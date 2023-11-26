《年少日記》：得不到愛與關懷的孩子，如何克服「最愛的人傷我最深」的事實？
我們想讓你知道的是
如果我們能從小就著重在心理健康教育，像鄭Sir一樣明白「抑鬱不是一種選擇」，把對學生的關懷擺在「你過得好不好？」，而不是「你這次考幾分？」那麼是不是就不會有那麼多人身陷情緒疾病？
文：柳繪雨
一封未署名的遺書，一本塵封的日記，揭開一個家庭不願再碰觸的秘密。
這個家庭裡的成員有律師爸爸鄭自雄（鄭中基飾）、雍容華貴的媽媽鄭黎嘉欣（韋羅莎飾）、可愛的大兒子鄭有傑（黃梓樂飾，入圍第60屆金馬獎最佳男配角）、品學兼優的小兒子鄭有俊（何珀廉飾）。
從我以上的描述，在你心中勾勒出了什麼樣的家庭形象？優渥的物質條件，讓這一家四口住在華麗的屋子裡，生活亦有幫傭打理，不可省略孩子的才藝，鋼琴學習是必須。
家中有鋼琴，夫妻感情必定琴瑟和鳴？不，一個不合老子的意便拳打腳踢。
給孩子最好的教育環境，親子關係肯定親密無間？不，但凡讓父母面上無光，先打罵再施以冷暴力，相信這樣就會求上進。
而那個不符合爸媽期望的永遠都是傑仔。
最愛的人傷我最深
10歲的傑仔在學業成績及才藝方面並不傑出，也因此被父親譏諷早知如此就跟弟弟俊仔換名字才名符其實。
晚一年出生的弟弟在各方面優秀的表現，在父母眼中更加突顯傑仔的差勁，連小一歲的俊仔都有點瞧不起哥哥。
不管是講錯英語，還是成績沒達到全家可以一同出遊的理想標準，對媽媽來說，這孩子就是個拖後腿的，「如果我離婚，一定是因為你。」
在家庭獲得不到支持，學校的老師也從未察覺過這孩子狀態不佳背後可能的因素，直接認定是偷懶，然後再被同學跟著奚落。
11月18日剛離世的許文龍先生對於教育曾經這樣說過：
人的一生當中，你少年的這段時間是很寶貴的，怎麼可以用來考試？背那些無用的東西？若從時間的運用來看，考試考六十分就好了，這表示你基礎都懂了，邊際效益最高。考八十分是非常好，因為你知道不足的部分往哪裡找；可是若考到一百分，那就是過頭了。因為你就要準備到一百二十分，才不會被老師考倒。所以最聰明的人只考六十分，然後你會有很多時間去做快樂的事，睡覺啊、玩耍啊，都好；考八十分的，勉強還有時間做自己的事；最可憐的就是考一百分，你整個人都要賠進去。
可惜像鄭家這樣成績至上的父母依然是佔大多數，「不能輸在起跑點」的觀念已經被整體的社會價值觀給深深的植入，而像傑仔這樣在家庭、在學校都得不到愛與關懷的孩子，一株長期接收言語、行為暴力灌溉的小樹苗，是需要費多大的勁才能讓自己不長歪？才有辦法去克服最愛的人傷我最深的事實？
我未必可以幫到你，但我會陪著你
好在傑仔生命中出現過像陳老師（陳苡臻飾）這樣以他的感受為優先的人，讓他覺得也許長大後也可以當一個像她一樣的老師。
韶光荏苒，身為中學老師的鄭Sir（盧鎮業飾）正面臨內憂外患的處境，妻子林雪兒（陳漢娜飾）等著他的離婚協議簽名，長年關係疏離的父親病危在即，他手上那封意圖輕生的信，勾起內心深處的恐懼與不安，讓他在與時間賽跑的分分秒秒中，掀開了那本《年少日記》，而回憶也如洪水破閘而出，再也難以忽視。
在尋找書信主人的過程中，有一幕是這部沉重的香港電影唯一讓人感到輕鬆的畫面，那是學校社工蝦姐（邵美君飾）為了鼓勵班長黃家怡（吳冰飾）用喊叫的方式釋放壓力，於是帶著不習慣的那份不自在親自示範，在這場戲也可以看見，多數成年人其實不自覺的選擇忽視或壓抑住情緒。
