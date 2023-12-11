《高效能！活力時鐘人生管理術》：請別再說你沒時間，要開始承認是你沒有、或不想騰出時間
我們想讓你知道的是
承認我對時間的看法和表述時間的方式，是我成年後必須做的最困難的事之一。誠實地面對我的時間觀，使我失去了藉口。
文：凱瑞．紐霍夫（Carey Nieuwhof）
你的時間比想像中充裕
無論哪一天、跟哪個地球人相比，我的時間不多也不少，你們也一樣。
說到時間，你我都很富有，而且是極度富有。時間並不偏待人，除了出生和死亡這兩天，大家每天的時間一樣多。
回顧一下你的生活作為回應思考：
假設你所參與的組織成長到目前十倍的規模，你並不會因此每天多得到一小時去因應額外的心理壓力。
假設你的家庭一夕之間人數翻倍，並不會有人每週多送你一天好幫助你應付現況（如果有，當然好）。
你可以成為《財星》五十大公司的執行長，但宇宙不會多添加一分鐘給你去處理外在壓力。
地球上最有生產效能的人，擁有的時間跟你我一樣多，這也意味著有些人非常擅長處理時間。而我呢，還有改善空間，很大的空間。
那天我並沒有耽溺於自怨自艾中，我開始反思剛剛發生了什麼。
我其實有時間可以幫忙瑞奇，只是沒撥出時間。
我有時間寫講稿，也有時間找資料。
我絕對可以清空我的收件匣，連帶完成幾件待辦事項。
我擁有的時間，跟別人一樣多。
然而，我將精力耗費在湧向我的請求上，將心神分散在網路上人人都可以觸及的海量訊息中，還因為被頻繁干擾而心浮氣躁，浪費掉一整天。我的時間朝著無數個方向散開，我太不專注，而且不斷陷入我們都會陷入的陷阱：將最多時間消耗在最無關緊要的事情上，將最少時間留給最為重要的事項。這向來不是我的出發點，只是這種情形幾乎一直在發生。
那麼我的藉口是什麼？喔，我只是沒時間去做。這理由越聽越牽強，根本不是那回事。
我有時間，只是沒撥出時間。
我時間充裕，但我覺得彷彿身陷「時間負債」。
不僅僅是時間管理策略
你或許以為我接下來要勸你如何管理時間，那倒不是，我在運用成長茁壯循環之前早已學習時間管理。我閱讀書籍和文章、參加研討會、下載各種App、研究提升效能，但我一再遇到你所遇到的問題：有能力的人可擁有的機會總是超過他們可擁有的時間。跟動力超強的人多多相處，你很快會發現也有許多人同樣是野心大於能力。或許，說的就是你。
傳統時間管理讓你更有效率，但長期而言不會讓你更有效能。效率之所以失敗，是因為時間管理具有基本限制，當你所做的一切都是為了提升效率，到最後就會「撞牆」。這個限制是這樣：你管理的是固定商品，難怪時間管理往往讓你覺得耗神耗能，而不是精神大振，因為你是在使用固定資產去管理一張持續加長的需求清單。
時間不會增加，也不會擴充，這就是為什麼時間管理的回報終將遞減。一般人認為金錢是有限資源，話是沒錯，但終究比不上時間的有限性。你可以不斷生財，但你永遠生不出更多時間。
更令人洩氣的是，你一旦達成高效，時間管理反而更令人挫敗，甚至削弱動力，因為你必須滿足於微小的進步，有時候是顯微鏡才看得見的那種微小。於此同時，你的機會或責任持續擴增。那你往後要怎麼辦？
這一章會探討兩個重要的心態轉變，你得先改變你對時間的看法，才能改變你集中時間的方式。
心態轉變一：據實地表述時間
在辦公室的那天，的確是我最後一次允許自己說：「我沒時間。」杜絕這句話（或類似語言）迫使我依照事實來表述時間。
聽聽你自己和身邊的人有多常說出類似的話：
「抱歉，我真的沒時間。」
「我還沒機會做完這件事。」
「我當時沒辦法完成。」
「我就是沒辦法。」
