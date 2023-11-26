《年少日記》：得不到愛與關懷的孩子，如何克服「最愛的人傷我最深」的事實？

文：柳繪雨

一封未署名的遺書，一本塵封的日記，揭開一個家庭不願再碰觸的秘密。

這個家庭裡的成員有律師爸爸鄭自雄（鄭中基飾）、雍容華貴的媽媽鄭黎嘉欣（韋羅莎飾）、可愛的大兒子鄭有傑（黃梓樂飾，入圍第60屆金馬獎最佳男配角）、品學兼優的小兒子鄭有俊（何珀廉飾）。

從我以上的描述，在你心中勾勒出了什麼樣的家庭形象？優渥的物質條件，讓這一家四口住在華麗的屋子裡，生活亦有幫傭打理，不可省略孩子的才藝，鋼琴學習是必須。

家中有鋼琴，夫妻感情必定琴瑟和鳴？不，一個不合老子的意便拳打腳踢。

給孩子最好的教育環境，親子關係肯定親密無間？不，但凡讓父母面上無光，先打罵再施以冷暴力，相信這樣就會求上進。

而那個不符合爸媽期望的永遠都是傑仔。

最愛的人傷我最深

10歲的傑仔在學業成績及才藝方面並不傑出，也因此被父親譏諷早知如此就跟弟弟俊仔換名字才名符其實。

晚一年出生的弟弟在各方面優秀的表現，在父母眼中更加突顯傑仔的差勁，連小一歲的俊仔都有點瞧不起哥哥。

不管是講錯英語，還是成績沒達到全家可以一同出遊的理想標準，對媽媽來說，這孩子就是個拖後腿的，「如果我離婚，一定是因為你。」

在家庭獲得不到支持，學校的老師也從未察覺過這孩子狀態不佳背後可能的因素，直接認定是偷懶，然後再被同學跟著奚落。

11月18日剛離世的許文龍先生對於教育曾經這樣說過：

人的一生當中，你少年的這段時間是很寶貴的，怎麼可以用來考試？背那些無用的東西？若從時間的運用來看，考試考六十分就好了，這表示你基礎都懂了，邊際效益最高。考八十分是非常好，因為你知道不足的部分往哪裡找；可是若考到一百分，那就是過頭了。因為你就要準備到一百二十分，才不會被老師考倒。所以最聰明的人只考六十分，然後你會有很多時間去做快樂的事，睡覺啊、玩耍啊，都好；考八十分的，勉強還有時間做自己的事；最可憐的就是考一百分，你整個人都要賠進去。

可惜像鄭家這樣成績至上的父母依然是佔大多數，「不能輸在起跑點」的觀念已經被整體的社會價值觀給深深的植入，而像傑仔這樣在家庭、在學校都得不到愛與關懷的孩子，一株長期接收言語、行為暴力灌溉的小樹苗，是需要費多大的勁才能讓自己不長歪？才有辦法去克服最愛的人傷我最深的事實？

Photo Credit: mm2 Studios Hong Kong

我未必可以幫到你，但我會陪著你

好在傑仔生命中出現過像陳老師（陳苡臻飾）這樣以他的感受為優先的人，讓他覺得也許長大後也可以當一個像她一樣的老師。

韶光荏苒，身為中學老師的鄭Sir（盧鎮業飾）正面臨內憂外患的處境，妻子林雪兒（陳漢娜飾）等著他的離婚協議簽名，長年關係疏離的父親病危在即，他手上那封意圖輕生的信，勾起內心深處的恐懼與不安，讓他在與時間賽跑的分分秒秒中，掀開了那本《年少日記》，而回憶也如洪水破閘而出，再也難以忽視。

在尋找書信主人的過程中，有一幕是這部沉重的香港電影唯一讓人感到輕鬆的畫面，那是學校社工蝦姐（邵美君飾）為了鼓勵班長黃家怡（吳冰飾）用喊叫的方式釋放壓力，於是帶著不習慣的那份不自在親自示範，在這場戲也可以看見，多數成年人其實不自覺的選擇忽視或壓抑住情緒。