雖然終究沒能找出寫信者，但鄭Sir在班上主動留下手機號碼，以敞開接納的方式做一個傾聽者：「我未必可以幫到你，但我會陪著你。」
修補破碎的心，接住下墜的靈魂
《年少日記》（入圍第60屆金馬獎最佳劇情片）的故事源自卓亦謙導演（入圍第60屆金馬獎最佳新導演、最佳原著劇本）在大學時收過好友的遺書，而那位輕生的同學是他和盧鎮業共同的友人。
青少年自殺死亡率逐年攀升的問題不單單是在香港，根據台灣這篇〈兒童自殺／自殺人數10年翻3倍 孩子為何無聲墜落？〉的報導，可以明白為什麼年僅10歲的傑仔會感到生無可戀。
「孩子為什麼想要結束自己的生命？通常是他失去了在世界中的位置，他找不到歸屬感。」
《年少日記》裡很常出現的一句令人鼻酸的台詞便是：「我不是什麼重要的人......」
但這樣的念頭不是只有戲裡的角色會有，很巧合的，現實裡同名同姓的鄭有傑導演在推出《親愛的房客》時，說他曾經有過一個虛構的朋友，在他小時候，曾經向那位朋友說「這世界上沒有我比較好」。
如果你跟我一樣，都曾經思考過活著的意義，也困惑於自己存在的價值，對於傑仔的心疼與劇情轉折後的心痛、心碎會更加的潰堤。
德蕾莎修女曾說：愛的反面不是仇恨，而是冷漠。不被需要、沒人愛、沒人關心、被遺忘，比起沒有食物是更大的飢餓和貧窮。
傑仔那句「我想跟弟弟一樣啊......」，是那麼卑微又那麼急切的渴望父母的認同與愛，明明那麼努力卻還是達不到目標的無力感，一天一點一滴的在敲擊著他的心，最後支離破碎的靈魂只能任其向下墜。
我們都很希望被接納，何不我們成為一個願意接納別人也接納自己的人？練習修補那顆破碎的心，接住下墜的靈魂，不管是他人的還是自己的。
同是家暴兒的楊喚
在《年少日記》裡，我們可以感受到傑仔的本質是個可以自得其樂且富創意的孩子，他沒有家暴兒典型的畏縮或陰鬱樣貌，從全家福照片上甚至可以看見他是笑得最開心的那個。
他不僅會對布偶說話，也熱衷看勵志漫畫，常以此勉勵自己「不要放棄，總有一天你會成為你想成為的大人！」直到那位漫畫家結束自己的生命，這個信念開始逐漸崩塌。
我想起了最愛的詩人楊喚，當我一直認為他的死因便是火車的意外事故，然而有天看到「自殺」的可能時，那種晴天霹靂、難以接受的複雜情緒，在心房炸了開來，又因為隱約的感到有其可能性而痛徹心扉。
那個可能性在那首令我過目難忘，也是最喜歡的詩裡嗅得到端倪：
〈垂滅的星〉
輕輕地，我想輕輕地
用一把銀色的裁紙刀
割斷那像藍色的河流的靜脈，
讓那憂鬱和哀愁
憤怒地泛濫起來。
對著一顆垂滅的星，
我忘記了爬在臉上的淚。
無獨有偶，他也是個家暴兒，他在〈童年小照〉中寫到：
都說童年期是美好的，就是在回憶裡也是有享不盡的甜蜜，但，我呀，我不知道那「過去」都是怎樣過去的；而現在呀，我又不知道我是在哪裏。
從小就是個可憐的小東西。那在北風裡唱著「小白菜啊，遍地黃」的，那挨打受罵，以痛苦做食糧，被眼淚餵大的小東西。
我無法想像這些受虐的孩子是怎樣長大成人的？尤其如果天生就是個纖細敏感的性格，幸而寫詩成為他精神的寄託，只是那灰暗的底色時不時流露著揮之不去的傷痛。
〈小時候〉
小時候，
在哭聲裡長大，
讓我的日子永遠蒼白憂鬱。
從落後的鄉村走出來，
又跌落在都市的霓虹的燈彩裡。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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