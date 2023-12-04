從滷肉到香料奶茶，「八角」有哪些運用方式？
我們想讓你知道的是
八角為辛香調味料，食療上偏向溫熱，用於料理有適度理氣、去寒的用途，一般使用八角只需少量幾顆，若使用過多，不僅味過濃、對於食用上也不宜。
滷一鍋香噴噴的滷肉，家傳的滷汁秘技裡一定有這個「八角」食材，尖端造型的八角，在醬汁中發揮奇妙的香氣韻味，你都認識八角的運用方式了嗎？料理新手、初學者在製作滷肉料理時得學會使用八角，但你不一定知道八角還有許多料理搭配用法！調味香料的八角，還有哪些料理使用變化呢？
八角，辛香料味道特殊的原因是？
八角食材如其名，具有八個尖角，又稱大茴香，褐紅色的八角為一種喬木植物果實，採收後經過乾燥處理後使用。八角屬於中式常見的調味香料，主要產於中國，算是專屬亞洲地區等中式料理使用之食材。八角具有多種品種，如冬果八角、春花八角等，論香氣、揮發物質等成分與含量多寡，仍有些微差異。
一般八角主要作為滷汁、燉煮類之用，因八角內含有揮發油成分如茴香醛、茴香醚等，味道強烈，宜藉由燉煮過程使香味釋出，不適合直接單吃。若曾經不小心誤嚐、吸允八角，會發現濃厚的刺激味讓人難以接受，有如「只可遠觀」的神秘食材。
八角為辛香調味料，食療上偏向溫熱，用於料理有適度理氣、去寒的用途，一般使用八角只需少量幾顆，若使用過多，不僅味過濃、對於食用上也不宜。
醃肉愛用的五香粉，裡頭也有八角？
一般人只知道八角適合整顆使用，但忘了其實料理醃肉所使用的「五香粉」，裡頭便含有八角喔！
將八角磨成粉末後，混合肉桂粉、丁香粉以及小茴香粉等組合，各種香氣匯聚的調味粉，難怪能讓料理除去腥味，更添風味！
搞懂八角的運用，主要有兩用
- 去除腥味：
滷製料理
以肉類雞、豬、牛等料理常見，又分為兩種使用方式。製作醬燒滷汁料理時，如滷肉燥、紅燒牛肉等，在滷製過程加入醬汁、水、蔥等辛香料時，同步放入幾顆八角一起滷製，隨著熬煮，帶點甘草香氣的味道釋出，可幫助去除肉腥，醬汁更香濃。代表料理：滷肉燥、燉燒牛肉等。
燙煮涼拌
另一種，以熱水燙煮雞胸肉、豬肉時，可運用八角協助帶除肉類本身腥味，在水中加入薑、蔥、胡椒粒等常見去腥辛香料食材，此時同步加入八角。水煮後肉類熟成，能去除腥臭味，而涼拌過程，可在醬汁中加入敲碎的八角塊一起攪和醃製，對蔬菜的菜味、肉味也有掩蓋作用。代表料理如鹹水雞。
- 增添香味：
香料飲品
除了去腥的用途，灑在料理上也有增加香氣之功用，抓醃時使用的八角粉末或五香粉，而印度等中東地區的香料奶茶，嚐來異國香味十足，裡頭除了薑、肉桂等成分，也含有八角粉，熬煮香料奶茶時，先將辛香料與八角一同入鍋，再加入紅茶葉熬煮，最後調味與添入鮮奶。八角的特殊氣味，讓奶茶不再單調。
風味甜點
八角也能用於甜點，延續八角與肉桂、豆蔻等辛香料合拍程度，對於去除蛋液腥味、創造香氣都有效，製作肉桂麵包、肉桂蘋果蛋糕、香料戚風、肉桂布丁麵包時，讓八角粉強化香氣吧！
料理中的配角八角，雖然含有鉀、鎂以及磷等礦物質，但主要品嚐仍上以揮發油成分為關鍵。想在料理過程更安心，買回家的八角應妥善密封，存放於乾燥涼爽區域，隔絕水分入侵，才能長久保存使用！試試把將八角用於多種料理吧！
本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此
原標題：【八角】不只滷肉才用它！八角兩大功能、多種用法讓料理飄香
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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綠能x數位，科技助攻水產養殖產業升級
