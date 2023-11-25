Sam Altman回鍋CEO權力更穩固，一文看懂OpenAI新舊董事背景

文：顏誌廷

在Sam Altman確定回任OpenAI執行長後，三位新董事會成員也取代之前罷免Altman的領導階層進入OpenAI，但新董事會成員似乎尚未完全到位。根據The Information報導，公司內部正進行談判安排來自微軟或其他主要投資者的代表。

目前已確認的新董事會成員的經驗跟背景與以往成員有顯著變化，先前的董事會成員包括學者和研究人員，但OpenAI的新董事擁有極為豐富的商業和技術背景。

微軟執行長Satya Nadella在週一接受CNBC採訪時表示，OpenAI的公司治理需要改變。根據Nadella在週三於X（原Twitter）表示，他對OpenAI董事會的變動感到鼓舞：

我們相信這是邁向更穩定、更明智、更有效治理的第一步。

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

Photo Credit: GettyImages 微軟執行長Satya Nadella

Altman班師回朝，即將走馬上任的新董事會成員

根據CNBC之前的報導，雖然微軟、Sequoia Capital、Thrive Capital和Tiger Global等OpenAI的投資者目前在董事會上都沒有代表，但他們一直推動OpenAI重新任命Altman為執行長。就讓我們看看董事會新進和離開的成員，並分析這些變動背後潛藏的意義。

Bret Taylor：董事會主席

Photo Credit: GettyImages Bret Taylor獲選擔任OpenAI董事會主席

Bret Taylor目前是電子商務平台Shopify的董事會成員，也是Salesforce的前聯合執行長，並在Musk收購社交媒體Twitter前最後一任董事長。

Taylor是文件協作平台Quip的共同創辦人，並於2016年被Salesforce收購，他也因此收購案進入 Salesforce的最高管理階層，並在2021年擔任聯合執行長的職位，但在今年1月離開Salesforce。

Taylor在今年2月與1位前Google高階管理階層共同創立一家人工智慧公司。但目前尚不清楚Taylor是否會因擔任OpenAI董事會主席而退出自己創辦的人工智慧公司運作，Taylor也尚未回應CNBC對此問題的詢問。

Larry Summers

Photo Credit: GettyImages OpenAI新任董事Larry Summers曾是哈佛大學校長

Larry Summers曾是柯林頓擔任總統時的財政部長，也曾是哈佛大學校長。身為一名經濟學家，他在全球金融危機期間領導歐巴馬政府的國家經濟委員會。市場認為他在華府的人脈可能對OpenAI很有幫助，因為OpenAI正持續面臨來自立法者的監管審查。

去年12月，Summers在接受彭博社採訪時，表示OpenAI推出的生成式AI聊天機器人ChatGPT為「人類的重大發展」，並將ChatGPT的出現與印刷術和電力相比較：

這可能是自輪子或火以來最重要的技術發展。

Summers的經歷豐富。除了在由Twitter聯合創辦人Jack Dorsey領導的金融科技公司Block的董事會任職外，他也是教育技術公司Skillsoft的董事會成員之一。

但Summers於2006年因在性別多元會議上就STEM（Science、Technology、Engineering and Mathematics，簡稱STEM）領域的性別代表性發表爭論性評論，引發校園強烈反彈並隨即辭去哈佛大學校長職務。他後來在2005年的一封信中為這些言論道歉，表示他當時的發言內容讓許多充滿才能的女性產生反感是錯誤的。

Summers對於CNBC的詢問也並未回覆。

Adam D'Angelo

Photo Credit: GettyImages Adam D'Angelo是OpenAI董事會唯一留任的成員

Adam D'Angelo是之前董事會唯一留任的成員。他於2018年加入OpenAI，並在重新任命Altman回任執行長的談判中發揮重要作用。他也是線上問答平台Quora的執行長，於2月宣布名為Poe的AI聊天平台計畫，目前正進行開發。他在Meta（前Facebook）工作並在2006年至2008年擔任技術長。

自從上週五Altman被解雇後，D’Angelo未公開發表評論，但他在X上轉發了一篇貼文，暗示他的動機不是「瘋狂」或「報復」。

Have known Adam D'Angelo for many years and although I have not spoken to him in a while, the idea that he went crazy or is being vindictive over some feature overlap or any of the other rumors seems just wrong. It’s best to withhold judgement until more information comes out. — Amjad Masad (@amasad) November 21, 2023

沉默下台！預期被逐出OpenAI董事會的成員

Helen Toner

Photo Credit: GettyImages Helen Toner被認為是推動Altman下台的董事之一

Helen Toner是喬治城大學安全與新興技術中心策略和基礎研究資助的研究員和主任，曾擔任Open Philanthropy（非營利組織，研究和資助基金會）的AI政策顧問。她在去年10月的一篇論文中提出的言論被視為對OpenAI的公開批評，有報導指出Altman對此表示不滿。

該論文指出OpenAI推出ChatGPT破壞公司安全開發AI的努力，因為ChatGPT的出現讓其他科技公司競相推出自己的聊天機器人，並在開發過程中被迫加速並規避內部的安全和倫理審查流程。她被認為是推動Altman下台的董事之一。

Tasha McCauley

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Tasha McCauley於2018年加入OpenAI董事會。她是Rand Corporation（非營利組織）的高級管理科學家，並曾擔任GeoSim Systems的首席執行長，該公司採用先進的3D繪圖技術，可產生高解析度的3D城市模型。

她於2015年與知名演員兼電影製作人Joseph Gordon-Levitt結婚，從上週五Altman被解職之後，McCauley也未公開發表評論。

Ilya Sutskever

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身為OpenAI的四位共同創辦人之一，Ilya Sutskever在這場政變中擔任甚麼角色最讓外界好奇。他是OpenAI的首席科學家，一開始他與解雇Altman的董事會成員同一陣線，但在前臨時執行長Mira Murati表達支持Altman的立場後，Ilya Sutskever也改變立場轉向支持Altman回任。