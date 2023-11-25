Netflix日劇《愛很真水很深》：坂元裕二首度挑戰懸疑推理碰壁，可惜了吉澤亮、宮崎葵黃金組合
我們想讓你知道的是
擅寫生活小品的坂元初次踏出舒適圈，挑戰懸疑推理題材顯然有些水土不服。本片綜合看來仍屬一部輕鬆有趣的懸疑喜劇，但在豪華製作與金牌卡司的條件加持對比下，成果則顯得有些可惜，白白浪費了一眾優秀演員。但不得不稱讚，Netflix的中文譯名確實十分有創意，短短六個字就抓住了全片神韻。
坂元裕二、吉澤亮、宮崎葵的黃金組合，加上奢華亮麗的遊輪背景和吊人胃口的懸疑元素，無疑是年底備受期待的作品，更不用說本片是坂元與Netflix五年合約的首發之作，能否達成漂亮的開門紅便在此一舉！
船一旦開了，就無法回頭了
男主角冲方優（吉澤亮飾）是豪華郵輪「地中海榮耀號」上的服侍管家，負責幫客人打點大小疑難雜症與雞毛蒜皮的瑣事。而他客人至上、謙恭至極的服務態度甚至被船長稱作「避雷針」，擋掉許多無理奧客的天雷滾滾。
將自尊壓抑到極致的冲方並非沒有脾氣，他所忍受的一切都是為了與女友若葉的美好未來做準備，在這趟愛琴海航程結束後，他終於能牽起她的手步入禮堂。
一個神秘女子盤若千弦（宮崎葵飾）帶著重磅消息狠狠將他從美夢中劈醒！他們的戀人，竟然互相出軌了。激動萬分的兩人迫不及待想下船挽回愛情，最終卻只能看著遠方越來越渺小的橫濱碼頭，被迫留在船上繼續航程。
水平線上的陰謀
被背叛的怨憤使冲方與千弦很快便站在相同陣線，決心狠狠在這艘豪華郵輪上痛快玩上一把，甚至拍下錯位剪影浪漫照意圖閃瞎對方。
而他們不出意外的很快便遇上意外，一場偶然撞見的落水事件，打亂了原本就已顯混亂的現況，將他們深深牽扯進精心策劃的謀殺疑雲中。
究竟是命運的安排，還是情感的糾葛？
醫生世家、遺產糾紛、黃昏戀情、外遇秘辛，本次兇殺案集齊一切經典狗血家庭劇的要素與動機，在大洋中央的郵輪上激情開演！
而且做為吃瓜群眾的路人還來頭不小，不僅有捲款跑路為愛走天涯的黑道情侶，還有暢銷電影金牌製作人與若手俳優的不倫姐弟戀，甚至作為主人家看護之子，被帶到船上做小姐陪讀的男孩也是命案現場目擊者之一。
而他們各自隱藏的祕密，究竟會為這場看似鬧劇的風波帶來怎樣的變數？
生米煮成熟飯，熟的飯能吃，差點熟的不行
在與千弦搜查命案真相時，冲方不自覺被千弦活潑開朗的俏皮朝氣與正直善良所吸引，將她的身影笑貌刻在心底再難抹去。
但另一方面，心軟的千弦卻又因男友的道歉簡訊動搖不已，各自差點「越界」的兩人，是否還有足夠的空間留給愛情轉圜？
而「差點」墜入愛河的冲方與千弦，在經歷感情與案件的衝擊後，能否重拾對未來的嚮往，再次擁有向戀情縱身一躍的奮不顧身？
坂元裕二的新挑戰
即便換了場景，換了題材，熟悉的台詞結構與蘊含巧思的金句依舊處處可見坂元的身影。郵輪上紙醉金迷的奢靡絲毫未減這位大編劇對社會現況及人際關系的精準切入與犀利執筆，就連千弦在郵輪上替冲方向奧客仗義執言時的對白，字字句句都是能讓服務業從業人員含淚點頭如搗蒜的至高哲理。
但擅寫生活小品的坂元初次踏出舒適圈，挑戰懸疑推理題材顯然有些水土不服。
作為劇情主線之一的殺人命案手法粗糙、破綻百出，動機與伏筆也過於淺顯易猜。其水準放在日本這個刑偵劇大國來看，大概就是單元劇的水平或毛利小五郎不挨麻醉針也能清醒破案的程度。對於期待刺激燒腦或精妙謎團的觀眾，絕對會造成不小的打擊。
而片中人物的情感轉折與故事節奏同樣令人摸不著頭緒。
男女主角上一秒與戀人愛得死去活來，接著才相識不到短短一個禮拜，竟然紛紛放下過去，傾心相許、攜手追愛？原本猜測會在片尾成為關鍵人物的男孩則彷彿像拿錯大人劇本，與青梅竹馬的千金小姐經歷誤解、衝突、和好，最後在吶喊奔跑下演出一場青澀酸甜的純純愛戀？
片中其他性格各異的配角雖搶眼，卻無法對敘事推動起到支持性的關鍵作用。
角色塑造在薄弱的懸疑劇情與主角戲份拉扯下更顯蒼白，吉田羊飾演的新任女船長從頭到尾都讓人不知所云。
唯一能有記憶點的當屬菊地凜子飾演的王牌電影製作人，一張紅唇傲慢毒辣，卻又自信瀟灑，舉手投足間恰到好處的拿捏了豪放氣場與性感嬌憨，處處盡顯女強人風采！
本片綜合看來仍屬一部輕鬆有趣的懸疑喜劇，但在豪華製作與金牌卡司的條件加持對比下，電影成果則顯得有些可惜，白白浪費了一眾優秀演員。
但不得不稱讚，Netflix的中文譯名確實十分有創意，短短六個字就抓住了全片神韻，堪稱畫龍點睛、神來一筆！
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：當坂元裕二遇上懸疑推理——《愛很真水很深》（In Love and Deep Water ）
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責任編輯：鍾宇筑
核稿編輯：翁世航
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AI驅動行銷新境界！微軟聚焦Copilot探究人工智慧創變行銷新動能
我們想讓你知道的是
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翻轉行銷日常！微軟示範Copilot如何成為行銷人的絕佳助手
上述討論在在可以發現，現在行銷人員面臨的難題是相當多面，並且隨著技術的發展，這些難題也將會更為複雜。AI，正是能輔助行銷人克服難題、提高工作效率，以及增長行銷成效的解方之一。
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活動資訊
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時間：2023/12/15（五）13:30-16:00
地點：台北艾麗酒店5樓 楓柏廳（110台北市信義區松高路18號）
活動名額數量有限，點此立刻報名！