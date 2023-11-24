【未來大人物】台南東山裡的女力復興運動，陳昀鎂帶台灣手工柴燒龍眼走成世界的「壯圓」

文：陳淑玲

要上台南東山最好開車。車速不低不高迎著風的舒適氣溫下，逐漸往山裡去。等待空氣中淡淡散發一股甜感的龍眼香氣時，就知道東山鄉到了。

地圖指標明明顯示已經到達目的地，卻看不見有任何「山頂壯圓」的招牌。搖下車窗剛好走過的阿姨聽見，熟門熟路地停下來順手一指，「昀鎂在這巷子裡面。」道過謝後再往內去，還沒開到停車場，昀鎂開著一大台鐵牛車「呼嘯」而來。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 在直球對決的工作場合裡，昀鎂並不覺得女力有什麼弱勢。鐵牛車、除草車她樣樣都會。

龍眼養大的女孩用行銷與堅持創生故鄉產業

只要每年7、8月，一整片東山鄉土地上幾乎都穿梭著忙碌的人們沒停歇過。「龍眼一整年的採收期就是這短短的1.5至2個月期間，這段時間內的採收，要撐起一家子整年度的經濟。」昀鎂這樣開始說起龍眼。

陳昀鎂是龍眼養大的女孩，出生在一個種植龍眼樹的家族。從爺爺的年代開始，家中就一直有種植龍眼的傳統。她說：「從小就看著阿公做這個辛苦的產業，都告訴自己要好好念書，脫離農業。」但與心中那塊屬於自己根的故鄉與產業，卻都讓她離不開。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 一整園的龍眼經過一道道手續後要運上車再回工廠煙燻，上車時偶爾掉下去的龍眼昀鎂也都細心撿回，「一顆都不想放過。」她這樣笑著說。

讀書時發現台灣龍眼正受到外來進口的龍眼嚴重打擊，進口的龍眼乾以超低價格、添加了各種調味劑，混充市場，打擊了傳統製作龍眼乾的價值。深深知道手工柴燒龍眼價值與品質的昀鎂，決定走上農業相關研究的道路，全盤瞭解農業機構和經營模式。

大學時唸的是東海大學社會學系，因此對於農業的看法帶入社會學觀點。研究所時則轉向研究農業，畢業於中興大學生物產業管理研究所，學習農業經營。

昀鎂深深知道：「家裡傳下來的龍眼家族產業，再不轉型加入行銷概念是不行的了。」畢業後，她創立台灣第一個以東山土窯柴焙龍眼乾為經營主體的品牌「山頂壯圓」。致力於行銷自家烘焙的龍眼乾，並積極推廣。

柴火2個月不間斷是飄香還是苦力？

若是在7至8月期間來到東山造訪昀鎂一家人，會遇見彷彿不要命都沒睡覺一整家子忙碌的情況。

昀鎂解釋：「7月中下旬開始、待龍眼已經熟成圓潤到一定大小程度就是採收期到了。這時候就是跟老天搶時間的時候。整年度的龍眼必須在這段黃金期內採收完畢，收太快還沒到大小適中階段、收太慢則甜度慢慢流失、口感彈度降低。遇到大雨、颱風也不能停。」

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 農忙時，全家所有小孩都要請假回來幫忙。即使被蜜蜂蜇了，打個針、擦了藥，就得重回現場。

採收期的農忙像是整家庭的「志業」。在新竹藥廠工作的二弟、成大讀書的小弟、在外工作的妹妹都要盡可能地請假回家幫忙。二弟說：「這兩個月通常都要請假週五與週一，每週回家忙4天。有時候覺得週二到週四回辦公室才是休假（笑）。」說著這些甜蜜負荷的話時，二弟的手也沒停過地用剪刀一顆顆剪下龍眼。

