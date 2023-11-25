「無政府資本主義者」米萊當選阿根廷總統，有可能跟北京斷交轉而承認台灣嗎？

文：Alexander Görlach（卡內基國際事務倫理委員會高級研究員，紐約大學加勒廷學院兼職教授。曾在哈佛大學、牛津大學和劍橋大學從事研究，目前生活在紐約和柏林。中國的崛起及其對亞洲民主世界的意義是他的一個核心話題）

自稱「無政府資本主義者」的米萊（Javier Milei）在選戰期間就宣佈，當選後將與中國拉開距離，而且是全方位的。這位自由主義經濟學家毫不掩飾他對社會主義、共產主義的鄙視。他曾謾罵同樣來自阿根廷的教宗方濟各「宣揚共產主義」、是「婊子養的」。米萊主張深化同美國和以色列的貿易。

這位阿根廷未來的國家領導人如果將他的計劃付諸實施，那將是迄今為止一個民主經濟體與北京的國家經濟體「脫鉤」的最極端形式，也將是阿根廷對外政策的一個急劇轉向。

就在去年，米萊的前任費南德茲（Alberto Fernández）簽署了一份諒解備忘錄，以使阿根廷成為中國「一帶一路」項目的一個投資對象。費南德茲還稱中國為「真正的朋友」。

因此北京對米萊的路線轉變感到不爽。中國外交部一位女發言人稱，如果阿根廷同中國或巴西這樣的大國斷絕聯繫，將是阿根廷外交的「嚴重錯誤」。對於中國而言，拉美大陸在過去20年中變得越來越重要。雙邊貿易額從20年前的180億美元增加到了目前的450億美元。到2035年還將增至7000億美元。

北京和拉美相互需要

智利目前對中國的出口幾乎等於對美國和歐洲出口的總和。中國還是巴西最重要的投資方，投資額超過美國和西班牙對巴西投資的總量。中國銀行向拉丁美洲國家的貸款超過了國際貨幣基金組織、美洲開發銀行和拉丁美洲開發銀行對拉美的貸款總和。

阿根廷也從中受益，今年8月，來自北京的一筆過渡性貸款，讓布宜諾斯艾利斯政府得以部分償還國際貨幣基金組織的一筆逾期債務。

對中國掌權者習近平來說，在阿根廷和拉丁美洲的投入不僅具有經濟意義。習近平2013年上任以來已經11次訪問拉美，凸顯了他的政治意圖——在臨近宿敵美國的這一地區獲得影響力。

在中美洲，到2013年時還有不少小國外交上承認台灣而非中華人民共和國。自那以後，多明尼加共和國、尼加拉瓜、巴拿馬紛紛轉而承認中華人民共和國。而米萊上任後，是否會改變對台灣政策、跟北京斷交而承認台灣，還有待觀察。

眼下還難以預測，激進市場派的米萊會將哪些計劃真的付諸實施。如果阿根廷這個拉美第三大經濟體果真對中國關上大門，會對其他拉美國家產生示範效應。同時，布宜諾斯艾利斯要面對的問題是，鑑於該國極為脆弱的財政狀況，現在是不是應該惹惱中國這個強大的潛在貸款提供方。

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原標題：客座分析：米萊會同中國決裂嗎？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九