「我希望可以，但那是不可能的。」
有聽出這幾句話的共同點嗎？
首先，這些話似是而非。你當時可以，只是沒做。
承認我對時間的看法和表述時間的方式，是我成年後必須做的最困難的事之一。誠實地面對我的時間觀，使我失去了藉口。
但我愛我的藉口。
不過你知道藉口會帶來什麼影響嗎？它會扼殺希望、夢想和目標。
剷除藉口，你會開始前進。你可以找藉口，也可以求進步，但無法兩者兼顧。
所以，請開始告訴自己真相。原諒我暫時借用教官語氣幾分鐘，現在，跟著我重複：
你當時有時間，只是沒撥出時間。
你當時有機會完成，只是沒行動。
你當時有能力完成，只是沒這麼做。
你本來可以的，但你選擇不這樣做。
不是不可能，你只是沒有騰出時間。
你選擇不見面。
你決定不健身。
你選擇不去學校看表演。
現在，請你承認真相，向自己承認。
我知道這樣的誠實很殘忍，但真相是位很好的朋友，畢竟，在我們說過的所有謊言中，自欺最為致命。我很難形容，依照事實表述時間對我而言多麼具有革命性。
所以，集中時間的第一步是依照事實表述時間。請別再說你沒時間，要開始承認是你沒有騰出時間。
高情商的誠實表述
到目前為止，這些都只是有趣的小小心智訓練，但落實在日常生活中又會是什麼情況？你該如何說出剛剛發現的寶貴真相，才不會導致你所關心的人與你疏遠？
我想告訴各位聰明人和社交達人一件事：當你開始承認你沒撥出時間做某些事，建議你最好把這個新的決心作為內在對話（internal dialogue）。對鄰居說「我不會騰出時間給你」是一種很容易快速摧毀社交生活的方法；發簡訊吿訴朋友「你決定週五不再跟他一起消磨時間」，是斷送友誼的好辦法；那麼，在別人跟你借時間的時候，也請你心中時刻默念這句內在對話。
不過，我要請你留意「對自己說真相」的力量。當你母親約你吃午餐而你接連四週都擠不出時間，那就有問題了。欺騙自己「我沒時間」讓你得以脫身，對自己誠實則逼你面對（相當悲哀的）真相：母親不是你優先考慮的對象……但至少你得知你需要面對的是什麼。
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2023資安產業日：新秀育成、跨域合作，資安培育基地在沙崙
我們想讓你知道的是
11月24日，數位發展部數位產業署於沙崙資安服務基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
疫情後，全球數位化的腳步更加迅速，網路惡意攻擊形式也不斷翻新，對臺灣造成許多資安威脅。因此，政府將資安產業列為國家重要產業之一，2021年底於臺南沙崙啟用的「ACW SOUTH 數位產業署沙崙資安服務基地」（下稱沙崙基地），就以推動資安產業發展、提升產業資安防護能量、推動產業資安、創造資安跨域合作為核心使命，積極推動人才育成、驗測實證產業技術、跨域合作等計畫，打造臺灣指標性的資安場域。
啟用至今，沙崙基地已培育超過2300人次的資安人才、已開發23套攻防演練劇本，並協助23家次廠商完成33項次資安產品驗測。為進一步凝聚臺灣資安產業，上週五（11/24）數位發展部數位產業署於沙崙基地舉辦「2023資安產業日」，結合產業研討、資安講堂、企業攤位展示以及互動遊戲等形式，創造資安產業與產業資安交流媒合的舞台，匯聚產官學研等領域，打開臺灣資安新氣象。
2023資安產業日盛大開幕：臺廠深耕、國際肯定，見證臺灣資安領先全球。
今年資安產業日聚焦於臺灣IT（資訊科技）、OT（營運技術）領域的資安研發、供應鏈聯防、產品驗測及人才培訓等亮點成果。數產署也在開幕儀式中加入巧思，展現各界深耕資安技術、提升產業資安韌性的歷程，並透過授贈資安新秀榮譽獎狀，凸顯沙崙基地攜手產業共育新秀的不遺餘力。此外，為了促進資安產業與產業資安進一步的交流與對話，也邀集資安領域專家，分享AI協防、公私協力及CMMC等最新資安趨勢；並於主會場中透過23家攤位展示，構築產官學研之間的交流平台，促進研發技術及創新服務的產業能量流動。
