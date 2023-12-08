《移工築起的地下社會：跨國勞動在臺灣》：不願被說是「人口販子」，人力仲介如何找回職業尊嚴？
我們想讓你知道的是
從台灣到越南，獨立記者簡永達持續跨國追蹤台灣移工議題，除了描繪鮮活的移工故事、他們在工作中所面臨的困境與危機外，也深入制度面，討論職災補償機制與移工寶寶所觸及的人權議題。此外，本書更從國際政經結構出發，討論族裔經濟的興起、跨國遷移的仲介角色、國際搶工的趨勢以及國際品牌對於供應鏈勞權的關注，如何影響台灣移工的處境，是近年來理解台灣移工與勞動現場全面且重要的調查報導。
文：簡永達
人力仲介還是人口販子？——取消「三年出國一日」後的仲介亂象
（前略）
仲介的利潤來源改變
過去，移工仲介業者的豐厚利潤來自政府對移工人數的調控，增長而有節制。然而，在二〇一〇年後，政府不再「限業限量」地引進移工，勞動部整併了製造業移工聘用方案，統一為 「3K五級制」。根據此一制度，政府依雇主的產業核配，能僱用移工的比例介於一〇％到三五％之間，並為了鼓勵廠商新設廠、台商回台投資，另允許額外的外勞名額。此外，對於能聘用看護工的雇主資格，也不斷放寬。這樣的變化使得對移工的需求不斷增加，但海外移工每年來台人數並未增加，甚至逐年減少。
當移工有更多海外工作地點可供選擇，他們就不再願意為了來台灣支付高額的仲介費用，這導致台灣仲介所能分到的海外款也在減少。人力仲介商們心想，如果能繼續維持移工三年須出國一日的規定，移工三年就必須離開，他們要是想再回台灣工作，就必須重繳仲介費以履新合約。在這個勞動力替換率高的系統裡，起碼他們還能穩定地獲得回扣。
如今移工不必回國，靠海外款分贓的利益結盟瓦解，業務員最先叛逃。「我跟老闆這邊分得好好的，服務好工人，三年（移工）回去，我可以再領一筆獎金；現在外勞可以在台灣待到十二年，好了，我沒獎金了。」胡中裕認為，自從二〇一六年起，頻繁換牌進出市場的仲介，不少原本是仲介公司裡的業務員。他們帶走本來服務的客戶，拉著自己的家人，三、五個人就成立一家小型的仲介公司。
胡中裕投入外勞仲介業已超過三十年，早在《就服法》公布以前，他便膽大地偷偷輸入東南亞藉的工人。他的說法吻合勞動部公布的數據，二〇一九年終止營業與新登記的人力仲介公司，員工數在五人以下的占九成，九成九是十人以下，全都是小規模的仲介公司。
在一些同業眼裡，這類小仲介是最容易違法的一群。「他們幾乎都靠收海外款活下來的，你看他每年才引進幾個人，還要繳三百萬押金進去，為什麼？他只要收幾筆海外款就回來了，」胡中裕說。
「跑單幫的盲目想要錢而已，只要你工廠請十個（外勞），他就說每個月退五千給你（雇主），要不要？」他抱怨小仲介為了搶訂單而削價競爭，讓本來惡名昭彰的人力仲介業更為混亂。
對此，勞動部跨國勞動力發展署組長薛鑑忠解釋，他所在的單位主管國內仲介與移工事務，他說政府對外勞仲介業設有準入門檻，申請新設立的業者要有五百萬資本額，並在銀行存有三百萬的押金，「你光是進入這個門檻，至少要八百萬的資金， 這算是一個不小的門檻，」因此薛鑑忠認為，不算低的準入門檻，加上定期仲介評鑑，目前的管理手段足以讓人力仲介業存優汰劣。
