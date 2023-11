我就問北市府知不知道台北田徑場草長幾公釐？台灣男足別說是主場優勢，能不受傷就偷笑了

文:阿橘.Orange.徐有辰

如果我是民意代表,阿橘我第一個問台北市長的問題就是:你知道你台北田徑場草坪厚度是幾公釐嗎?

選擇台北田徑場原因很簡單:進場球迷較多。男足國家隊球員願意忍受一切的原因:球迷是球員最重要的動力。

Without Fans, football is NOTHING!

草坪厚度背後有大學問

台北田徑場草坪最大問題是「太硬」,反讓對手發揮所長、壓抑我國盤帶球員能力,太硬,除土壤外,也跟草坪厚度有關。

台北田徑場顧名思義是「田徑場」,草坪對於田徑來說,丟標槍躑鉛球,何須顧及草坪品質?土壤有些區塊是黑土裸露,就能顯現密度不均外、軟硬摩擦力通通也都會不同。

既然要「大型公共設施多目標使用」,如果我是民意代表,我第一個問市長的問題就是:你知道你台北田徑場草坪厚度是幾公釐嗎?

我可以很肯定地跟你說,市政府哪怕是體育局,都不敢掛任何的保證、和任何的回答,因為不同區域均勻度和草根密度都不一樣。

阿橘跟各位分享,「通常」比賽競技標準是24mm~28mm,但各隊可以調整:例如西甲瓦倫西亞(Valencia)主場梅斯塔利亞球場,對馬競(Atlético de Madrid)時草長20mm;馬競主場大都會體育場對阿拉維斯(Deportivo Alavés)時,草長23mm;西甲本季很猛的吉羅納(Girona FC)今年一月主場迎戰皇家馬德里(Real Madrid),草長21mm,皇家馬德里在伯納塢球場習慣的草長是24mm。

那場比賽吉羅納4-2爆冷大勝皇家馬德里,草長不是絕對,但他確實影響了比賽的進行。

有趣的是,當天台北田徑場草坪狀況看起來差,但在前一天的賽前記者會會後我詢問隊長陳柏良,柏良認為光踩場的感受是平坦的,沒有表面看得那麼差,但詢問到能不能發揮我們所長?柏良苦笑了一下,說:「台灣的運動員,只能很卑微,對場地的要求就只是不要讓雙方受傷。」

Photo Credit: 中央社

草坪能不能發揮主場優勢?

另一個關於草坪要問的問題是:今天的草坪能不能發揮主場「優勢」,夠「幫助」我國球員發揮、甚至「抑制」對手發揮?

今天台北田徑場確確實實符合FIFA競賽規則,所以競賽官才同意允予比賽,對於台北市政府,只要有進行比賽,台北市政府就過關了,因為並不是因為台北市政府的管理與維護不佳導致不能比賽,表現不好、0-1輸球,怎麼會是台北市政府的責任?

那既然談到比賽,馬來西亞打的是Vertical Play哲學:減少在中場組織和對手糾纏,盡可能地透過長傳,傳到位於對手越位線左右兩側的球員去接球,越快越好;台灣方面則大大相反,當你去檢視台灣對東帝汶的前兩場比賽,以及作客菲律賓的人工草坪球場,台灣球員其實偏好Positional Play,並進行小區塊範圍的小組短傳配合與個人盤帶。

一言以蔽之:馬來西亞主要打高空球,台灣球員是愛打平面傳導的,草坪影響台灣比較多。馬來西亞從中路盤帶上前的比例真的很少,都是大腳往前高空吊球,很少在中間那塊黑土上進行傳導組織的。

對台灣來說,整場比賽你若注意陳浩瑋、安以恩、游耀興,甚至替補上場的游家煌、陳昭安,他們全都是盤帶一對一的高手。除陳浩瑋外,這些國家隊成員在企業甲級聯賽的打法,都是盤帶、平面傳球見長,這就是為什麼賽後對手馬來西亞教練金判坤沒有任何抱怨。

因為今天台北田徑場的草坪,是有利於馬來西亞,還對我國不利,他是不是平坦的草坪?他是,但他是不是對我國有利?沒有,他還甚至抑制我們球員的發揮!球員都是反應:場地很硬。

對於這些盤帶球員來說,當釘子咬不住,他的變向與加速就都會受到影響,這才是這座場地最不利台灣發揮的問題!

這場比賽,我國進攻以陳浩瑋為推進盤帶重心,看看這位從中國甲級聯賽的球員回到台灣的第一場比賽,盤帶狀況全都受到滾動影響而無法正常發揮,都不是第一下停不好,而是下一腳的滾動和他預期不同,自然會多碰幾腳。

撇除盤帶太久是否黏球與否,有一件事情我很佩服陳浩瑋選手:他知道盤帶受場地影響很大,在背對對手的情況下,想要把球挑過對手頭部進行過人,可惜對手身高比他還高,但這種彩虹過人的技巧,說穿了,是因為場地不夠好,才迫使球員得用這種方式來去尋求突破。

其餘選手也都遇到類似的情況,因為他們之前都是在高雄國家體育場進行比賽、在楠梓文中足球場練球,這也是為什麼賽前按照國際足總規定,兩隊一定有一個小時的時間在比賽場地進行踩場,好讓選手去熟悉場地的滾動情況。

所以不是只有比賽當天才踩過,是前一天就都踩過了,就知道台北田徑場這場地能夠「撐多久」。

台北田徑場的場地問題是什麼?

量測這塊草坪,不是單純的「好壞」,而是描述這塊草坪的特色,包括土的軟硬,草坪草長的高低厚薄,這都關係到球的滾動速度、摩擦阻力、彈跳高低,關係到適合的釘鞋長短軟硬,這些都有一定的方式進行量測描述,高爾夫有果嶺和長草區、短草區,草坪有著不同的分類與變化,換言之,可以針對對手擅長之處去進行草坪的調整,例如球場長寬,例如草坪割的高低厚薄。

既然是田徑場,就會有跑道,以義大利兩支職業俱樂部:AS羅馬和拿坡里的主球場進行比較,他們也是田徑場,但連草坪畫線的寬度都不一樣,可是他們的跑道尺寸一定和台灣一樣——因為是標準的田徑場地,可是從角球的位置和跑道間的關係,就知道其實長寬並不是一樣的。