開幕式的成果短講中，榮獲2023年全球百大科技研發獎R&D 100 Awards的代表黃鼎傑組長表示「工控資安近年來逐漸受到產業重視，ICSentry工控資安威脅分析平台榮獲R&D 100 Awards的肯定，代表臺灣資安創新研發能量受到國際的注目與肯定。」對所有為資安產業奉獻心力的人來說，這座獎項是國際對臺灣資安研發能量的肯定，也鼓舞了在資安道路上持續努力前行的產業夥伴。綜觀今年臺灣資安的成果，數位發展署林俊秀副署長讚嘆，「臺灣資安真的是十年磨一劍。如今能夠收穫如此亮眼的成果，都是奠基於許多人多年來的共同努力，才終於走到今日這一步，真正把臺灣資安發揚光大。」
為產業注入新活力：業師領銜、接軌產業，從理論到實務的新秀實戰
不過，資安產業若要持續發展，帶來更多的創新技術及服務，後進的人才培育絕對是不可或缺的關鍵。因此，今年沙崙基地也延續去年沙崙資安新秀大賽「育才」的核心精神，辦理「2023沙崙資安新秀媒合培育計畫」，攜手產業師資，幫助對資安領域有熱忱、有興趣的新秀們找到學習的環境與資源，更上一層樓。
開幕式中，數位發展部唐鳳部長也蒞臨現場，親自頒贈今年度入選參與資安新秀媒合培育計畫的企業與同學們榮譽獎狀。授贈前，唐鳳部長也在致詞中肯定「企業出專題，學生來解題」的媒合模式。資安新秀代表陳躍心同學表示，計畫過程最特別的是接受業界導師的專業指導，不僅加深他們對資安理解，也在過程中體會到理論學習和產業實務的差異，對未來的課業學習及職涯發展都影響深遠。下午時段的新秀快講活動中，新秀們更充分展現對於資安領域的熱情、以及對業師輔導的感謝與肯定。
開幕式結束後，新秀們在「Testbed 資安應用多元展區」展出此次的專題成果，同時亦將想傳達給大眾的計畫成果資訊，透過有趣的闖關遊戲進行推廣；除此之外，現場還有「新秀成果導覽活動」，由專人詳盡地介紹沙崙計畫的發展脈絡與成果亮點，並帶領觀眾逐關導覽，深入認識不同新秀隊伍在培訓過程的點點滴滴：例如來自長庚大學資管系的「什麼時候要吃藏壽司」隊，運用叡揚資訊提供的培訓平台及漏洞檢測工具，開發出具備安全框架的「智慧安全會議室管理系統」；以及跨校組隊的「吃飯皇帝大_白飯北科大」隊，透過菱鏡提供的硬體設備進行實作，進行資安攻擊的觀測與分析，並且在專題期間偵測到一起真實的DDos攻擊。
有趣的是，分享過程中新秀們不約而同的表示，參與計畫最大的收穫是他們從一次次的挫折與困難中，領悟到實作與理論的差距。而當自己從單純解題、答題的「解題者」，進階為找到問題、解決問題的「出題者」後，他們對資安領域也產生更多熱情。另一方面，參與育才的企業導師也相當肯定新秀們的認真，他們學習過程的衝勁和態度，就是成功解題的關鍵，也期待未來沙崙基地的人才培育計畫能夠更大、更廣，為臺灣資安產業注入更多活水。
新秀人培 x 產業對話：臺灣資安的關鍵節點
開幕式時，唐鳳部長曾提到，「數位部為了彌平『資安產業』和『產業資安』的距離，長期致力於推動各項資安計畫，以期未來新的服務或需求出現時，雙方能在毫無知識隔閡的狀態下連結，最大化技術迭代的速度。」而ACW SOUTH數位產業署沙崙資安服務基地就是兩者交會的關鍵節點，不只培訓更多產業資安人才，同時挖掘更多潛在的新秀投入資安產業，也促成臺灣各界企業的相互交流，啟發越來越多的正向循環。也期許未來在數位發展部數位產業署的帶領下，沙崙基地能匯聚更多資安人才，凝聚產業資安能量，攜手產官學研朝更靈活、多元的資安未來邁進。
（數位發展部數位產業署廣告）