既然如此，為何每年仍有上千家人力仲介能輕易換牌，規避政府裁罰？一些仲介業者私下透露迴避政府監管的做法，「勞動部要求的三百萬保證金，你不用真的放三百萬進去，你只要找銀行開保證書就好。」相同邏輯，勞動部要求的五百萬資本額，也只要會計公司出具驗資證明，至於仲介業的評鑑也是由勞動部外包民間單位執行，「都是文書作業，行政小姐每年文件做一做就好，」業者如此表示。
政府睜一隻眼、閉一隻眼。一位曾主責仲介評鑑的勞動部官員，退休後轉任仲介公會的講師，他試著解釋政府的管理邏輯：它默許仲介業的進入門檻形同虛設，為的是增加仲介行業內的競爭，受益的是握有配額的雇主。
勞動部對取得執照後的仲介相當嚴格，對仲介的規範法令多如牛毛，只要違反其中任何一項即罰鍰六萬到一百五十萬元，而且可以連續處罰，甚至直接撤照停業。
當換牌的成本比處罰還低，這造就了人力仲介的炒短線心態。「仲介一旦決定炒短線，就亂來，超收費用，反正我這張做二年就停牌，國稅局三年才查稅， 」更糟糕的是，政府的管理手段「讓仲介業長久以來難以發展品牌，」長欣利國際人力顧問總經理廖浩彬認為，「只要你不能讓企業發展品牌，它就不會走向良性競爭。」在我為這一章採訪的十多位仲介業者，他們都承認擁有多張牌照，其中一家仲介甚至握有七張牌照。
為了拼湊破碎的仲介業面貌，我在二〇一九年下載了人力仲介業者的名冊清單，比對引進移工的雇主資料，並使用統計軟體進行交叉分析。我發現仲介業在經營廠工、看護與漁工是三塊高度分割的市場，很少有業者兼營兩者，而且七成仲介都集中在引進廠工。
在專營廠工的一千多家仲介裡，經營規模呈現兩極化分布。僅有九家超大型的仲介公司每年引進超過二千人，其餘六成都是中小型公司，全年引進移工人數不到二百五十人。這些仲介服務的雇主主要來自金屬製造業與機器設備廠，約有一萬九千家，每家廠商平均僱用七名移工。
台灣僱用移工的製造業大宗是金屬、電子零組件及機械設備製造業，這三個行業所僱用的移工占總體移工人數的四成，超過產業移工人數的一半。其中，電子製造業所引進的移工數量最多。由於需要符合西方電子製造商對工作環境的標準，它們通常選擇大型仲介公司合作。對於服務傳統產業的人力仲介而言，如果不收取海外費用，只按引進移工人數收取服務費，根本難以維持經營。
既然如此，服務傳產的仲介公司怎麼不去爭取電子公司訂單？「你要有辦法摸到電子廠的頭，社交成本一定要夠，你關係要夠。」胡中裕說，廖浩彬坐在一旁，點頭表示同意。他們都是仲介行業公會的幹部。廖曾有朋友想爭取電子業訂單，儘管不用給工廠雇主回扣，但平常要參加扶輪社建立人脈、陪人資打高爾夫、還要跟立委交關，喝酒應酬一場都不能落下，「我看到他，一天要吞好幾顆肝藥。」
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「本來以為，只是跌倒而已⋯⋯」—居家照顧服務，幫助年長者走出老老照顧困境
我們想讓你知道的是
「老老照顧」家庭似乎隨著高齡化越來越多，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。
近十年來，隨著高齡化、少子化和各種社會發展趨勢的疊加，年長者的照顧問題浮上檯面，「老老照顧」的狀態，也逐漸進入公共話語中。所謂的「老老照顧」，是指65歲以上年長者，不僅要應對自己隨著年齡增長而來的健康問題，還要承擔24小時照顧另一位長者／失能長者的重負。
