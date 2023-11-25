「國際終止對女人施暴日」：反思「針對女人基於性別的暴力」案例、制度與社會結構
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或許會有人問說，對任何性別的人進行施暴或謀殺都不對，甚至在某些情況下，男人也可能更容易受暴，為何只有對女人施暴需要特別設立一個節日？然而，真正的問題在於，女人為何受暴，跟女人如何受暴，以及這些暴力進一步對微觀或宏觀的性別關係造成了什麼影響。
每年的11月25日是「國際終止對女人施暴日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），也翻譯為「國際消除對女性的暴力日」、「國際終止婦女受暴日」。
以語意來說，最後一種翻譯可能比較有爭議，彷彿女人和女孩是自動受暴的，而不是由其他人、組織甚或國家社會體系對女人和女孩施加暴力，因此這種翻譯方式也比較難以喚起對性別不平等問題的關注。
這個紀念日可追溯回1960年11月25日，位於加勒比海的多明尼加共和國（Dominican Republic）政治運動者米拉瓦爾三姐妹（Mirabal sisters）遭受1930至1961年在位的多明尼加獨裁者拉斐爾・特魯希略（Rafael Trujillo）派系刺殺。
到了1981年，在拉丁美洲和加勒比地區婦女大會上，社運人士將11月25日定為反對和提升對更廣泛針對女人的暴力之意識日。並且到了2000年2月7日，聯合國決議通過，於是有了現在的國際終止對女人施暴日，以及從25號到12月10號國際人權日（International Human Rights Day）的「採取行動消除性別暴力的16天」（16 Days of Activism against Gender-Based Violence）。
或許會有人問說，對任何性別的人進行施暴或謀殺都不對，甚至在某些情況下，男人也可能更容易受暴，為何只有對女人施暴需要特別設立一個節日？
然而，真正的問題在於，女人為何（Why）受暴，跟女人如何（How）受暴，以及這些暴力進一步對微觀或宏觀的性別關係造成了什麼影響。
換言之，這個節日主要並不是在指跟女人打拳擊賽或摔角等涉及肢體暴力的運動競技，也未必包含敵軍在戰爭中造成女性軍人受傷或喪生，或是有女人因道路糾紛發生的肢體衝突，更不包含受虐者反擊或反過來殺害女性施虐者，主要關乎那些「基於性或性別因素」對女人施暴的案例、制度或社會結構。
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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