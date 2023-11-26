樂天桃猿若要換掉總教練曾豪駒，我認為林威助會是最適合的人選

文：肖恩

先說我對曾豪駒的看法，在他的帶領下樂天桃猿走過了三連霸後主力球員退化、球隊戰力青黃不接的階段，甚至還連續兩年問鼎台灣大賽，本季離重返榮耀只差最後一步，對於這幾點他絕對值得記上大功。

然而連續兩年在台灣大賽飲恨，不知道是否消耗了球團的信心，在球迷之間對他的支持度則是向來都不高，日前記者訪問樂天桃猿領隊川田喜時問到曾豪駒總教練的去留，也未得到肯定的答覆，因此我認為他還是有機會在近期丟掉烏紗帽的。

如果這件事真的發生了，那我們勢必得討論究竟誰是最合適的接班人，畢竟雖然喊著「換貓」的音量不小，我們卻鮮少聽到有人提起接班人。

在這裡補充一下，根據台灣大賽期間的新聞得知，曾豪駒在季中已經和球隊完成續約了，因此即便交出帥印，他依舊會以某種身份留在陣中，樂天桃猿無須擔心這名三連霸打擊教練短時間內帶槍離去。

針對潛在的接班人選我認為有四位，以下分別列舉：

古久保健二

從樂天集團入主桃猿以來，就不斷往教練團當中加入來自日本的人手，說是堅固管理也好，將桃猿視為培養教練的基地也罷，可以確定的是這群教練確實為樂天桃猿帶來很大的幫助。

梁家榮、陳晨威等球員在打擊機制調整後表現一飛衝天；投手群更是年年有驚奇，這些都要歸功於教練團。

而在日系教練團中，職位最高的當數首席教練——古久保健二。

被因為和藹外表而被球迷戲稱為「阿公」的古久保教練，18年的生涯都在日本職棒近鐵猛牛隊擔任捕手，2002年從球員身份退休以後，從2003開始就在猛牛隊二軍擔任投捕教練。

在那之後也在中日龍、養樂多燕子擔任二軍投捕教練，在歐力士、韓華鷹和樂天金鷲擔任一軍投捕教練，在2019年應富邦悍將邀請來台擔任投捕教練，2022回歸樂天集團旗下，擔任樂天桃猿首席教練。

雖然目前球迷對古久保健二的印象主要是在曾豪駒總教練身旁下戰術的人，不過在近兩年樂天桃猿的球隊方向和陣容安排都能看出他的影子，近兩年樂天桃猿魔法般的投手教練體系和他肯定也脫不了干係。

古久保健二擔任總教練的優勢很明顯，他在這支球隊的教練團擔任領導階級已經有兩年的時間了，並且有一定的成績，讓他接手掌舵對球團和球隊來說都會是最穩妥的決定，畢竟體制和人員都無須經歷太大的變動。

然而這樣做的缺點同樣明顯，如果「換帥」追求的是改變，那麼讓古久保上任對於更動樂天桃猿現狀恐怕幫助不大，畢竟他已經是首席教練，並且是對投手體系和戰術執行都有貢獻的一名教練，如果由他接任總教練一職，那麼我認為球隊應該只會延續現有的體系和運作模式，如此一來就沒有「改變」的意義了。

陳瑞振

接著說說我的第二人選，那便是同樣在樂天桃猿體系中的陳瑞振，從中信兄弟發跡的陳瑞振過去以鐵血嚴明的治軍風格聞名，在中信兄弟的一、二軍都擔任過總教練，帶隊拿下過一座總冠軍並且三年勝率都未低於五成。

離開中信兄弟後陳瑞振在各級球隊都有擔任教練的紀錄，甚至曾經遠走中國，直到2021年賽季重新加盟富邦悍將擔任二軍首席教練，才重回中華職棒體系。

到了2022年他首度加盟樂天桃猿擔任二軍客座教練，今年更是升職成為二軍總教練，足以顯示球團對他的信任。

經過多年的磨練，陳瑞振的脾氣早已收歛了許多，但是他對棒球基本功和守備的要求依舊相當嚴格，在他的帶領下樂天桃猿二軍本季的守備率達到聯盟第二，可見「振總」的執教風格依舊不變。

雖然注重基本功和戰術的「日式野球」和現代棒球可說是背道而馳，但是和樂天桃猿目前的金主樂天集團心中的方向卻是不謀而合。

然而這也有一點隱憂，那便是從季後賽曾豪駒總教練的採訪中能得知，球隊的守備問題不只出現在球員本身，樂天桃園棒球場糟糕的場地品質恐怕也要負很大的責任，如此一來是否在換教練以後守備表現就能有所提升，我是打上一個問號的。

從過去讓日系教練團慢慢入主球團，到本季的由規和剛加盟的鈴木駿輔，不難看出樂天集團多少有將中華職棒視為養成基地的意思，在這樣的情況下，如果球隊能由一名同時符合日系執教風格又了解台灣棒球生態的教練接手，便能讓從日本來的球員，或甚至未來可能輸出到日本的球員在適應上減少隔閡，從這點來看陳瑞振絕對是一名合適的人選。

林威助

說到日系教練就不得不提那個男人了吧，身為在日本職棒功績最為顯赫的近代台灣打者，曾經中華隊的四棒；擔任過中信兄弟一軍和二軍的總教練，並且贏下了每一次的總決賽，更是在一軍的台灣大賽保持著八戰不敗、連續兩年橫掃對手完成連霸的紀錄，他就是我認為最適合樂天桃猿的總教練——林威助。

姑且不論雙方球團對他的態度如何或者林威助轉隊的可能性，也先不談如果成功招攬林威助，教練團體系所要面臨的改動等等，我們先從球隊戰力的部分說起。

過去兩年樂天桃猿分別位居年度戰績第一和第三，雙雙闖入台灣大賽，並且兩年來的例行賽戰績是聯盟第一，領先第二名的中信兄弟整整五場，由此可見樂天桃猿在長期賽事中戰力相當強悍。

至於季後賽的部分去年遭到兵強馬壯的中信兄弟橫掃，本季先是在曾豪駒的豪賭下連贏三場逆轉統一獅，不過在和味全龍的交手中則是機關算盡後倒在最後一刻。