我們想讓你知道的是
水產養殖結合太陽光電是一種創新的經營模式，讓漁場除了既有的漁獲外，更能提供綠電創造額外收益，國內更有漁場順勢導入數位工具管理養殖環境，持續提升水產質量。我們可以看到，數位與能源的雙軸轉型正在養殖漁業發生。
糧食生產是農漁業的主要功能，順應環境選擇不同的作物與耕種策略，是農漁民智慧的累積，臺灣的農漁業實力更是享譽國際。然而，由於整體產業結構轉型、生活型態轉變，傳統看天吃飯的一級產業，較不容易成為新世代就業的優先選項，如何在現有產業基礎上創造新商機、吸引年輕人返鄉，是各界都在思考的課題。
近年來，各國政府致力推動再生能源以實踐減碳，在不同場域、建物等結合光電開發的複合式發展模式，成為兼顧空間利用效率、提高單位面積產值的創新解決方案，這樣的趨勢正在農漁業現場發生。
農漁業結合光電創造附加價值
農電共生可提供自給自足的再生能源，還能保護農作物免受極端天氣影響，提高生產韌性，多餘的電力也可以躉售，提升農民收入。著眼於光電帶來的附加價值，越來越多國家看好農業結合太陽光電的發展潛力，德國、日本已有多個果園結合太陽光電從事農電共生，法國也實驗在成列的葡萄藤上安裝太陽光電模組。
不只農業，國際也開始出現結合水產養殖與太陽光電的漁電共生。例如美國切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發展出太陽能牡蠣生產系統，不僅實現綠電自發自用，漁產收穫量更高達傳統養殖場的45倍；而在養蝦大國越南，也開始執行養蝦場結合太陽能發電的漁電共生計畫，為養殖場提供穩定電力並帶來漁獲，一舉兩得。
數位轉型為漁電共生添助力
漁電共生是利用漁業養殖場域結合太陽光電設置，期能改善生產環境、增加漁民收益，創造土地多元利用，是臺灣積極推動的重要政策方向之一。不過其他國家與臺灣的漁電共生開發型態不太一樣，其他國家多以沿海鋪設水面型光電為主，臺灣的漁電共生則採用室內養殖場搭配屋頂型光電，或室外魚塭搭配立柱型／水面型／塭堤型光電設備，近年來在許多漁民與光電業者的努力合作下，這樣的複合式土地利用模式逐漸展現效益。
不同養殖物種的環境需求不一，漁電共生導入的過程須經磨合，運用魚塭上方架設太陽能板，冬天防寒害、夏天助降溫，並配合不同物種的習性調整投料策略，同時結合數位環境監控系統調節養殖環境，進而達到提高漁獲收益之積極目的。
光電開發帶來的效益，也讓原本衰頹的產業地景重現生機，例如位於臺南七股的日運案場，原本是高鹽度的廢棄魚塭地，在養殖專家與在地青年的協力下，透過微生物、益生菌來控制池水，搭配AI數位化儀器監控養殖過程，持續累積養殖數據建立資料庫，烏魚、虱目魚、白蝦的混養模式已多次收成；四鯤鯓漁電共生案場過去同樣是廢棄魚塭，改建為室內型漁電共生案場後，能精準控制環境變數以從事精緻養殖，已成功育成一尾重達30克以上的白蝦。
由於漁電共生帶來的效益逐漸獲得認同，有別於過去多為光電業者發起的開發模式，最近也出現由漁民發起的漁電共生規劃，例如茄萣區不少養殖戶視漁電共生為吸引青農返鄉的契機，積極爭取納入漁電共生先行區；目前採用塭堤型與立柱型的光電設施，養殖的虱目魚也已開始收成。
養殖漁業正在實現數位與能源的雙軸轉型
數十年來漁民的養殖專業與經營視野，讓臺灣水產養殖產業在國際上向來有一席之地，但近年來確實也面臨產業結構轉型、從業人口老化凋零的挑戰；如今結合光電的漁電共生模式，讓原本看似傳統的一級產業開始蛻變，養殖模式、經營模式、商業模式不斷創新，也吸引更多青年關注與投入；臺灣養殖王國的美名，相信在不久的未來，將藉由數位與能源的雙軸轉型，再次展現耀眼光芒。
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