2023金馬60會外賽：港片《年少日記》獲觀眾票選獎，導演卓亦謙：沒想過很多人願意看這部電影

2023年第60屆金馬獎，於今（24）日中午公布本屆觀眾票選獎，由香港導演卓亦謙的《年少日記》獲得，卓亦謙也在拿獎後表示「非常開心」。

Photo Credit: 卓亦謙提供 卓亦謙

本屆的觀眾票選獎在花蓮、新竹、台南三地同時放映，參加觀眾需年滿18歲以上，且必須全程觀賞5部入圍金馬獎最佳劇情長片，始能有效投票。而今年徵選了483位觀眾，連續兩天觀賞《石門》、《關於我和鬼變成家人的那件事》、《年少日記》、《疫起》、《五月雪》，最終票選出了《年少日記》。

《年少日記》導演卓亦謙來自香港，畢業於香港城市大學創意媒體學院，為導演譚家明的學生，也曾為香港動作電影《殺破狼・貪狼》的編劇之一。

《年少日記》由名導爾冬陞監製，為香港第五屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品。特別的是，「首部劇情電影計劃」前幾屆已經有《一念無明》、《金都》、《手捲煙》、《燈火闌珊》等入圍並獲得金馬獎的作品，《年少日記》則寫下大專組得獎作品首次入圍最佳影片的紀錄。

《年少日記》由童星黃梓樂以及經驗豐富的盧鎮業擔綱演出，黃梓樂在片中飾演學業成績不理想而遭到家庭暴力的孩童；盧鎮業則是飾演一名串接起過去與現在的中學教師。

黃梓樂也入圍今年金馬獎最佳男配角；盧鎮業則是曾以《叔・叔》提名香港金像獎最佳男配角，並出演過《金都》、《花椒之味》等片，是近年香港電影的熟面孔。

至於《年少日記》講述盧鎮業飾演的中學教師，在校園意外發現沒署名的遺書，讓他想起充滿暴力和遺憾的童年往事；而在童年往事的深掘中，又牽出當代香港人面對家庭、教育、社會的壓力與集體哀愁。

對於獲獎，卓亦謙表示：「因為《年少日記》比較嚴肅，並非容易討論的話題，創作時其實沒想過很多人願意看這部電影，所以能拿到這個獎真的很開心。」

至於《年少日記》也入圍金馬獎最佳影片、新導演、男配角、剪輯、原著劇本等5項大獎，對於率先拿獎之後，是否增加擒下金馬獎的信心，卓亦謙說：「有機會參加金馬獎就很開心，其實好像以前上學的感覺，來到聚集一群和我一樣熱愛電影的人的地方，能互相交流真的很好。」

Photo Credit: 金馬執委會提供 卓亦謙（左）與盧鎮業（右）

而倘若攤開近年觀眾票選獎得主檢視，與金馬獎最佳劇情片有一定的疊合率，從2017年，第54屆金馬獎開始，《血觀音》、《大象席地而坐》、《陽光普照》，都是先拿下觀眾票選而後在金馬榮獲最佳劇情片，這也代表觀眾的喜好和該屆評審的口味吻合。

不過，此紀錄在近三年失效，去年觀眾票選獎投給了《智齒》，最終卻是由《一家子兒咕咕叫》獲得金馬獎最佳劇情片；前年觀眾票選獎投給了《美國女孩》，最終卻是由《瀑布》獲得金馬獎最佳劇情片；大前年觀眾票選獎則是投給了《同學麥娜絲》，最終卻是由《消失的情人節》獲得金馬獎最佳劇情片。

也因此，今年觀眾票選獎以及金馬獎最佳影片會呈現何種趨勢，影迷與影人的觀點能否有種共識，也是場外另類的話題焦點。

最後一提，目前《年少日記》在金馬影展觀眾票選20大榜單中，位居第4名。

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核稿編輯：翁世航