身體上的高負荷和精神層面的緊繃狀態，常使得這些年長的照顧者，處於身心失衡的邊緣。他們可能更容易罹患憂鬱、焦慮和失眠等心理健康問題。除此之外，照顧者可能因為照顧工作而無法安排個人時間，無暇參加社交和娛樂活動，導致感到孤獨和無助，與社會疏離。對於年長者而言，他們的社交資源和互動網絡本來就相對缺乏，這些內在的壓力就更容易被忽視，使得老老照顧的挑戰，在社會上長期處於被低估的狀態。
本來以為，只是跌倒而已⋯⋯
77歲的洪爺爺和72歲的洪奶奶，住在一個安安靜靜的小社區裡。他們夫妻倆有三個孩子，長女和次子都已經組成了自己的家庭，只有曾經小中風的長子與他們同住，一家三口靠著洪爺爺的豬血糕攤子，勉強的維持著生活。
大約在五、六年前，洪爺爺就發現自己身體不太舒服，下腹部常常疼痛。或許是不願意面對自己生病的事實，因此只讓醫生開止痛消炎藥應付病狀，拒絕進一步的檢查和治療。但今年初，他突然四肢無力，倒了下去。這次，醫生檢查出了洪爺爺的疝氣問題，緊急動了手術。但手術之後，身體的復原狀況並不理想，脊椎也發現了退化和磨損等問題，再加上原本就有高血壓和青光眼，洪爺爺不僅無法做生意，連生活起居都得依賴洪奶奶的照顧。從起床到進食、洗漱、上下床，生活的每一步都需要依靠妻子攙扶協助。但是，洪奶奶自己也是一個70多歲的長者了，骨質疏鬆症和膝關節病痛已糾纏她多年，加上獨自照顧著失能丈夫的壓力，不管是在體力或心理上，對奶奶來說都是非常大的負荷。「我照顧他（洪爺爺），要背、要推、要抱⋯⋯照顧得我自己都生病了，全身都在痛。我們住四樓，沒有電梯，帶他去看醫生，要找爬梯機的人來幫忙，上、下樓一趟都各要花費900元，真的太貴了，負擔不起。」洪奶奶說。提供爬梯機服務的工作人員，看到洪家爺爺奶奶處在這樣的困境中，建議奶奶尋求外部援助，她才終於在今年八月，撥打了1966申請長期照護服務。
老老照顧的窘迫，有可能發生在每個人身上
「『老老照顧』的狀況，在已經是高齡社會、即將邁向超高齡社會的台灣，的確有越來越多趨勢。」伊甸基金會的居服員督導陳紹慈解釋道，在傳統的台灣家庭中，照顧長者通常會被視為是家庭成員的責任，然而，隨著現代生活節奏的加快、勞動力市場的變化、現代家庭組成的改變，越來越多的年輕人無法提供日常的家庭照顧。這使得許多中老年人，在自己可能也需要被照顧的情況下，仍得承擔起照顧更年長或健康狀況較差的老年人的責任。「許多家庭會陷入『老老照顧』的狀況，有幾個主要原因，一是資訊的缺乏，比方偏鄉、經濟條件較差、資訊取得不易等等，讓這些家庭可能不知道，其實有其他的管道可以提供協助；另一是傳統觀念的束縛，很多人會認為把父母親送到老人院，就是代表不孝。」
一直以來，伊甸基金會嘗試用許多不同的方式，提升一般民眾對於長照議題的認識和敏感度。因此，從都市到偏鄉，伊甸基金會在全台各地設立長照服務站、關懷據點、長照機構、日照中心、社區輔具站等實體單位，定期安排社區服務，包括訪視、弱勢長者餐飲服務等等。也透過社群媒體，例如YouTube、Facebook、Instagram和Podcast等平台，向不一樣的族群和年齡層傳播關於長照的觀念。「我們會這麼做，是因為我們知道，傳播新的觀念不容易，改變舊的觀念更是困難。就像獨自照顧洪爺爺的洪奶奶，如果不是提供爬梯機服務的工作人員建議，她可能要更久，甚至永遠也不知道自己是可以獲得幫助的。」陳紹慈說道。
