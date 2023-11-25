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TNL+ 2023/11/25,
環境

碳排不平等：前10％富豪製造全球50％碳排放量，氣候災害卻由弱勢的南方國家承擔

碳排不平等：前10％富豪製造全球50％碳排放量，氣候災害卻由弱勢的南方國家承擔
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這份報告引述一項針對20位億萬富豪生活方式所產生的碳排的研究，指出每一位億萬富豪一年平均排放超過8000噸二氧化碳當量，而這些擁有私人遊艇與飛機的富人們，多數都是超過50歲，從事金融、銀行或是地產業的白人男性。

文：賴明君

今（2023）年11月，樂施會（Oxfam）公佈了一項以碳排不平等（carbon emissions inequality）為主題的研究報告，指出2019年時，全球前1％（7700萬人）富人的碳排放量佔了全球總碳排的16％，與最貧窮的66％（50億人）人的碳排放量相同。

位於全球北方的富豪、企業與國家佔了人類絕大多數的碳排放量，然而氣候變遷所造成的負面影響，卻不成比例地由位於全球南方的貧窮人口來承擔。前者才是擁有資源與影響力來改變氣候不平等（climate inequality）現況的人，然而他們多數受益於這樣的不平等，因此缺乏改變的動機。

樂施會、斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）與《衛報》進行為期6個月的合作，以碳排鴻溝（The Great Carbon Divide）為主題，探討窮國與富國間的碳排不平等、一國之內富人與窮人間的碳排不平等，以及應對這種現況的方法。

《衛報》也指出，氣候正義的議題，將成為11月於阿拉伯聯合大公國舉行的2023年聯合國氣候變化大會（UNFCCC COP 28）的優先討論事項。

富與窮之間的碳排不平等

根據樂施會公佈的報告，2019年時，全球前10％的有錢人製造了50％的碳排放量，中間40％的人佔了43％的碳排，而財富排序中倒數50％的人僅，佔了當年全球總碳排放量的7％。這項研究使用美國國家環境保護局（US Enviromental Protection Agency）的「死亡成本」公式（mortality cost formula），計算出全球每100萬噸當量的碳排放，會導致226人的死亡，代表那1％最有錢富人製造的碳排，在未來數十年間，將會導致造成130萬人死亡的熱浪。

這項研究指出，那1％超級富豪高碳排的生活方式，以及他們對高污染產業的投資，還有他們對媒體、經濟與政府決策的影響力，都是導致全球氣候變遷的原因。

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