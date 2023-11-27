被迫選邊站的東協，各國做出的回應與美中期盼截然不同
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東南亞國協希望加強其對亞洲的和平與穩定的承諾，呼籲保障南海航行自由。同時，東協成員國試圖在中美之間尋求外交平衡，避免在大國之間選邊站。
文：Kersten Knipp
東協（ASEAN）希望為南中國海的航行和航空自由做出更多努力。其成員國國防部長近日在印尼首都雅加達舉行會議後重申，應通過國際規則避免在爭議水域發生海上衝突。2023年的東協輪值主席國為印度尼西亞。
東協防長發表的聯合聲明措辭謹慎。東協各國經常意見不一，在南海爭端方面更存在潛在的緊張關係。由於沿海國家的利益差異過大，各國對海域劃分的主張和想法也相去甚遠。
領土主張上的競爭關係
爭端焦點南海被認為蘊藏大量礦藏，該海域對自由航行也深具意義。全球約三分之一的原油運輸需要通過南海水域。它也是亞歐以及亞非之間船運的主要通道。此外，海底據估計約有110億桶石油和約190兆立方公尺的天然氣儲量。
相應的競爭關係也很激烈。例如，在斯普拉特利群島（中國稱為南沙群島），中國、台灣、越南、汶萊、馬來西亞和菲律賓都聲稱擁有該群島主權及礦產資源。除汶萊外，幾乎其他國家都在該群島的部分地區駐紮軍事力量。
而中國對南海近90％的區域提出主權聲索。北京政府在南海建設許多帶有起降跑道的人工島嶼。中國聲稱希望提升應對災害的能力。但事實上，北京在這一過程中也增強了其軍事存在。
牽連全球的衝突
導致地區競爭進一步加劇的原因之一是，南海也是美國和中國這兩個超級大國的利益交匯之處。
德國弗里德里希・埃伯特基金會曼谷辦公室主任薩克瑟（Marc Saxer）表示，中國希望阻斷美國及其盟友的軍事包圍。「北京擔心中國的貿易航線可能會被切斷。因此，中國通過軍事手段來表明，它不會容忍來自其他國家的任何干擾。」
早在上世紀50年代，中國就在爭議水域自己劃定國界。通過延伸至菲律賓、汶萊、印尼、馬來西亞和越南領土附近的所謂「九段線」向鄰國宣誓中國的主權。
另一方面，美國及其盟友，尤其是日本和菲律賓，堅持依循國際法規並提倡貿易和航行自由。近期美國海軍軍艦多次在南海通行，借此展示其實力。
由於地區緊張局勢的影響層面波及全球，美國、中國和俄羅斯的防長和副防長也參加了東協防長會議。
東協國家的不同路線
德國國際與安全事務研究所（SWP）亞洲研究部主任海杜克（Felix Heiduk）在接受《德國之聲》採訪時表示，為擴大影響力，大國拉攏南海沿岸國家的競爭越發激烈，「該地區的國家面臨二選一的抉擇壓力。」 但海杜克指出，這並不意味著它們會屈服於這種壓力。「事實上，它們對大國的期望做出截然不同的回應。」
「在現任總統小馬可仕（Bongbong Marcos）領導下，已經是美國軍事盟友的菲律賓決定在安全和防務政策方面，與美國開展比前任政府更加緊密的合作。」 11月初，菲律賓已退出了中國國家主席習近平的政治形象工程「一帶一路」倡議。
越南則走了另一條道路。海杜克指出：「越南憲法規定，該國不會與其他國家結盟。這個共產主義國家正試圖通過深化與美國的雙邊夥伴關係，來平衡與中國傳統上的密切聯繫。與此同時，河內希望加強與該地區其他國家以及歐洲的關係。」在美國總統拜登（Joe Biden）9月訪問越南期間，越南與越戰期間的宿敵美國締結了「全面戰略夥伴關係」。
柬埔寨、印度尼西亞和馬來西亞等國也採取了類似的策略。它們在多個方面建立關係與合作，不受限於單一合作夥伴。「如此一來，它們就能避免在一方和另一方之間做抉擇。」
薩克瑟補充說，大多數東協國家都在追求一條明確的路線，「它們都需要與中國建立良好的經濟關係，同時將美國視為地區安全的穩定器。東協大多數國家的一項基本外交原則就是在兩者之間尋求平衡。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：避免中美二選一：東協國家的平衡外交
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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