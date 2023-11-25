碳排不平等：前10％富豪製造全球50％碳排放量，氣候災害卻由弱勢的南方國家承擔
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這份報告引述一項針對20位億萬富豪生活方式所產生的碳排的研究，指出每一位億萬富豪一年平均排放超過8000噸二氧化碳當量，而這些擁有私人遊艇與飛機的富人們，多數都是超過50歲，從事金融、銀行或是地產業的白人男性。
文：賴明君
今（2023）年11月，樂施會（Oxfam）公佈了一項以碳排不平等（carbon emissions inequality）為主題的研究報告，指出2019年時，全球前1％（7700萬人）富人的碳排放量佔了全球總碳排的16％，與最貧窮的66％（50億人）人的碳排放量相同。
位於全球北方的富豪、企業與國家佔了人類絕大多數的碳排放量，然而氣候變遷所造成的負面影響，卻不成比例地由位於全球南方的貧窮人口來承擔。前者才是擁有資源與影響力來改變氣候不平等（climate inequality）現況的人，然而他們多數受益於這樣的不平等，因此缺乏改變的動機。
樂施會、斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）與《衛報》進行為期6個月的合作，以碳排鴻溝（The Great Carbon Divide）為主題，探討窮國與富國間的碳排不平等、一國之內富人與窮人間的碳排不平等，以及應對這種現況的方法。
《衛報》也指出，氣候正義的議題，將成為11月於阿拉伯聯合大公國舉行的2023年聯合國氣候變化大會（UNFCCC COP 28）的優先討論事項。
富與窮之間的碳排不平等
根據樂施會公佈的報告，2019年時，全球前10％的有錢人製造了50％的碳排放量，中間40％的人佔了43％的碳排，而財富排序中倒數50％的人僅，佔了當年全球總碳排放量的7％。這項研究使用美國國家環境保護局（US Enviromental Protection Agency）的「死亡成本」公式（mortality cost formula），計算出全球每100萬噸當量的碳排放，會導致226人的死亡，代表那1％最有錢富人製造的碳排，在未來數十年間，將會導致造成130萬人死亡的熱浪。
這項研究指出，那1％超級富豪高碳排的生活方式，以及他們對高污染產業的投資，還有他們對媒體、經濟與政府決策的影響力，都是導致全球氣候變遷的原因。
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時尚、可頌和 Galaxy Z！看《艾蜜莉在巴黎》朱利安和路克一機在手，忙碌有 Chill 的小秘訣
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【旗艦折疊在巴黎：你選哪支Z？】 與艾蜜莉在巴黎的 Julien 和 Luc一起，用Galaxy Z Flip5 和 Galaxy Z Fold 5 迎接美好週末！
「你是為工作而活，我們是為生活工作。」
大家還記得《艾蜜莉在巴黎》裡搞怪又可愛的朱利安和路克嗎？能讓他們拒絕加班、享受人生的小秘訣究竟是什麼？快來一窺他們忙碌又 chic 的巴黎上班族生活！
星期一：收假日常
收假的早晨以一大堆訊息通知開啟，還在進行早晨儀式不想回訊息？Galaxy Z Flip5 讓你不用掀開手機就能輕鬆瀏覽通知內容，即使是小尺寸的摺疊手機螢幕也有 3.4 吋，不用怕眼睛花花看不清楚！
星期二：我的 VIP 客戶
上班日子太苦，怎麼能錯過接待可愛狗狗客戶的機會！
當需要指導模特兒擺姿勢的時候將 Galaxy Z Flip5 垂直擺放在平面上，即可解放雙手輕鬆攝影；路克在一旁也沒閒著，Galaxy Z Fold5 的 7.5 吋巨型螢幕搭配專屬的 S Pen，讓他隨時隨地都能輕鬆提筆揮灑創意。
看到最後的完成品，你覺得誰的作品略勝一籌？
星期三：忙裡偷閒
既然在法國週末工作是違法的，上班偷懶一定也是合理的！尤其是小週末的午休必須要離開公司 chill 一下。
跟著朱利安一起在秋天的暖陽下買杯抹茶散散步，陽光打在臉上的黃金時刻可不能不自拍，Galaxy Z Flip5 讓使用者不用打開螢幕就可以輕鬆拍攝，不錯過任何完美瞬間；或是跟路克一起去餐廳吃夾了濃郁乳酪的法式三明治，邊幫喜歡的腳踏車隊加油，Galaxy Z Fold5 的超大螢幕讓你不用帶平板也能不費力的觀賞比賽畫面。
難能可貴的午休時間，你比較喜歡哪個行程呢？
星期四：拍攝日
到了拍攝日可不能馬虎，有需要調整的場景嗎？Galaxy Z Fold5 的分割畫面模式讓路克可以輕鬆比對兩個畫面，並快速找到適合的圖片讓廠商參考修改；充滿甜點的現場讓朱利安不能自己，他的 Galaxy Z Flip5 不可能跟眼前的馬卡龍那麼像！如同馬卡龍大小的摺疊手機實現輕鬆收納，就算想只背一個漂亮小廢包出門也沒有問題。
星期五：迎接假日
整週最令人期待的一天終於到了，必須趕快把手上的事處理完，不能讓加班這種爛事發生！
朱利安的 Galaxy Z Flip5 讓他可以把手機架在桌上和客戶視訊，不費力的把最後的工作完成；路克使用 Galaxy Z Fold5 的分割畫面同時打開兩個頁面，傳輸檔案輕而易舉。
有了好用的工具準時下班再也不是夢，快跟客戶說再見迎接快樂週末！
旗艦摺疊在巴黎：你選哪支Ｚ？
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