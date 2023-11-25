Sam Altman回鍋CEO權力更穩固，一文看懂OpenAI新舊董事背景
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隨著Sam Altman回任OpenAI執行長的大勢底定，之前罷免Altman的前董事會成員均安靜下台，新的核心董事會成員也到位上任。但Altman之前試圖增加更多董事會成員，微軟也表示OpenAI的公司治理需要改變。外界認為，增加的董事會成員將來自微軟或其他主要投資者的代表。
文：顏誌廷
在Sam Altman確定回任OpenAI執行長後，三位新董事會成員也取代之前罷免Altman的領導階層進入OpenAI，但新董事會成員似乎尚未完全到位。根據The Information報導，公司內部正進行談判安排來自微軟或其他主要投資者的代表。
目前已確認的新董事會成員的經驗跟背景與以往成員有顯著變化，先前的董事會成員包括學者和研究人員，但OpenAI的新董事擁有極為豐富的商業和技術背景。
微軟執行長Satya Nadella在週一接受CNBC採訪時表示，OpenAI的公司治理需要改變。根據Nadella在週三於X（原Twitter）表示，他對OpenAI董事會的變動感到鼓舞：
我們相信這是邁向更穩定、更明智、更有效治理的第一步。
Altman班師回朝，即將走馬上任的新董事會成員
根據CNBC之前的報導，雖然微軟、Sequoia Capital、Thrive Capital和Tiger Global等OpenAI的投資者目前在董事會上都沒有代表，但他們一直推動OpenAI重新任命Altman為執行長。就讓我們看看董事會新進和離開的成員，並分析這些變動背後潛藏的意義。
- Bret Taylor：董事會主席
Bret Taylor目前是電子商務平台Shopify的董事會成員，也是Salesforce的前聯合執行長，並在Musk收購社交媒體Twitter前最後一任董事長。
Taylor是文件協作平台Quip的共同創辦人，並於2016年被Salesforce收購，他也因此收購案進入 Salesforce的最高管理階層，並在2021年擔任聯合執行長的職位，但在今年1月離開Salesforce。
Taylor在今年2月與1位前Google高階管理階層共同創立一家人工智慧公司。但目前尚不清楚Taylor是否會因擔任OpenAI董事會主席而退出自己創辦的人工智慧公司運作，Taylor也尚未回應CNBC對此問題的詢問。
- Larry Summers
Larry Summers曾是柯林頓擔任總統時的財政部長，也曾是哈佛大學校長。身為一名經濟學家，他在全球金融危機期間領導歐巴馬政府的國家經濟委員會。市場認為他在華府的人脈可能對OpenAI很有幫助，因為OpenAI正持續面臨來自立法者的監管審查。
去年12月，Summers在接受彭博社採訪時，表示OpenAI推出的生成式AI聊天機器人ChatGPT為「人類的重大發展」，並將ChatGPT的出現與印刷術和電力相比較：
這可能是自輪子或火以來最重要的技術發展。
Summers的經歷豐富。除了在由Twitter聯合創辦人Jack Dorsey領導的金融科技公司Block的董事會任職外，他也是教育技術公司Skillsoft的董事會成員之一。
但Summers於2006年因在性別多元會議上就STEM（Science、Technology、Engineering and Mathematics，簡稱STEM）領域的性別代表性發表爭論性評論，引發校園強烈反彈並隨即辭去哈佛大學校長職務。他後來在2005年的一封信中為這些言論道歉，表示他當時的發言內容讓許多充滿才能的女性產生反感是錯誤的。
Summers對於CNBC的詢問也並未回覆。
- Adam D'Angelo
Adam D'Angelo是之前董事會唯一留任的成員。他於2018年加入OpenAI，並在重新任命Altman回任執行長的談判中發揮重要作用。他也是線上問答平台Quora的執行長，於2月宣布名為Poe的AI聊天平台計畫，目前正進行開發。他在Meta（前Facebook）工作並在2006年至2008年擔任技術長。
自從上週五Altman被解雇後，D’Angelo未公開發表評論，但他在X上轉發了一篇貼文，暗示他的動機不是「瘋狂」或「報復」。
沉默下台！預期被逐出OpenAI董事會的成員
- Helen Toner
Helen Toner是喬治城大學安全與新興技術中心策略和基礎研究資助的研究員和主任，曾擔任Open Philanthropy（非營利組織，研究和資助基金會）的AI政策顧問。她在去年10月的一篇論文中提出的言論被視為對OpenAI的公開批評，有報導指出Altman對此表示不滿。
該論文指出OpenAI推出ChatGPT破壞公司安全開發AI的努力，因為ChatGPT的出現讓其他科技公司競相推出自己的聊天機器人，並在開發過程中被迫加速並規避內部的安全和倫理審查流程。她被認為是推動Altman下台的董事之一。
- Tasha McCauley
Tasha McCauley於2018年加入OpenAI董事會。她是Rand Corporation（非營利組織）的高級管理科學家，並曾擔任GeoSim Systems的首席執行長，該公司採用先進的3D繪圖技術，可產生高解析度的3D城市模型。
她於2015年與知名演員兼電影製作人Joseph Gordon-Levitt結婚，從上週五Altman被解職之後，McCauley也未公開發表評論。
- Ilya Sutskever
身為OpenAI的四位共同創辦人之一，Ilya Sutskever在這場政變中擔任甚麼角色最讓外界好奇。他是OpenAI的首席科學家，一開始他與解雇Altman的董事會成員同一陣線，但在前臨時執行長Mira Murati表達支持Altman的立場後，Ilya Sutskever也改變立場轉向支持Altman回任。
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。