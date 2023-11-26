性騷擾並不是只有發生在異性之間，就算不是碰觸隱私處仍有可能觸法
我們想讓你知道的是
其實不只是胸部、臀部這些大家都明顯知道不可以去任意觸碰的私密部位，基本上只要在一般社交活動中不會去觸碰的隱私部位，若是在違反他人意願或是趁其不備時去觸碰，都有很大的可能會變成是性騷擾的行為。甚至，也曾有判決認定頸部後方也算是個人的隱私部位。
性騷擾這件事情並不是只有發生在異性之間，也不是只有女生才會是受害者，性騷擾案件可能發生在任何人身上。
不只是陌生人間可能會有性騷的動作出現，很多的性騷擾案件都使遭到熟人、親友伸出狼爪，所以大家在平時都應該注意性騷擾的問題，假如自己或是認識的親友遭受到這樣的傷害，一定要尋求警察協助，這樣才不會讓自己繼續遭受到色狼的侵害。
有一名在健身房工作的男子，在櫃台前看到正與其他同事交班的男同事，便靠過近詢問對方是不是處男，會不會有生理反應等語，這樣的話語就已經夠恐怖的了，男子竟然還出手捏了男同事的屁股兩下，讓男同事非常生氣，報警並對其提告。
事後，檢察官認定教練的行為確實屬於性騷擾，依法將其判刑。
其實不只是胸部、臀部這些大家都明顯知道不可以去任意觸碰的私密部位，基本上只要是身體較為隱私的部位，例如生殖器官、臀部、跨下等，這些在一般社交活動中不會去觸碰的部位，若是在違反他人意願或是趁其不備時去觸碰，都有很大的可能會變成是性騷擾的行為。
甚至，也曾有判決認定頸部後方也算是個人的隱私部位，因為在正常的互動中並不會碰到這個區塊，只要去隨意觸碰造成對方不適、恐懼。
所以儘管不是一般認知中的隱私處，仍舊會有成立性騷擾的可能。
前面有提到很重要的一點，是性騷擾受害者不會限定在特定性別或是關係，就算是身強體壯的男性都會遭受這樣的傷害。對於性騷擾的事件，我們應該關注並給予受害者支持，不要因為性別而有先入為主的想法，認為同性別之間就不可能會有性騷擾發生。
別將性騷擾行為直接歸類為朋友的互動或是正常社交舉止，這樣很可能會讓受害者不敢說出自己的想法，沒辦法述說自己的受害經過，深怕講出來反而會遭到指責嘲諷。
面對性騷擾事件，除了要多一些注意，也要多一點包容，才能讓受害者真正的為自己站出來。
Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
我們想讓你知道的是
飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
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