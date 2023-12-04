從滷肉到香料奶茶，「八角」有哪些運用方式？

滷一鍋香噴噴的滷肉，家傳的滷汁秘技裡一定有這個「八角」食材，尖端造型的八角，在醬汁中發揮奇妙的香氣韻味，你都認識八角的運用方式了嗎？料理新手、初學者在製作滷肉料理時得學會使用八角，但你不一定知道八角還有許多料理搭配用法！調味香料的八角，還有哪些料理使用變化呢？

八角，辛香料味道特殊的原因是？

八角食材如其名，具有八個尖角，又稱大茴香，褐紅色的八角為一種喬木植物果實，採收後經過乾燥處理後使用。八角屬於中式常見的調味香料，主要產於中國，算是專屬亞洲地區等中式料理使用之食材。八角具有多種品種，如冬果八角、春花八角等，論香氣、揮發物質等成分與含量多寡，仍有些微差異。

一般八角主要作為滷汁、燉煮類之用，因八角內含有揮發油成分如茴香醛、茴香醚等，味道強烈，宜藉由燉煮過程使香味釋出，不適合直接單吃。若曾經不小心誤嚐、吸允八角，會發現濃厚的刺激味讓人難以接受，有如「只可遠觀」的神秘食材。

八角為辛香調味料，食療上偏向溫熱，用於料理有適度理氣、去寒的用途，一般使用八角只需少量幾顆，若使用過多，不僅味過濃、對於食用上也不宜。

醃肉愛用的五香粉，裡頭也有八角？

一般人只知道八角適合整顆使用，但忘了其實料理醃肉所使用的「五香粉」，裡頭便含有八角喔！

將八角磨成粉末後，混合肉桂粉、丁香粉以及小茴香粉等組合，各種香氣匯聚的調味粉，難怪能讓料理除去腥味，更添風味！

搞懂八角的運用，主要有兩用

去除腥味：

滷製料理

以肉類雞、豬、牛等料理常見，又分為兩種使用方式。製作醬燒滷汁料理時，如滷肉燥、紅燒牛肉等，在滷製過程加入醬汁、水、蔥等辛香料時，同步放入幾顆八角一起滷製，隨著熬煮，帶點甘草香氣的味道釋出，可幫助去除肉腥，醬汁更香濃。代表料理：滷肉燥、燉燒牛肉等。

燙煮涼拌

另一種，以熱水燙煮雞胸肉、豬肉時，可運用八角協助帶除肉類本身腥味，在水中加入薑、蔥、胡椒粒等常見去腥辛香料食材，此時同步加入八角。水煮後肉類熟成，能去除腥臭味，而涼拌過程，可在醬汁中加入敲碎的八角塊一起攪和醃製，對蔬菜的菜味、肉味也有掩蓋作用。代表料理如鹹水雞。

增添香味：

香料飲品

除了去腥的用途，灑在料理上也有增加香氣之功用，抓醃時使用的八角粉末或五香粉，而印度等中東地區的香料奶茶，嚐來異國香味十足，裡頭除了薑、肉桂等成分，也含有八角粉，熬煮香料奶茶時，先將辛香料與八角一同入鍋，再加入紅茶葉熬煮，最後調味與添入鮮奶。八角的特殊氣味，讓奶茶不再單調。

風味甜點

八角也能用於甜點，延續八角與肉桂、豆蔻等辛香料合拍程度，對於去除蛋液腥味、創造香氣都有效，製作肉桂麵包、肉桂蘋果蛋糕、香料戚風、肉桂布丁麵包時，讓八角粉強化香氣吧！

料理中的配角八角，雖然含有鉀、鎂以及磷等礦物質，但主要品嚐仍上以揮發油成分為關鍵。想在料理過程更安心，買回家的八角應妥善密封，存放於乾燥涼爽區域，隔絕水分入侵，才能長久保存使用！試試把將八角用於多種料理吧！

本文經愛料理生活誌授權轉載，原文刊載於此

原標題：【八角】不只滷肉才用它！八角兩大功能、多種用法讓料理飄香

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九