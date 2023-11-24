3成高中生偷喝酒、高學歷女性飲酒率上升⋯衛福部「酒癮防治中心」今揭牌補助戒酒

「台灣戒酒暨酒癮防治中心」今舉辦揭牌記者會，衛生福利部心理健康司司長陳亮妤指出，酒精是全球第5大疾病負擔風險因素，全台灣每年約4千5百人死於不當飲酒，另有4萬多人因不當飲酒而罹病，整體醫療資源損失約35億，經濟損失更高達549億元。

值得注意的是，台灣高中/職生飲酒率從2019年的28.6%提升2021年的30.6%，大學學歷以上的年輕女性飲酒率也微幅提升，也抵消了中年男性飲酒率的微幅下降。

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政務委員林萬億表示，全球每年因飲酒而付出的社會成本高達2000多億美元，以台灣為例，這包括每年6萬多件酒駕取締以及近5千人死傷，家庭暴力事件也看到約5成與酒精有關，矯正署的加害者處遇案例當中也有4成與飲酒有關，危害甚鉅。

衛生福利部部長薛瑞元補充，根據2017年的調查，台灣已經有高達800多萬人飲酒過量，佔總人口的3分之一，直接導致肝癌等多種癌症的發生率提升，其中肝癌就在國人10大癌症死因當中高居第2，顯示酒癮是不容忽視的公共衛生議題。

馬偕紀念醫院院長、急診專科醫師張文瀚指出，急診死亡率最高的就是酒醉者，有時在睡夢中就會死亡，這些人通常具有家庭支持薄弱，經常找不到家人或家人不願意來陪伴，可見酒癮也會造成社會隔離、職場排斥等問題。

「酒癮防治不能只靠醫療，還要包括社會和心理的介入。」林萬億說，因此，全世界有超過200萬人都在參加AA Group（戒酒無名會），除了繼續朝醫療、社會、心理3管齊下的方向努力，也要提高對於當代潛在酒癮族群的關注，特別是未成年飲酒、年輕女性飲酒率上升、家庭習慣來的飲酒、心理創傷後衍生的飲酒習慣等。

陳亮妤指出，WHO（世界衛生組織）算過，每投入1美元治療酒癮，社會國家就能回收10美元。台灣發展酒癮防治策略已經17年，近3年預算已從2800萬追加到4000萬，擴大預算的目標包括提升疾病識能、強化本土研究、深化醫療專業、提升醫療質量。

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台灣戒酒暨酒癮防治中心主任方俊凱表示，目前中心有7名專職心理師和社工師，也有專線電話（0800-255959）、LINE（ID: @513aokst）、諮詢信箱（aaapc@aaapc-taiwan.com）， 求助民眾都可利用。預計在後年將擴編到14、15名專職人力。專業人員將詳細評估求助民眾的現況和戒酒意圖，針對需要繼續治療者，將與民眾討論，從全台135家治療機構中挑選對民眾最方便適切的單位，並將資料轉介過去，以利銜接後續治療。

方俊凱提醒，喝酒不是唯一的社交工具，如果要喝，除了適量，也可善用某些健康食品。例如飲酒前或剛應酬完，可以吃一些薑黃，這有助於保護肝臟，隔天早上吃B群，則有助保護腦部。

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核稿編輯：翁世航