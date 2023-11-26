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2023/11/26,
性別

性騷擾並不是只有發生在異性之間，就算不是碰觸隱私處仍有可能觸法

性騷擾並不是只有發生在異性之間，就算不是碰觸隱私處仍有可能觸法
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

其實不只是胸部、臀部這些大家都明顯知道不可以去任意觸碰的私密部位，基本上只要在一般社交活動中不會去觸碰的隱私部位，若是在違反他人意願或是趁其不備時去觸碰，都有很大的可能會變成是性騷擾的行為。甚至，也曾有判決認定頸部後方也算是個人的隱私部位。

性騷擾這件事情並不是只有發生在異性之間，也不是只有女生才會是受害者，性騷擾案件可能發生在任何人身上。

不只是陌生人間可能會有性騷的動作出現，很多的性騷擾案件都使遭到熟人、親友伸出狼爪，所以大家在平時都應該注意性騷擾的問題，假如自己或是認識的親友遭受到這樣的傷害，一定要尋求警察協助，這樣才不會讓自己繼續遭受到色狼的侵害。

有一名在健身房工作的男子，在櫃台前看到正與其他同事交班的男同事，便靠過近詢問對方是不是處男，會不會有生理反應等語，這樣的話語就已經夠恐怖的了，男子竟然還出手捏了男同事的屁股兩下，讓男同事非常生氣，報警並對其提告。

事後，檢察官認定教練的行為確實屬於性騷擾，依法將其判刑。

其實不只是胸部、臀部這些大家都明顯知道不可以去任意觸碰的私密部位，基本上只要是身體較為隱私的部位，例如生殖器官、臀部、跨下等，這些在一般社交活動中不會去觸碰的部位，若是在違反他人意願或是趁其不備時去觸碰，都有很大的可能會變成是性騷擾的行為。

甚至，也曾有判決認定頸部後方也算是個人的隱私部位，因為在正常的互動中並不會碰到這個區塊，只要去隨意觸碰造成對方不適、恐懼。

所以儘管不是一般認知中的隱私處，仍舊會有成立性騷擾的可能。

前面有提到很重要的一點，是性騷擾受害者不會限定在特定性別或是關係，就算是身強體壯的男性都會遭受這樣的傷害。對於性騷擾的事件，我們應該關注並給予受害者支持，不要因為性別而有先入為主的想法，認為同性別之間就不可能會有性騷擾發生。

別將性騷擾行為直接歸類為朋友的互動或是正常社交舉止，這樣很可能會讓受害者不敢說出自己的想法，沒辦法述說自己的受害經過，深怕講出來反而會遭到指責嘲諷。

面對性騷擾事件，除了要多一些注意，也要多一點包容，才能讓受害者真正的為自己站出來。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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