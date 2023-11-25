「無政府資本主義者」米萊當選阿根廷總統，有可能跟北京斷交轉而承認台灣嗎？
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阿根廷迄今與中國保持著緊密的聯繫。但新當選的阿根廷總統米萊想要結束這一密切關係，這將是一個史無前例的動作。專欄作者Alexander Görlach認為，米萊如果真的邁出這一步，不是一個明智的選擇。
文：Alexander Görlach（卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，紐約大學加勒廷學院兼職教授。曾在哈佛大學、牛津大學和劍橋大學從事研究，目前生活在紐約和柏林。中國的崛起及其對亞洲民主世界的意義是他的一個核心話題）
自稱「無政府資本主義者」的米萊（Javier Milei）在選戰期間就宣佈，當選後將與中國拉開距離，而且是全方位的。這位自由主義經濟學家毫不掩飾他對社會主義、共產主義的鄙視。他曾謾罵同樣來自阿根廷的教宗方濟各「宣揚共產主義」、是「婊子養的」。米萊主張深化同美國和以色列的貿易。
這位阿根廷未來的國家領導人如果將他的計劃付諸實施，那將是迄今為止一個民主經濟體與北京的國家經濟體「脫鉤」的最極端形式，也將是阿根廷對外政策的一個急劇轉向。
就在去年，米萊的前任費南德茲（Alberto Fernández）簽署了一份諒解備忘錄，以使阿根廷成為中國「一帶一路」項目的一個投資對象。費南德茲還稱中國為「真正的朋友」。
因此北京對米萊的路線轉變感到不爽。中國外交部一位女發言人稱，如果阿根廷同中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的「嚴重錯誤」。對於中國而言，拉美大陸在過去20年中變得越來越重要。雙邊貿易額從20年前的180億美元增加到了目前的450億美元。到2035年還將增至7000億美元。
北京和拉美相互需要
智利目前對中國的出口幾乎等於對美國和歐洲出口的總和。中國還是巴西最重要的投資方，投資額超過美國和西班牙對巴西投資的總量。中國銀行向拉丁美洲國家的貸款超過了國際貨幣基金組織、美洲開發銀行和拉丁美洲開發銀行對拉美的貸款總和。
阿根廷也從中受益，今年8月，來自北京的一筆過渡性貸款，讓布宜諾斯艾利斯政府得以部分償還國際貨幣基金組織的一筆逾期債務。
對中國掌權者習近平來說，在阿根廷和拉丁美洲的投入不僅具有經濟意義。習近平2013年上任以來已經11次訪問拉美，凸顯了他的政治意圖——在臨近宿敵美國的這一地區獲得影響力。
在中美洲，到2013年時還有不少小國外交上承認台灣而非中華人民共和國。自那以後，多明尼加共和國、尼加拉瓜、巴拿馬紛紛轉而承認中華人民共和國。而米萊上任後，是否會改變對台灣政策、跟北京斷交而承認台灣，還有待觀察。
眼下還難以預測，激進市場派的米萊會將哪些計劃真的付諸實施。如果阿根廷這個拉美第三大經濟體果真對中國關上大門，會對其他拉美國家產生示範效應。同時，布宜諾斯艾利斯要面對的問題是，鑑於該國極為脆弱的財政狀況，現在是不是應該惹惱中國這個強大的潛在貸款提供方。
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原標題：客座分析：米萊會同中國決裂嗎？
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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ASUS與NVIDIA聯手陽明交大應用藝術所，頂尖軟硬體設備助藝術與STEM領域學生提前接軌AI產業
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近年AI的影響力從業界延伸到學界， AI課程成為學生熱門選修，此類課程仰賴高效能工具。ASUS與NVIDIA看準學界需求，於陽明交通大學應用藝術研究所(Institute of Applied Arts, IAA)配置多台搭載GeForce RTX 40 系列筆電GPU的ASUS/ROG高效能，以頂尖的軟硬體設備，幫助師生輕鬆運用生成式AI技術創作激盪創意，培養前瞻藝術人才。
近年因應生成式AI的熱潮，AI對產業的商業模式、營運流程，產生顛覆性的革新。事實上，AI的影響力，也開始從業界延伸到學界，越來越多學生主動學習寫AI程式，或將AI工具應用到主修科系。透過高效能的軟硬體工具，教授在授課或學生實作過程， 得以無後顧之憂揮灑新世代創意。
本次產學合作由華碩提供經NVIDIA Studio認證並搭載GeForce RTX™ 4060筆電GPU的創作者筆電，包括ASUS Vivobook 16X、ROG Zephyrus G14、ROG Flow X16以及適合STEM學習的ASUS TUF Gaming A15，幫助同時跨藝術創作及STEM（科學、技術、工程、數學）領域的陽明交通大學應用藝術研究所師生在符合業界標準的環境中實作，激發無窮創作潛力。
應藝所專任助理教授劉辰岫：培養跨領域學生使用最新科技媒材進行創作