除了讓大家認識被照顧者的需求之外，近年來，伊甸基金會努力將照顧的範圍，拓展到照顧者身上。「因為照顧者所承受的身心壓力是驚人的。比方他必須承受情感上的壓力，尤其是照顧親密的家庭成員時，可能會特別悲傷、無助或焦慮，在所照顧對象的健康狀況惡化時更是嚴重。」另外還有與社會隔絕、經濟壓力等等，陳紹慈也提醒道，照顧者還有很大的一個壓力來源，是自己的身體負擔：「照顧工作往往涉及體力勞動，而且是很大量的勞動，比方協助病患移動、翻身等等，在沒有接受過專業訓練的情況下，照顧者自己可能也很快就會受傷。」像洪奶奶的情況就是如此——她自己的膝蓋和骨質疏鬆的問題，就在照顧洪爺爺之後變得更加嚴重，因此，提供適當的支持和關懷給照顧者是非常重要的。這樣的支持包括提供實際的照顧服務和經濟援助，包括心理和社會支持，包括讓照顧者擁有喘息的時間。因為，只有照顧好自己，才有能力更好的照顧別人，所以伊甸基金會的努力，不僅提升了照顧者的生活品質，同時也加強整個長照體系的效能和持續性。
安享晚年，應該是我們共同期待的未來
在居服員開始協助洪家之後，洪奶奶終於感到身上的重擔減輕了一些。「他（洪爺爺）是很固執的人，又餓不得。以前我得幫他洗好澡之後再去弄飯，他會因為餓了而生氣。現在有一哥（居服員）來幫忙，我可以趁這個時候趕快去處理午餐，他一洗好就可以吃，真的覺得輕鬆很多。」不只如此，洪爺爺也非常喜歡一哥的協助。只要是一哥要來服務的日子，洪爺爺總是早早就期盼著他，不斷詢問他人什麼時候會到。另外，洪奶奶也在個管員的評估和協助下，申請了居家用的輔具，這樣即使居服員不在，她獨自照顧洪爺爺也會輕鬆一點。
「我們在評估每個家庭的狀況的時候，都是先看他們當下最緊急的需要是什麼，就從這邊開始安排。這也是我們和每一個家庭認識彼此、磨合的開始。因為我們往往在評估的過程中，就會發現家庭中還有更多需要協助的地方。我們必須慢慢地、一步步地協助家庭接納更多的服務項目，或者嘗試其他的服務方式。」伊甸基金會居服員督導說到，協助個案家庭，必須設立短、中、長程目標。以洪爺爺為例，現在他接受了沐浴、肢體關節活動這些服務，然後也申請了輔具，這屬於短程的目標，拉到中、長程來看，居服員督導更希望可以鼓勵洪爺爺出門、願意去看醫生，讓他的脊椎得到真正妥善的治療和照顧。「因為洪爺爺還蠻喜歡和居服員相處，所以未來我們也期待可以透過居服員的引導，讓他能夠走出家門，接受治療，甚至體力可以好到能夠進入我們的日照機構或社區據點，參加活動。」伊甸基金會期待著，在大家的協助下，洪爺爺和洪奶奶能夠生活得更舒適，好好享受老年生活的每一個美好時刻。
「老老照顧」家庭越來越多，老夫妻互相陪伴很美好，但年長者照顧的問題，不該成為另一位長者的負擔。「老老照顧」反映了這個社會，對長者的支持和資源分配不足。我們期待的是，在經歷了大半輩子的努力之後，年長者應該能夠享有安穩、尊嚴和被溫柔支持的晚年生活，而不是面臨照顧其他老年人的壓力。多年來，伊甸基金會投注心力，希望能夠成為年長者晚年的依靠。但我們更希望的是，有一天社會可以建立一個更友善、全面的支援系統，確保長者都能擁有一定的生活水準。這樣的系統應該涵蓋足夠的醫療照護、經濟援助、居住安排以及社交活動，減輕個人和家庭的負擔，並提升整個社會對於年長者的關懷與尊重，更進一步的，讓長者們享受他們應得的尊嚴和幸福。
伊甸基金會「老人照顧服務計畫」透過日間照顧、公托中心、關懷據點、居家服務、長者送餐服務、照顧者團體支持、照顧者資源連結等，讓長輩在熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息，讓每一位長輩及照顧者一起安心、快樂地好好變老。