摘龍眼時通常會有3人配置。1人爬上2-3層樓高剪下一整束含著葉子與龍眼串的樹枝，下頭接應一位把葉子撥開剪下龍眼串，一旁再有一人拉著黃色籠子將龍眼一顆顆剪下。

然而搶時間還不是最可怕的，滋味甜蜜蜜的龍眼，大自然其他生物們也很喜歡。

昀鎂小弟說：「我最怕蜂窩了，有時葉子一翻開後面就會是一整顆蜂窩，瞬間就會被蜜蜂群體攻擊。」說得輕鬆的小弟早些年更有次直接翻開就遇到虎頭蜂，盯得他幾乎暈厥在龍眼園。

「那一次大家都嚇壞了，連忙把他送去診所打針。但打完針、休息一下後，下午他就又回到龍眼園裡繼續剪。」昀鎂回憶著。這不是什麼天方夜譚的玩笑話，而是在東山龍眼園裡年年上演的故事。

除了蜜蜂虎頭蜂，蛇類、椿象等隨時會危及生命的生物也隨時都會出現。但，一家子都沒人喊苦。

摘採完了的龍眼在第一時間以鐵牛車運回煙燻廠。在昀鎂家後方一整座高約3層樓煙霧瀰漫的工廠裡，當第一批龍眼收進置場內時，就開始了土窯整整2個月不能間斷的煙燻期。

「龍眼採收後除了留下要當作生鮮吃的之外，絕大部分都是要烘成龍眼乾，最重要的就是需要烘到全乾才能保存一整年。」昀鎂解釋。

Photo Credit - 關鍵評論網/陳淑玲攝 柴燒2個月不間斷，昀鎂也就要時時刻刻頂著讓人睜不開眼的煙燻，仔細翻查所有的龍眼狀態。

烘焙龍眼乾是件費時費力的工作，鮮龍眼被鋪上在一整台面上，需要不間斷地以龍眼木柴燻烘乾至少6天5夜的時間，從透明肉色煙燻到變成黑色龍眼乾（也稱桂圓）。一但龍眼乾沒有完全乾燥，便容易發霉，保存上也會有問題。

煙燻龍眼需要與時間競賽，柴火大約2-3小時就要再添加一次，也需要定時巡在龍眼台旁邊翻動查看乾燥度。在那座高達3層樓的煙燻場裡，即使有光也都被煙燻蒙上一層濃厚霧氣，悶熱的環境與空氣讓人幾乎悶燥不耐。但昀鎂的專注力卻全都放在龍眼上，她仔細地一顆顆、一台台查看龍眼的乾燥度，細心呵護如對待寶寶一樣。

是女農別再說農婦！女力是一種阻力也是助力

在父母的眼中，讀書讀到研究所卻跑回家「做龍眼」的大女兒陳昀鎂帶著一點離經叛道。而主張用創新方式行銷龍眼也同樣被父母所不理解。

研究所鑽研農業經營後，昀鎂返家創立「山頂壯圓」品牌。將原本只製造龍眼乾的好技術加以擴大到最大值。昀鎂的媽媽說：「一開始真的不懂她到底一直用電腦要幹嘛，但就想說讓她自己去試試看，沒想到真的能在電腦上賣出去。」

她與夥伴開始將龍眼延伸到各種商品領域，行銷經理郭政宜分享：「我們的龍眼品質這麼好，加入在龍眼饅頭裡超級香，我敢打包票在外面絕對吃不到這麼濃郁香醇的饅頭。」她們也與甜點師傅合作，研發出新產品如桂圓地瓜酥，也推出龍眼花茶、甚至是龍眼銀耳露等。

Photo Credit - 山頂壯圓 柴焙桂圓仙草銀耳露吃來不甜不膩，很有健康的滋味與超濃郁桂圓香氣。

只是推廣與周邊商品並非一帆風順，她們在農民市集擺攤時也曾受到質疑，嫌貴、懷疑是否為手工柴燒、甚至被說成什麼都不懂的農婦。但是她們不放棄，思考出該與進口龍眼乾有所區別。