此次華碩與NVIDIA、國立陽明交通大學應用藝術研究所攜手，以IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作形式打造前瞻藝術學習環境，考量之一就是應藝所訓練學生時，強調對新科技的重視程度。應藝所專任助理教授劉辰岫表示：「我們許多學生是跨科系報考，像是資工、教育、文學等，所上學風自由開放，也與時俱進。教學時使用最新工具媒材，讓藝術與科技產生深度融合，『跨領域』成為應藝所相當獨特的人才養成路徑。」
既然應藝所的師生在教學、創作過程高度依賴科技，ROG Zephyrus G14提供給師生使用後有哪些明顯的感受？劉辰岫舉例，教學過程會使用到3D建模軟體Blender，以及同步執行多個機器學習任務，因為ROG Zephyrus G14搭載GeForce RTX 4060 筆電GPU提供強大的運算效能，在處理複雜的3D建模訓練指令時，操作起來相當順暢，高解析度螢幕可以看到細緻的渲染視覺，對於師生在建模過程，確實可以加速流程。
另外，應藝所在教學現場相當重視腦力激盪的討論，進而嘗試打破藝術邊界，讓創意勇於馳騁。課程中如果人手有一台高效能筆電，不但可大幅減少運算時間，ROG Zephyrus G14輕薄好攜帶，可在任何空間進行討論、創作或展示作品，十分便利。
劉辰岫觀察到，學生透過ROG Zephyrus G14執行視覺化程式設計軟體TouchDesigner，在創建藝術作品之際，受惠高效能的NVIDIA GPU，可以處理更複雜的視覺效果，實現最高畫格率，加速生成出要渲染作品的指令；加上這台筆電相當輕巧，內建HDMI、Type-C和USB多種接頭，學生上課時能輕鬆連接到投影機或拿在手上，將藝術作品分享給其他人觀賞，有助於在課堂上把創意想法變成實際作品。
全球獲獎無數的ROG Zephyrus G14 搭載NVIDIA GeForce RTX 4060 筆電 GPU，高達 125W TGP，並具備 NVIDIA Advanced Optimus 與 DLSS 3 技術，解鎖頂級創作應用程式中的 RTX 和 AI 加速、可實現最大穩定性的 NVIDIA Studio 驅動程式，最佳化運算能力及效能超乎想像，加速創意構思，輕鬆迎戰多工任務。採用ROG Nebula 霓真技術電競螢幕，16:10長寬比，QHD 165Hz/3ms 面板， 100% PCI-P3 廣色域，搭配 Dolby Vision 影像技術，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光，揮灑創意開闢嶄新「視」界！了解更多：ROG Zephyrus G14
開放資源給其他學科學生使用，成為校內跨領域的創意激盪Hub
IAA x NVIDIA Studio x ASUS 合作設備，也開放給陽明交大其他科系師生預約使用。因為看到越來越多STEM領域的學生，在寫程式作業的時候，受限私人筆電的GPU效能不夠優異，導致學習效率大打折扣。
對此，華碩與NVIDIA就針對理工相關學科的學生，鼓勵使用搭載NVIDIA GPU的華碩筆電，可加速驅動機械、結構和電氣仿真等數十種的STEM應用程式，展現高速效能；又或是計算機科學、數據科學的學生，在處理大型數據集、訓練生成式 AI和機器學習模型時，可以更快獲得的分析結果。
事實上，過去十年間NVIDIA已經從一間以GPU為核心業務，進化成運算平台的公司，提供的解決方案不光只是顯示卡，還有橫跨其中的軟體及運算平台，例如有NVIDIA AI（企業級尖端人工智慧平台）和 NVIDIA Omniverse（創意協作開放平台）。幫助設計師、藝術家、工程師、數據科學家等專業創作者，不再受限軟硬體資源，影響創作或演算的進度。
也因為IAA x NVIDIA Studio x ASUS學習設備開放給各系所授課使用，有助於日後校內跨領域交流。劉辰岫教授回應：「應藝所是整合跨領域創意的樞紐，很多時候不同領域的師生都會在這裡做腦力激盪，加上應藝所的課程也有很多非本科系學生選修；以及我手上的計畫也會邀請建築所、資工所的老師一起參與，因此我們很期待未來這些資源的加入會帶動更多跨領域的創意激盪。」
ASUS與NVIDIA賦能空間價值，規劃講座/工作坊協助師生掌握新科技
除了提供軟硬體設備，ASUS與NVIDIA也期待能為此場域挹注更多創新能量。後續也將規劃一系列講座與工作坊主題，讓校內師生能第一手掌握產業現況，使用嶄新的設備來進行研發與實作。
例如NVIDIA將籌辦生成式AI主題的研討會，邀請領域的業界講師，教導學生怎麼設定、使用生成式AI來提升創作效率，藉此讓學生們認識到GPU在創作時的重要性。另外，NVIDIA也會規劃Omniverse工作坊，邀請教授和學生親自實作，了解Omniverse的特點和功能，有助於把Omniverse融入創作流程，進而豐富學生的知識與技能。
另一方面，深耕校園多年的華碩，以培育更多國內優秀技術人才為出發點，未來也會在此舉辦AI主題講座，邀請業師講授如何實際操作創作者筆電及相關應用，有助師生更了解產品特色，得以更精實地利用筆電創作，期待能具體提升同學的創意產出效率，以及擴大教授的研究能量。
當人工智慧已成為全球先進國家的下個角力主戰場，台灣若希望在AI賽道不落人後，從教育往下扎根將是關鍵。華碩與NVIDIA攜手陽明交大，透過提供設備、講座等多元資源，有助於培養下一代AI思維，厚植設計人才的數位實力，期待台灣有朝一日成為AI強國。
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