，甚至直接撤照停業。

當換牌的成本比處罰還低，這造就了人力仲介的炒短線心態。「仲介一旦決定炒短線，就亂來，超收費用，反正我這張做二年就停牌，國稅局三年才查稅， 」更糟糕的是，政府的管理手段「讓仲介業長久以來難以發展品牌，」長欣利國際人力顧問總經理廖浩彬認為，「只要你不能讓企業發展品牌，它就不會走向良性競爭。」在我為這一章採訪的十多位仲介業者，他們都承認擁有多張牌照，其中一家仲介甚至握有七張牌照。

為了拼湊破碎的仲介業面貌，我在二〇一九年下載了人力仲介業者的名冊清單，比對引進移工的雇主資料，並使用統計軟體進行交叉分析。我發現仲介業在經營廠工、看護與漁工是三塊高度分割的市場，很少有業者兼營兩者，而且七成仲介都集中在引進廠工。

在專營廠工的一千多家仲介裡，經營規模呈現兩極化分布。僅有九家超大型的仲介公司每年引進超過二千人，其餘六成都是中小型公司，全年引進移工人數不到二百五十人。這些仲介服務的雇主主要來自金屬製造業與機器設備廠，約有一萬九千家，每家廠商平均僱用七名移工。

台灣僱用移工的製造業大宗是金屬、電子零組件及機械設備製造業，這三個行業所僱用的移工占總體移工人數的四成，超過產業移工人數的一半。其中，電子製造業所引進的移工數量最多。由於需要符合西方電子製造商對工作環境的標準，它們通常選擇大型仲介公司合作。對於服務傳統產業的人力仲介而言，如果不收取海外費用，只按引進移工人數收取服務費，根本難以維持經營。

既然如此，服務傳產的仲介公司怎麼不去爭取電子公司訂單？「你要有辦法摸到電子廠的頭，社交成本一定要夠，你關係要夠。」胡中裕說，廖浩彬坐在一旁，點頭表示同意。他們都是仲介行業公會的幹部。廖曾有朋友想爭取電子業訂單，儘管不用給工廠雇主回扣，但平常要參加扶輪社建立人脈、陪人資打高爾夫、還要跟立委交關，喝酒應酬一場都不能落下，「我看到他，一天要吞好幾顆肝藥。」