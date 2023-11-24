香港小學設「人文科」教愛國：小一學「有國才有家」、小六學「國家在中共領導下的成就」

（中央社）香港教育局公布，為了配合愛國主義教育，香港小學由2025／26學年逐步推行人文科，課程內容包括「國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展」，以及中國歷史人物故事，如岳飛精忠報國。

香港教育局昨日（23日）公布，香港小學常識科將分拆為人文科及科學科，由2025／26學年逐步推行。人文科課程分6大範疇，包括「健康與生活」、「環境與生活」、「理財與經濟」、「社會與公民」、「國家與我」和「世界與我」。

教育局表示，開設人文科的原則是「配合國家提出的愛國主義教育的方向」，提升國家民族意識和培養愛國 情懷，建立國民身分認同。

課程目標包括學生要明白香港是國家不可分離的部分，以及《香港國安法》對維護國家安全的重要性。

根據課程內容，小學一年級要學習初步認識國家，培養家國觀念，二年級要認識國歌、若干中國的重要節日，三年級要初步認識《香港國安法》及對香港的重要性，還有認識中國駐港解放軍與香港防務。

四年級要學習對中國歷史影響深遠的人物和故事，如岳飛精忠報國、五年級要學習中國近期的經濟和科技發展，如「一帶一路」、粵港澳大灣區的發展、衞星導航系統，以及中國已故領導人鄧小平是改革開放的總設計師，還得了解中國改革開放對香港經濟帶來的轉變。

六年級要認識「國家在中國共產黨的領導下的重大成就及最新發展」，如：脫貧發展、城市化、交通運輸、應對荒漠化的成就、航太科技，以及了解日本侵略中國戰爭的原因及抗戰時期的發展，包括九一八事變、七七事變、南京大屠殺，明白國家統一和民族團結的重要性。

六年級也要再深入學習《香港國安法》，認識國家安全屬於整個國家的事務，《香港國安法》使「一國兩制」行穩致遠。另外，也要學習香港的選舉制度，明白參與選舉是對國家的一份承擔。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex