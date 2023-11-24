2023金馬60會外賽：港片《但願人長久》獲費比西獎，導演祝紫嫣：真的很想拿這個獎
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今年金馬獎國際影評人費比西獎，由香港導演祝紫嫣的《但願人長久》獲得。對於獲獎，祝紫嫣表示：「真的很想拿這個獎，因為我很喜歡胡波的《大象席地而坐》，當時這部片也拿了這個獎，對我來說這個獎很有肯定性。」
2023年第60屆金馬獎，於今（24）日中午公布本屆國際影評人費比西獎，由香港導演祝紫嫣的《但願人長久》獲得，祝紫嫣也在拿獎後表示「非常開心」。
國際影評人費比西獎，是由1930年正式成立的國際影評人協會頒發，目前有來自超過60個國家的會員。國際影評人協會以推廣電影藝術為使命，獎勵表現各國文化特質的新穎創作，並致力提攜新電影與新導演。
多年來，在世界各大影展上，這座簡稱為「費比西」的獎項，鼓勵了無數傑出的電影與導演，而建立起它的權威性。在台北金馬影展頒發的費比西獎也以鼓勵年輕、傑出的華語電影為目標。
至於本屆國際影評人費比西獎，評審由台灣電影學者王君琦、義大利策展人保羅貝托林（Paolo Bertolin）、馬來西亞影評人卡拉許南達庫瑪（Kalash Nanda Kumar）擔任。
他們認為，《但願人長久》動人而細膩地追溯了中國移民一家在香港三十年的生命歷程，在主題與形式的搭配調度上適切得宜，更透過扣人心弦的表演深刻地刻劃了角色之間無法分割的羈絆，也帶出對交雜了國族、性別、階級的政治社會脈絡發人深省的思考角度。
而除了《但願人長久》之外，入選此獎項的作品還有《這個女人》、《富都青年》、《年少日記》、《少男少女》、《大山來了》、《青春並不溫柔》、《愛是一把槍》。
《但願人長久》導演祝紫嫣來自香港，畢業於香港大學。2022年交出的短片作品《凪》，獲香港ifva獨立短片及影像媒體節公開組金獎，並入選大阪亞洲電影節、桃園電影節等影展。
《但願人長久》為祝紫嫣的首部長片，入選2020年香港首部劇情電影計劃，並找來香港名導關錦鵬、李駿碩監製。故事改編自個人短篇小說，而祝紫嫣除了編導之外，也在片中參與演出，實則自編、自導、自演。
《但願人長久》找來吳慷仁、袁澧林、謝咏欣等人演出，故事背景橫跨1997、2007、2017三個時代，地點則是從香港、中國、日本等地拍攝，敘述關於成長、身份認同的複雜議題。
目前《但願人長久》的成績斐然，除了今日拿下國際影評人費比西獎之外，也於22日獲得奈派克獎（NETPAC），奈派克獎是由「亞洲電影促進聯盟」（Network for Promotion of Asia Cinema）為推廣亞洲電影，在超過30個影展中設立獎項。
金馬影展自2007年起增設此獎，今年由韓國資深選片人趙志訓、瑞士選片人韋路爾、策展人陳慧穎擔任評審，並將此獎頒予《但願人長久》。
換句話說，《但願人長久》已拿下國際影評人費比西獎以及奈派克獎，在金馬獎賽前就深獲影評人、策展人的喜愛，而《但願人長久》則是入圍金馬獎新演員以及改編劇本獎。
對於今日獲獎，祝紫嫣表示：「真的很想拿這個獎，因為我很喜歡胡波的《大象席地而坐》，當時這部片也拿了這個獎，對我來說這個獎很有肯定性，真的很開心。」
而對於目前拿獎的氣勢，是否有增加明日金馬獎的獲獎信心，祝紫嫣表示：「謝咏欣入圍了新演員，我覺得能拿獎非常好，但就算落選也沒關係，因為對手真的都很棒，所以對我而言就是平常心，入圍就是最大的肯定，咏欣也是最棒的！」
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核稿編輯：翁世航
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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