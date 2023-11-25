政府不讓辦以巴衝突聲援集會，一向「聽話」新加坡民眾輿論現不滿？

以巴戰爭自10月7日点燃中東地區的新戰火後，引起國際社會高度關注。全球各地湧現聲援巴勒斯坦的遊行示威，如東南亞國家有人口以穆斯林為主的馬來西亞與印尼舉辦大型聲援集會。然而與這些國家相比，新加坡卻表現得異常冷靜，並採取一貫的中間政策「不與人為敵，與各方為友」。

對於新加坡政府的噤聲，該國民間卻出現一股罕見激烈辯論。有者認為，壓制集會自由只會讓民眾日後失去對話的能力；有學者則認為，聲援活動會導致新加坡社會分裂，進而造成不必要的衝突。

新國政府憂社會分裂

《聯合早報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財11月初在國會參與以巴衝突相關動議的辯論時，談及如何維護該國的社會凝聚力。他認為，以巴衝突可煽動大眾的情緒，但絕不能讓這些國外事件分裂新加坡人，或破壞宗教與種族和諧。

他說：「對於這類衝突，個人的情緒必然會被激起。在社交媒體時代，圖片、影片和故事頻繁在網上傳播，刻意煽動情緒和散播不信任。這可能將一個遙遠的衝突變成一個容易失控的情緒化問題，即使是在新加坡。」

據《聯合早報》報導，新加坡一些社交媒體平台上早前出現呼籲公眾到當地芳林公園演說角落參加聲援活動的貼文。

不過，此類活動一律遭禁止。新加坡警方重申，沒有也不會批准這類活動的申請。在新加坡，沒有獲得警方批准下，擅自組織或參與集會都是違法的。

社運團體集會遭拒

儘管政府嚴厲禁止聲援活動，《半島電視台》報導，新加坡一名社區組織主辦方扎里斯·阿兹拉（Zaris Azira）無法忽視這場戰爭的發生。阿茲拉曾向有關單位申請舉辦集會許可，同時她還線上發布一份請願書，結果意外發現新加坡民眾反應熱烈，不到一天的時間就有740人表示願意參與此聲援活動，一齊呼籲加沙停火。截至11月20日，這份請願書上共收集26280签名。

不過，請願書最後仍無法闖關。雖然阿兹拉對她的申請遭到拒绝而感到失望，但她表示并不感到意外。

她解釋：「新加坡作為一個國家，通常會相當厭惡風險，我理解這個國家避免任何可能失控情況的發生。」

壓制集會自由影響新國人對話能力

據《半島電視台》報導，新加坡當地記者、社運人士克斯汀（Kirsten Han）在《We The Citizens》表達類似觀點。她認為，壓制言論和集會自由將會影響新加坡人參與縝密且重要對話的能力。

她指出，這些警告和限制措施非常幼稚。「我們需要民間社會的參與、充分條件的討論、自我教育的機會，以及以非暴力的方式組織爭取正義和人權的活動。」

這名社運人士進一步補充，在戶外空間聚集在一起的能力，也可以非常強大地幫助人們，應對我們每天在新聞中看到的災難。

身為小國「別無選擇」

對於新加坡政府一貫先發制人的政策，新加坡新躍社科大學副教授、政治學家安東尼奧·拉帕（Antonio Rappa）則表示，作為一個小國，新加坡「別無選擇」，只能繼續實行非國家干預政策。

身為新躍社科大學安全研究計畫負責人，拉帕指出，站在以色列一邊可能會激怒新加坡當地穆斯林社群；而支持巴勒斯坦則會背叛以色列（自李光耀時代以來，以色列一直是新加坡的「不成文盟友」）。

針對政府為壓制公眾集會而採取的嚴格控制措施，拉帕解釋，新加坡幾十年來一直在恐懼的氣氛中運作。 在談到「堡壘國家」（garrison state）的想法時，拉帕指出，新加坡至今仍有一種「堡壘般」的心態，尤其是作為一個以華人為主體的國家。

該國周圍都是以穆斯林為主的大國，從而可能「產生一定程度的緊張」。 他還表示，儘管如此，將其他人的問題帶入我們的國家並在民間製造緊張局勢，這並非明智之舉。我們不希望為新加坡製造敵意和混亂。

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責任編輯：宋美貞

核稿編輯：杜晉軒