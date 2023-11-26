財務狀況吃緊的解方不是「投資」，而是先準備好「緊急預備金」

文：邱茂恒（國際認證理財規劃師CFP）

阿榮是一個在中小企業上班的上班族，生活一向是自己飽全家飽的狀況。不過隨著年紀不斷增加，阿榮發現自己都快40歲了，卻好像還是沒什麼存款，這樣下去感覺不是個辦法，於是想找個賺比較快也比較多的投資方法。

後來他聽朋友說玩加密貨幣賺了很多，他決定將存款50萬all in加密貨幣，但一投資後加密貨幣就開始狂跌。這讓阿榮有點不甘心，也聽別人說如果虧了要逢低加碼，於是又去信用貸款40萬加碼加密貨幣，但仍然投資虧損，90萬只剩下45萬，而且每個月貸款還是要繳……。

阿榮的財務狀況

1. 阿榮的年收入：

項目 每月收入 年度收入 薪資收入 40000 年終及三節 40000 年度總收入 520000

2. 阿榮的年支出：

項目 每月支出 年度支出 飲食 10000 治裝、化妝 3000 水電費 1200 房租 13000 通訊費 499 交通、車輛保養 500 2000 進修、書籍 1000 運動休閒娛樂 1000 20000 醫療保健 3000 雜支 1000 紅白包、交際 2000 3000 公益 2000 電子產品提撥費 20000 所得稅 5400 燃料使用費 450 勞健保 1584 保費 34487 加總 30783 94337 個人年度支出 463733（每月支出 x 12 + 年度支出）

3. 阿榮的資產負債：

項目 資產 負債 現金 20000 保單現金價值 50000 加密貨幣 450000 信貸 400000 總資產/總負債 520000 400000

我們可以從阿榮的財務現況，看出來幾個明顯的問題：

一：不考慮信貸的狀況下，每個月的正現金流為9217元（月收入-月支出），每年實際能儲蓄56267元（年收入-年支出），原本能存下的錢就不多。

二：阿榮後來信貸40萬／年期7年／利率3.5%，每月要償還5376元，表示每年多支出64512元，這大於原本能儲蓄的56267元，會導致每年生活透支。

三：加密貨幣已經虧損45萬，在本來就存不太下錢的當下，又因為加計信貸還款，導致生活透支，需要重新考慮持有加密貨幣的策略，不能只是單純覺得不甘心。

四：阿榮幾乎沒有緊急預備金的準備（只有現金兩萬元），萬一發生特殊狀況，如無薪假、出車禍或意外、家人遇到需要急用錢的情況，將會導致生活模式整個崩盤。

阿榮該怎麼改善目前的財務狀況

1. 賣出加密貨幣

在沒做好財務規劃前的投資，無論是什麼標的，都可能因為生活過不下去，而被迫賣出。而且加密貨幣是更不確定的標的，阿榮的財務狀況跟不確定性，其實賣出是比較好的選擇。

2. 償還信貸

之前阿榮需要信貸是因為想要加碼，但是這造成他生活會漸漸過不下去，當投資賣出後，將變現後的餘款去做償還貸款，以減輕生活上的壓力，恢復能開始存錢的狀況。

3. 暫時尋找兼職

即便賣出加密貨幣及償還信貸，當下阿榮的現金資產還是太少，需要加快累積資產，以避免發生一些意外狀況無法承擔。

4. 評估哪些支出可以減少，可減少多少

阿榮有些支出項目有調整的可能性，需要評估在財務比較吃緊的當下，哪些項目可以先調整，來劃出預算。

5. 先準備足夠的緊急預備金，再做下一步的策略調整

依阿榮的狀況，需要有18.5萬的緊急預備金。這時為各種目標準備及開始投資，才知道如果遇到特殊狀況，還有緊急預備金當緩衝。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

重要的緊急預備金該怎麼計算

緊急預備金是很多財務策略的基礎，因為意外無法預測、投資漲跌短期也難以預測。我們會擔心的是事情發展不如預期時，萬一沒有彈性的緩衝，就只能被迫做出慘痛的決定，像變賣不該變賣的財產、臨時多找自己不想做的工作、本來長期會賺錢的投資卻因為現在沒錢而賣了。

那緊急預備金該怎麼計算呢？其實就是六個月的平均月支出（年支出除2），抓六個月的期間，就等於給了我們六個月的時間，比較不用被迫做當下不好的決定，特別提醒如果有貸款、保費、六個月內其他臨時要花的錢，也不要忘記加計喔！

我們可以先準備好自己的緊急預備金，如果有遇到不容易評估的細節，及想要思考還需要搭配什麼財務策略，也歡迎跟定方財務顧問或查爾獅預約一次30分鐘免費的線上諮詢，來了解彼此的想法，讓自己也更清楚「財務規劃及緊急預備金」對自己的影響喔！

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

原標題：財務狀況吃緊的解方不是找投資標的，而是應該先做好「緊急預備金」的準備

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航