財務狀況吃緊的解方不是「投資」，而是先準備好「緊急預備金」
我們想讓你知道的是
覺得自己存款不足的阿榮，先是決定用自己的錢投資加密貨幣，之後又用信貸去加碼抄底，然而市場仍不見起色，信貸卻每個月要償還。從財務顧問的角度來看，列出阿榮的收入支出，可以看出幾個明顯的問題，解決方法也不是快找下一個投資標的......
文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）
阿榮是一個在中小企業上班的上班族，生活一向是自己飽全家飽的狀況。不過隨著年紀不斷增加，阿榮發現自己都快40歲了，卻好像還是沒什麼存款，這樣下去感覺不是個辦法，於是想找個賺比較快也比較多的投資方法。
後來他聽朋友說玩加密貨幣賺了很多，他決定將存款50萬all in加密貨幣，但一投資後加密貨幣就開始狂跌。這讓阿榮有點不甘心，也聽別人說如果虧了要逢低加碼，於是又去信用貸款40萬加碼加密貨幣，但仍然投資虧損，90萬只剩下45萬，而且每個月貸款還是要繳……。
阿榮的財務狀況
1. 阿榮的年收入：
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項目
|
每月收入
|
年度收入
|
薪資收入
|
40000
|
年終及三節
|
40000
|
年度總收入
|
520000
2. 阿榮的年支出：
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項目
|
每月支出
|
年度支出
|
飲食
|
10000
|
治裝、化妝
|
3000
|
水電費
|
1200
|
房租
|
13000
|
通訊費
|
499
|
交通、車輛保養
|
500
|
2000
|
進修、書籍
|
1000
|
運動休閒娛樂
|
1000
|
20000
|
醫療保健
|
3000
|
雜支
|
1000
|
紅白包、交際
|
2000
|
3000
|
公益
|
2000
|
電子產品提撥費
|
20000
|
所得稅
|
5400
|
燃料使用費
|
450
|
勞健保
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1584
|
保費
|
34487
|
加總
|
30783
|
94337
|
個人年度支出
|
463733（每月支出 x 12 + 年度支出）
3. 阿榮的資產負債：
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項目
|
資產
|
負債
|
現金
|
20000
|
保單現金價值
|
50000
|
加密貨幣
|
450000
|
信貸
|
400000
|
總資產/總負債
|
520000
|
400000
我們可以從阿榮的財務現況，看出來幾個明顯的問題：
一：不考慮信貸的狀況下，每個月的正現金流為9217元（月收入-月支出），每年實際能儲蓄56267元（年收入-年支出），原本能存下的錢就不多。
二：阿榮後來信貸40萬／年期7年／利率3.5%，每月要償還5376元，表示每年多支出64512元，這大於原本能儲蓄的56267元，會導致每年生活透支。
三：加密貨幣已經虧損45萬，在本來就存不太下錢的當下，又因為加計信貸還款，導致生活透支，需要重新考慮持有加密貨幣的策略，不能只是單純覺得不甘心。
四：阿榮幾乎沒有緊急預備金的準備（只有現金兩萬元），萬一發生特殊狀況，如無薪假、出車禍或意外、家人遇到需要急用錢的情況，將會導致生活模式整個崩盤。
阿榮該怎麼改善目前的財務狀況
1. 賣出加密貨幣
在沒做好財務規劃前的投資，無論是什麼標的，都可能因為生活過不下去，而被迫賣出。而且加密貨幣是更不確定的標的，阿榮的財務狀況跟不確定性，其實賣出是比較好的選擇。
2. 償還信貸
之前阿榮需要信貸是因為想要加碼，但是這造成他生活會漸漸過不下去，當投資賣出後，將變現後的餘款去做償還貸款，以減輕生活上的壓力，恢復能開始存錢的狀況。
3. 暫時尋找兼職
即便賣出加密貨幣及償還信貸，當下阿榮的現金資產還是太少，需要加快累積資產，以避免發生一些意外狀況無法承擔。
4. 評估哪些支出可以減少，可減少多少
阿榮有些支出項目有調整的可能性，需要評估在財務比較吃緊的當下，哪些項目可以先調整，來劃出預算。
5. 先準備足夠的緊急預備金，再做下一步的策略調整
依阿榮的狀況，需要有18.5萬的緊急預備金。這時為各種目標準備及開始投資，才知道如果遇到特殊狀況，還有緊急預備金當緩衝。
重要的緊急預備金該怎麼計算
緊急預備金是很多財務策略的基礎，因為意外無法預測、投資漲跌短期也難以預測。我們會擔心的是事情發展不如預期時，萬一沒有彈性的緩衝，就只能被迫做出慘痛的決定，像變賣不該變賣的財產、臨時多找自己不想做的工作、本來長期會賺錢的投資卻因為現在沒錢而賣了。
那緊急預備金該怎麼計算呢？其實就是六個月的平均月支出（年支出除2），抓六個月的期間，就等於給了我們六個月的時間，比較不用被迫做當下不好的決定，特別提醒如果有貸款、保費、六個月內其他臨時要花的錢，也不要忘記加計喔！
我們可以先準備好自己的緊急預備金，如果有遇到不容易評估的細節，及想要思考還需要搭配什麼財務策略，也歡迎跟定方財務顧問或查爾獅預約一次30分鐘免費的線上諮詢，來了解彼此的想法，讓自己也更清楚「財務規劃及緊急預備金」對自己的影響喔！
本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此
原標題：財務狀況吃緊的解方不是找投資標的，而是應該先做好「緊急預備金」的準備
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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