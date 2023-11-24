郭台銘宣布退選：「選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛」，一定要完成政權輪替

今（24）日為2024總統大選登記最後一天，透過連署取得參選資格的鴻海創辦人郭台銘，下午透過聲明宣布退選，表示「選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛」。他呼籲完成政黨輪替，改變台灣。

郭台銘下午2點12分在個人臉書發布聲明，表示在世界的商業戰場上，他從來不曾低頭；在疼惜台灣人民這個關卡上，他始終放不下。

郭台銘說，如果沒有人願意彎腰，對期待政權輪替的台灣人來說，情何以堪。他表示，成大事者不計毀譽，「郭台銘或許可以被人遺忘，但為中華民國的未來，選擇成全，已是我能夠奉獻給故鄉全部的愛。」

郭台銘表示，人退，志不退；STOP，RESET，RESTART。一定要贏好嗎？完成政權輪替，改變台灣。天佑中華民國。

與郭台銘搭檔參選的賴佩霞也在臉書發表聲明，表示美好的一段路他們一起努力走過，再三思考後，退選是此刻所能做的最好決定。

賴佩霞表示，過程中，他們沒有傷害任何人，我們一起完成了台灣民主歷程中重要的公民運動。這段日子，團隊所獲得的滋養與成長難以言表。這些都是郭董以及每位支持者所給予最珍貴的禮物。

賴佩霞說，回到最初，他與郭董參選的目的，就是要讓台灣可以更團結凝聚，人人過上更好的生活，因此他們在每一步都盡己所能的努力，希望能整合一切可以整合的力量。

賴佩霞說，今日他與郭台銘的暫停，這是為了繼續與大家並肩同行。他們將會繼續守護這片你我都深愛的土地——中華民國。

中選會於11月14日公告總統、副總統選舉連署結果，郭台銘與副手賴佩霞合於規定的連署人數為90萬2380人，已跨過連署門檻，可在20日到24日登記為正副總統候選人。

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核稿編輯：翁世航