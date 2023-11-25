政府不讓辦以巴衝突聲援集會，一向「聽話」新加坡民眾輿論現不滿？
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以巴衝突爆發以來，為了不讓外部事件分裂新加坡人，或破壞宗教與種族和諧，新加坡政府禁止民眾舉辦任何形式的聲援運動。對於新加坡政府的噤聲，該國民間卻出現一股罕見激烈辯論。有者認為，壓制集會自由只會讓民眾日後失去對話的能力；有學者則認為，聲援活動會導致新加坡社會分裂，進而造成不必要的衝突。
以巴戰爭自10月7日点燃中東地區的新戰火後，引起國際社會高度關注。全球各地湧現聲援巴勒斯坦的遊行示威，如東南亞國家有人口以穆斯林為主的馬來西亞與印尼舉辦大型聲援集會。然而與這些國家相比，新加坡卻表現得異常冷靜，並採取一貫的中間政策「不與人為敵，與各方為友」。
對於新加坡政府的噤聲，該國民間卻出現一股罕見激烈辯論。有者認為，壓制集會自由只會讓民眾日後失去對話的能力；有學者則認為，聲援活動會導致新加坡社會分裂，進而造成不必要的衝突。
新國政府憂社會分裂
《聯合早報》報導，新加坡副總理兼財政部長黃循財11月初在國會參與以巴衝突相關動議的辯論時，談及如何維護該國的社會凝聚力。他認為，以巴衝突可煽動大眾的情緒，但絕不能讓這些國外事件分裂新加坡人，或破壞宗教與種族和諧。
他說：「對於這類衝突，個人的情緒必然會被激起。在社交媒體時代，圖片、影片和故事頻繁在網上傳播，刻意煽動情緒和散播不信任。這可能將一個遙遠的衝突變成一個容易失控的情緒化問題，即使是在新加坡。」
據《聯合早報》報導，新加坡一些社交媒體平台上早前出現呼籲公眾到當地芳林公園演說角落參加聲援活動的貼文。
不過，此類活動一律遭禁止。新加坡警方重申，沒有也不會批准這類活動的申請。在新加坡，沒有獲得警方批准下，擅自組織或參與集會都是違法的。
社運團體集會遭拒
儘管政府嚴厲禁止聲援活動，《半島電視台》報導，新加坡一名社區組織主辦方扎里斯·阿兹拉（Zaris Azira）無法忽視這場戰爭的發生。阿茲拉曾向有關單位申請舉辦集會許可，同時她還線上發布一份請願書，結果意外發現新加坡民眾反應熱烈，不到一天的時間就有740人表示願意參與此聲援活動，一齊呼籲加沙停火。截至11月20日，這份請願書上共收集26280签名。
不過，請願書最後仍無法闖關。雖然阿兹拉對她的申請遭到拒绝而感到失望，但她表示并不感到意外。
她解釋：「新加坡作為一個國家，通常會相當厭惡風險，我理解這個國家避免任何可能失控情況的發生。」
壓制集會自由影響新國人對話能力
據《半島電視台》報導，新加坡當地記者、社運人士克斯汀（Kirsten Han）在《We The Citizens》表達類似觀點。她認為，壓制言論和集會自由將會影響新加坡人參與縝密且重要對話的能力。
她指出，這些警告和限制措施非常幼稚。「我們需要民間社會的參與、充分條件的討論、自我教育的機會，以及以非暴力的方式組織爭取正義和人權的活動。」
這名社運人士進一步補充，在戶外空間聚集在一起的能力，也可以非常強大地幫助人們，應對我們每天在新聞中看到的災難。
身為小國「別無選擇」
對於新加坡政府一貫先發制人的政策，新加坡新躍社科大學副教授、政治學家安東尼奧·拉帕（Antonio Rappa）則表示，作為一個小國，新加坡「別無選擇」，只能繼續實行非國家干預政策。
身為新躍社科大學安全研究計畫負責人，拉帕指出，站在以色列一邊可能會激怒新加坡當地穆斯林社群；而支持巴勒斯坦則會背叛以色列（自李光耀時代以來，以色列一直是新加坡的「不成文盟友」）。
針對政府為壓制公眾集會而採取的嚴格控制措施，拉帕解釋，新加坡幾十年來一直在恐懼的氣氛中運作。 在談到「堡壘國家」（garrison state）的想法時，拉帕指出，新加坡至今仍有一種「堡壘般」的心態，尤其是作為一個以華人為主體的國家。
該國周圍都是以穆斯林為主的大國，從而可能「產生一定程度的緊張」。 他還表示，儘管如此，將其他人的問題帶入我們的國家並在民間製造緊張局勢，這並非明智之舉。我們不希望為新加坡製造敵意和混亂。
新聞來源
- Why Singapore is ‘friend of all, enemy of none’ in Israel-Gaza war（半島電視台）
- 警方：沒有也不會批准以哈衝突相關集會（聯合早報）
- 黃循財：不能讓外部政治事件分裂新加坡人（聯合早報）
- Israel-Gaza war: in Singapore, a rare debate among elite emerges as concerned citizens tread a tightrope（南華早報）
延伸閱讀
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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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