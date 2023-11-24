2023金馬60會外賽：港片《但願人長久》獲費比西獎，導演祝紫嫣：真的很想拿這個獎

2023年第60屆金馬獎，於今（24）日中午公布本屆國際影評人費比西獎，由香港導演祝紫嫣的《但願人長久》獲得，祝紫嫣也在拿獎後表示「非常開心」。

Photo Credit: 金馬執委會提供 祝紫嫣

國際影評人費比西獎，是由1930年正式成立的國際影評人協會頒發，目前有來自超過60個國家的會員。國際影評人協會以推廣電影藝術為使命，獎勵表現各國文化特質的新穎創作，並致力提攜新電影與新導演。

多年來，在世界各大影展上，這座簡稱為「費比西」的獎項，鼓勵了無數傑出的電影與導演，而建立起它的權威性。在台北金馬影展頒發的費比西獎也以鼓勵年輕、傑出的華語電影為目標。

至於本屆國際影評人費比西獎，評審由台灣電影學者王君琦、義大利策展人保羅貝托林（Paolo Bertolin）、馬來西亞影評人卡拉許南達庫瑪（Kalash Nanda Kumar）擔任。

他們認為，《但願人長久》動人而細膩地追溯了中國移民一家在香港三十年的生命歷程，在主題與形式的搭配調度上適切得宜，更透過扣人心弦的表演深刻地刻劃了角色之間無法分割的羈絆，也帶出對交雜了國族、性別、階級的政治社會脈絡發人深省的思考角度。⁣

而除了《但願人長久》之外，入選此獎項的作品還有《這個女人》、《富都青年》、《年少日記》、《少男少女》、《大山來了》、《青春並不溫柔》、《愛是一把槍》。

Photo Credit: 金馬執委會提供 左起：祝紫嫣與評審卡拉許南達庫瑪、王君琦、保羅貝托林

《但願人長久》導演祝紫嫣來自香港，畢業於香港大學。2022年交出的短片作品《凪》，獲香港ifva獨立短片及影像媒體節公開組金獎，並入選大阪亞洲電影節、桃園電影節等影展。

《但願人長久》為祝紫嫣的首部長片，入選2020年香港首部劇情電影計劃，並找來香港名導關錦鵬、李駿碩監製。故事改編自個人短篇小說，而祝紫嫣除了編導之外，也在片中參與演出，實則自編、自導、自演。

《但願人長久》找來吳慷仁、袁澧林、謝咏欣等人演出，故事背景橫跨1997、2007、2017三個時代，地點則是從香港、中國、日本等地拍攝，敘述關於成長、身份認同的複雜議題。

目前《但願人長久》的成績斐然，除了今日拿下國際影評人費比西獎之外，也於22日獲得奈派克獎（NETPAC），奈派克獎是由「亞洲電影促進聯盟」（Network for Promotion of Asia Cinema）為推廣亞洲電影，在超過30個影展中設立獎項。

金馬影展自2007年起增設此獎，今年由韓國資深選片人趙志訓、瑞士選片人韋路爾、策展人陳慧穎擔任評審，並將此獎頒予《但願人長久》。

換句話說，《但願人長久》已拿下國際影評人費比西獎以及奈派克獎，在金馬獎賽前就深獲影評人、策展人的喜愛，而《但願人長久》則是入圍金馬獎新演員以及改編劇本獎。

對於今日獲獎，祝紫嫣表示：「真的很想拿這個獎，因為我很喜歡胡波的《大象席地而坐》，當時這部片也拿了這個獎，對我來說這個獎很有肯定性，真的很開心。」

而對於目前拿獎的氣勢，是否有增加明日金馬獎的獲獎信心，祝紫嫣表示：「謝咏欣入圍了新演員，我覺得能拿獎非常好，但就算落選也沒關係，因為對手真的都很棒，所以對我而言就是平常心，入圍就是最大的肯定，咏欣也是最棒的！」

Photo Credit: 金馬執委會提供 《但願人長久》演員吳慷仁（左起）、導演祝紫嫣、演員謝咏欣、監製李駿碩

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核稿編輯：翁世航