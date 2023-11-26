我就問北市府知不知道台北田徑場草長幾公釐？台灣男足別說是主場優勢，能不受傷就偷笑了

文：阿橘．Orange．徐有辰

如果我是民意代表，阿橘我第一個問台北市長的問題就是：你知道你台北田徑場草坪厚度是幾公釐嗎？

選擇台北田徑場原因很簡單：進場球迷較多。男足國家隊球員願意忍受一切的原因：球迷是球員最重要的動力。

Without Fans, football is NOTHING!

草坪厚度背後有大學問

台北田徑場草坪最大問題是「太硬」，反讓對手發揮所長、壓抑我國盤帶球員能力，太硬，除土壤外，也跟草坪厚度有關。

台北田徑場顧名思義是「田徑場」，草坪對於田徑來說，丟標槍躑鉛球，何須顧及草坪品質？土壤有些區塊是黑土裸露，就能顯現密度不均外、軟硬摩擦力通通也都會不同。

既然要「大型公共設施多目標使用」，如果我是民意代表，我第一個問市長的問題就是：你知道你台北田徑場草坪厚度是幾公釐嗎？

我可以很肯定地跟你說，市政府哪怕是體育局，都不敢掛任何的保證、和任何的回答，因為不同區域均勻度和草根密度都不一樣。

阿橘跟各位分享，「通常」比賽競技標準是24mm～28mm，但各隊可以調整：例如西甲瓦倫西亞（Valencia）主場梅斯塔利亞球場，對馬競（Atlético de Madrid）時草長20mm；馬競主場大都會體育場對阿拉維斯（Deportivo Alavés）時，草長23mm；西甲本季很猛的吉羅納（Girona FC）今年一月主場迎戰皇家馬德里（Real Madrid），草長21mm，皇家馬德里在伯納塢球場習慣的草長是24mm。

那場比賽吉羅納4-2爆冷大勝皇家馬德里，草長不是絕對，但他確實影響了比賽的進行。

有趣的是，當天台北田徑場草坪狀況看起來差，但在前一天的賽前記者會會後我詢問隊長陳柏良，柏良認為光踩場的感受是平坦的，沒有表面看得那麼差，但詢問到能不能發揮我們所長？柏良苦笑了一下，說：「台灣的運動員，只能很卑微，對場地的要求就只是不要讓雙方受傷。」

Photo Credit: 中央社

草坪能不能發揮主場優勢？

另一個關於草坪要問的問題是：今天的草坪能不能發揮主場「優勢」，夠「幫助」我國球員發揮、甚至「抑制」對手發揮？

今天台北田徑場確確實實符合FIFA競賽規則，所以競賽官才同意允予比賽，對於台北市政府，只要有進行比賽，台北市政府就過關了，因為並不是因為台北市政府的管理與維護不佳導致不能比賽，表現不好、0-1輸球，怎麼會是台北市政府的責任？

那既然談到比賽，馬來西亞打的是Vertical Play哲學：減少在中場組織和對手糾纏，盡可能地透過長傳，傳到位於對手越位線左右兩側的球員去接球，越快越好；台灣方面則大大相反，當你去檢視台灣對東帝汶的前兩場比賽，以及作客菲律賓的人工草坪球場，台灣球員其實偏好Positional Play，並進行小區塊範圍的小組短傳配合與個人盤帶。

一言以蔽之：馬來西亞主要打高空球，台灣球員是愛打平面傳導的，草坪影響台灣比較多。馬來西亞從中路盤帶上前的比例真的很少，都是大腳往前高空吊球，很少在中間那塊黑土上進行傳導組織的。

對台灣來說，整場比賽你若注意陳浩瑋、安以恩、游耀興，甚至替補上場的游家煌、陳昭安，他們全都是盤帶一對一的高手。除陳浩瑋外，這些國家隊成員在企業甲級聯賽的打法，都是盤帶、平面傳球見長，這就是為什麼賽後對手馬來西亞教練金判坤沒有任何抱怨。

因為今天台北田徑場的草坪，是有利於馬來西亞，還對我國不利，他是不是平坦的草坪？他是，但他是不是對我國有利？沒有，他還甚至抑制我們球員的發揮！球員都是反應：場地很硬。

對於這些盤帶球員來說，當釘子咬不住，他的變向與加速就都會受到影響，這才是這座場地最不利台灣發揮的問題！

這場比賽，我國進攻以陳浩瑋為推進盤帶重心，看看這位從中國甲級聯賽的球員回到台灣的第一場比賽，盤帶狀況全都受到滾動影響而無法正常發揮，都不是第一下停不好，而是下一腳的滾動和他預期不同，自然會多碰幾腳。

撇除盤帶太久是否黏球與否，有一件事情我很佩服陳浩瑋選手：他知道盤帶受場地影響很大，在背對對手的情況下，想要把球挑過對手頭部進行過人，可惜對手身高比他還高，但這種彩虹過人的技巧，說穿了，是因為場地不夠好，才迫使球員得用這種方式來去尋求突破。

其餘選手也都遇到類似的情況，因為他們之前都是在高雄國家體育場進行比賽、在楠梓文中足球場練球，這也是為什麼賽前按照國際足總規定，兩隊一定有一個小時的時間在比賽場地進行踩場，好讓選手去熟悉場地的滾動情況。

所以不是只有比賽當天才踩過，是前一天就都踩過了，就知道台北田徑場這場地能夠「撐多久」。

台北田徑場的場地問題是什麼？

量測這塊草坪，不是單純的「好壞」，而是描述這塊草坪的特色，包括土的軟硬，草坪草長的高低厚薄，這都關係到球的滾動速度、摩擦阻力、彈跳高低，關係到適合的釘鞋長短軟硬，這些都有一定的方式進行量測描述，高爾夫有果嶺和長草區、短草區，草坪有著不同的分類與變化，換言之，可以針對對手擅長之處去進行草坪的調整，例如球場長寬，例如草坪割的高低厚薄。

既然是田徑場，就會有跑道，以義大利兩支職業俱樂部：AS羅馬和拿坡里的主球場進行比較，他們也是田徑場，但連草坪畫線的寬度都不一樣，可是他們的跑道尺寸一定和台灣一樣——因為是標準的田徑場地，可是從角球的位置和跑道間的關係，就知道其實長寬並不是一樣的。