《高效能！活力時鐘人生管理術》：請別再說你沒時間，要開始承認是你沒有、或不想騰出時間

文：凱瑞．紐霍夫（Carey Nieuwhof）

你的時間比想像中充裕

無論哪一天、跟哪個地球人相比，我的時間不多也不少，你們也一樣。

說到時間，你我都很富有，而且是極度富有。時間並不偏待人，除了出生和死亡這兩天，大家每天的時間一樣多。

回顧一下你的生活作為回應思考：

假設你所參與的組織成長到目前十倍的規模，你並不會因此每天多得到一小時去因應額外的心理壓力。

假設你的家庭一夕之間人數翻倍，並不會有人每週多送你一天好幫助你應付現況（如果有，當然好）。

你可以成為《財星》五十大公司的執行長，但宇宙不會多添加一分鐘給你去處理外在壓力。

地球上最有生產效能的人，擁有的時間跟你我一樣多，這也意味著有些人非常擅長處理時間。而我呢，還有改善空間，很大的空間。

那天我並沒有耽溺於自怨自艾中，我開始反思剛剛發生了什麼。

我其實有時間可以幫忙瑞奇，只是沒撥出時間。

我有時間寫講稿，也有時間找資料。

我絕對可以清空我的收件匣，連帶完成幾件待辦事項。

我擁有的時間，跟別人一樣多。

然而，我將精力耗費在湧向我的請求上，將心神分散在網路上人人都可以觸及的海量訊息中，還因為被頻繁干擾而心浮氣躁，浪費掉一整天。我的時間朝著無數個方向散開，我太不專注，而且不斷陷入我們都會陷入的陷阱：將最多時間消耗在最無關緊要的事情上，將最少時間留給最為重要的事項。這向來不是我的出發點，只是這種情形幾乎一直在發生。

那麼我的藉口是什麼？喔，我只是沒時間去做。這理由越聽越牽強，根本不是那回事。

我有時間，只是沒撥出時間。

我時間充裕，但我覺得彷彿身陷「時間負債」。

不僅僅是時間管理策略

你或許以為我接下來要勸你如何管理時間，那倒不是，我在運用成長茁壯循環之前早已學習時間管理。我閱讀書籍和文章、參加研討會、下載各種App、研究提升效能，但我一再遇到你所遇到的問題：有能力的人可擁有的機會總是超過他們可擁有的時間。跟動力超強的人多多相處，你很快會發現也有許多人同樣是野心大於能力。或許，說的就是你。

傳統時間管理讓你更有效率，但長期而言不會讓你更有效能。效率之所以失敗，是因為時間管理具有基本限制，當你所做的一切都是為了提升效率，到最後就會「撞牆」。這個限制是這樣：你管理的是固定商品，難怪時間管理往往讓你覺得耗神耗能，而不是精神大振，因為你是在使用固定資產去管理一張持續加長的需求清單。

時間不會增加，也不會擴充，這就是為什麼時間管理的回報終將遞減。一般人認為金錢是有限資源，話是沒錯，但終究比不上時間的有限性。你可以不斷生財，但你永遠生不出更多時間。

更令人洩氣的是，你一旦達成高效，時間管理反而更令人挫敗，甚至削弱動力，因為你必須滿足於微小的進步，有時候是顯微鏡才看得見的那種微小。於此同時，你的機會或責任持續擴增。那你往後要怎麼辦？

這一章會探討兩個重要的心態轉變，你得先改變你對時間的看法，才能改變你集中時間的方式。

心態轉變一：據實地表述時間

在辦公室的那天，的確是我最後一次允許自己說：「我沒時間。」杜絕這句話（或類似語言）迫使我依照事實來表述時間。

聽聽你自己和身邊的人有多常說出類似的話：

「抱歉，我真的沒時間。」

「我還沒機會做完這件事。」

「我當時沒辦法完成。」

「我就是沒辦法。」

「我希望可以，但那是不可能的。」

有聽出這幾句話的共同點嗎？

首先，這些話似是而非。你當時可以，只是沒做。

承認我對時間的看法和表述時間的方式，是我成年後必須做的最困難的事之一。誠實地面對我的時間觀，使我失去了藉口。

但我愛我的藉口。

不過你知道藉口會帶來什麼影響嗎？它會扼殺希望、夢想和目標。

剷除藉口，你會開始前進。你可以找藉口，也可以求進步，但無法兩者兼顧。

所以，請開始告訴自己真相。原諒我暫時借用教官語氣幾分鐘，現在，跟著我重複：

你當時有時間，只是沒撥出時間。

你當時有機會完成，只是沒行動。

你當時有能力完成，只是沒這麼做。

你本來可以的，但你選擇不這樣做。

不是不可能，你只是沒有騰出時間。

你選擇不見面。

你決定不健身。

你選擇不去學校看表演。

現在，請你承認真相，向自己承認。

我知道這樣的誠實很殘忍，但真相是位很好的朋友，畢竟，在我們說過的所有謊言中，自欺最為致命。我很難形容，依照事實表述時間對我而言多麼具有革命性。

所以，集中時間的第一步是依照事實表述時間。請別再說你沒時間，要開始承認是你沒有騰出時間。

高情商的誠實表述

到目前為止，這些都只是有趣的小小心智訓練，但落實在日常生活中又會是什麼情況？你該如何說出剛剛發現的寶貴真相，才不會導致你所關心的人與你疏遠？

我想告訴各位聰明人和社交達人一件事：當你開始承認你沒撥出時間做某些事，建議你最好把這個新的決心作為內在對話（internal dialogue）。對鄰居說「我不會騰出時間給你」是一種很容易快速摧毀社交生活的方法；發簡訊吿訴朋友「你決定週五不再跟他一起消磨時間」，是斷送友誼的好辦法；那麼，在別人跟你借時間的時候，也請你心中時刻默念這句內在對話。

不過，我要請你留意「對自己說真相」的力量。當你母親約你吃午餐而你接連四週都擠不出時間，那就有問題了。欺騙自己「我沒時間」讓你得以脫身，對自己誠實則逼你面對（相當悲哀的）真相：母親不是你優先考慮的對象……但至少你得知你需要面對的是什麼。