雖然終究沒能找出寫信者，但鄭Sir在班上主動留下手機號碼，以敞開接納的方式做一個傾聽者：「我未必可以幫到你，但我會陪著你。」

Photo Credit: mm2 Studios Hong Kong

修補破碎的心，接住下墜的靈魂

《年少日記》（入圍第60屆金馬獎最佳劇情片）的故事源自卓亦謙導演（入圍第60屆金馬獎最佳新導演、最佳原著劇本）在大學時收過好友的遺書，而那位輕生的同學是他和盧鎮業共同的友人。

青少年自殺死亡率逐年攀升的問題不單單是在香港，根據台灣這篇〈兒童自殺／自殺人數10年翻3倍 孩子為何無聲墜落？〉的報導，可以明白為什麼年僅10歲的傑仔會感到生無可戀。

「孩子為什麼想要結束自己的生命？通常是他失去了在世界中的位置，他找不到歸屬感。」

《年少日記》裡很常出現的一句令人鼻酸的台詞便是：「我不是什麼重要的人......」

但這樣的念頭不是只有戲裡的角色會有，很巧合的，現實裡同名同姓的鄭有傑導演在推出《親愛的房客》時，說他曾經有過一個虛構的朋友，在他小時候，曾經向那位朋友說「這世界上沒有我比較好」。

如果你跟我一樣，都曾經思考過活著的意義，也困惑於自己存在的價值，對於傑仔的心疼與劇情轉折後的心痛、心碎會更加的潰堤。

德蕾莎修女曾說：愛的反面不是仇恨，而是冷漠。不被需要、沒人愛、沒人關心、被遺忘，比起沒有食物是更大的飢餓和貧窮。

傑仔那句「我想跟弟弟一樣啊......」，是那麼卑微又那麼急切的渴望父母的認同與愛，明明那麼努力卻還是達不到目標的無力感，一天一點一滴的在敲擊著他的心，最後支離破碎的靈魂只能任其向下墜。

我們都很希望被接納，何不我們成為一個願意接納別人也接納自己的人？練習修補那顆破碎的心，接住下墜的靈魂，不管是他人的還是自己的。

同是家暴兒的楊喚

在《年少日記》裡，我們可以感受到傑仔的本質是個可以自得其樂且富創意的孩子，他沒有家暴兒典型的畏縮或陰鬱樣貌，從全家福照片上甚至可以看見他是笑得最開心的那個。

他不僅會對布偶說話，也熱衷看勵志漫畫，常以此勉勵自己「不要放棄，總有一天你會成為你想成為的大人！」直到那位漫畫家結束自己的生命，這個信念開始逐漸崩塌。

Photo Credit: mm2 Studios Hong Kong

我想起了最愛的詩人楊喚，當我一直認為他的死因便是火車的意外事故，然而有天看到「自殺」的可能時，那種晴天霹靂、難以接受的複雜情緒，在心房炸了開來，又因為隱約的感到有其可能性而痛徹心扉。

那個可能性在那首令我過目難忘，也是最喜歡的詩裡嗅得到端倪：

〈垂滅的星〉

輕輕地，我想輕輕地

用一把銀色的裁紙刀

割斷那像藍色的河流的靜脈，

讓那憂鬱和哀愁

憤怒地泛濫起來。

對著一顆垂滅的星，

我忘記了爬在臉上的淚。

無獨有偶，他也是個家暴兒，他在〈童年小照〉中寫到：

都說童年期是美好的，就是在回憶裡也是有享不盡的甜蜜，但，我呀，我不知道那「過去」都是怎樣過去的；而現在呀，我又不知道我是在哪裏。

從小就是個可憐的小東西。那在北風裡唱著「小白菜啊，遍地黃」的，那挨打受罵，以痛苦做食糧，被眼淚餵大的小東西。

Photo Credit: mm2 Studios Hong Kong

我無法想像這些受虐的孩子是怎樣長大成人的？尤其如果天生就是個纖細敏感的性格，幸而寫詩成為他精神的寄託，只是那灰暗的底色時不時流露著揮之不去的傷痛。