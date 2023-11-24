3成高中生偷喝酒、高學歷女性飲酒率上升⋯衛福部「酒癮防治中心」今揭牌補助戒酒
我們想讓你知道的是
「我是不是該戒酒了？」如果有這樣的念頭，或每次都要喝到醉、不喝就不能睡，就該找專業人員評估了，衛福部酒癮防治相關預算今年追加到4千萬，防治中心今揭牌，台灣戒酒暨酒癮防治中心共有7位專職的心理師和社工師提供民眾諮詢，每人每年戒酒治療補助上限4萬元。專家提醒，飲酒要節制，飲酒前後善用一些健康食品，也能略為減少酒精對肝臟和腦部的傷害。
「台灣戒酒暨酒癮防治中心」今舉辦揭牌記者會，衛生福利部心理健康司司長陳亮妤指出，酒精是全球第5大疾病負擔風險因素，全台灣每年約4千5百人死於不當飲酒，另有4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約35億，經濟損失更高達549億元。
值得注意的是，台灣高中/職生飲酒率從2019年的28.6%提升2021年的30.6%，大學學歷以上的年輕女性飲酒率也微幅提升，也抵消了中年男性飲酒率的微幅下降。
政務委員林萬億表示，全球每年因飲酒而付出的社會成本高達2000多億美元，以台灣為例，這包括每年6萬多件酒駕取締以及近5千人死傷，家庭暴力事件也看到約5成與酒精有關，矯正署的加害者處遇案例當中也有4成與飲酒有關，危害甚鉅。
衛生福利部部長薛瑞元補充，根據2017年的調查，台灣已經有高達800多萬人飲酒過量，佔總人口的3分之一，直接導致肝癌等多種癌症的發生率提升，其中肝癌就在國人10大癌症死因當中高居第2，顯示酒癮是不容忽視的公共衛生議題。
馬偕紀念醫院院長、急診專科醫師張文瀚指出，急診死亡率最高的就是酒醉者，有時在睡夢中就會死亡，這些人通常具有家庭支持薄弱，經常找不到家人或家人不願意來陪伴，可見酒癮也會造成社會隔離、職場排斥等問題。
「酒癮防治不能只靠醫療，還要包括社會和心理的介入。」林萬億說，因此，全世界有超過200萬人都在參加AA Group（戒酒無名會），除了繼續朝醫療、社會、心理3管齊下的方向努力，也要提高對於當代潛在酒癮族群的關注，特別是未成年飲酒、年輕女性飲酒率上升、家庭習慣來的飲酒、心理創傷後衍生的飲酒習慣等。
陳亮妤指出，WHO（世界衛生組織）算過，每投入1美元治療酒癮，社會國家就能回收10美元。台灣發展酒癮防治策略已經17年，近3年預算已從2800萬追加到4000萬，擴大預算的目標包括提升疾病識能、強化本土研究、深化醫療專業、提升醫療質量。
台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，目前中心有7名專職心理師和社工師，也有專線電話（0800-255959）、LINE（ID: @513aokst）、諮詢信箱（aaapc@aaapc-taiwan.com）， 求助民眾都可利用。預計在後年將擴編到14、15名專職人力。專業人員將詳細評估求助民眾的現況和戒酒意圖，針對需要繼續治療者，將與民眾討論，從全台135家治療機構中挑選對民眾最方便適切的單位，並將資料轉介過去，以利銜接後續治療。
方俊凱提醒，喝酒不是唯一的社交工具，如果要喝，除了適量，也可善用某些健康食品。例如飲酒前或剛應酬完，可以吃一些薑黃，這有助於保護肝臟，隔天早上吃B群，則有助保護腦部。
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核稿編輯：翁世航
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。