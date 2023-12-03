【小說】蔡易澄《福島漂流記》推薦文：如果多重宇宙那邊，真的有走上不同歷史歧路的台灣民族
我們想讓你知道的是
《福島漂流記》由十個短篇組成，是以台灣百年歷史（從二十世紀初期至二十一世紀）為骨架的編年小說，每一篇背後皆有明確的時代背景。蔡易澄對台灣史、台灣問題與台灣文學的深刻反思與犀利文筆，除展示新世代小說家對史料爬梳的嫻熟能力，也對台灣的詮釋框架進行換位思考，以文學的狂野想像回應台灣命題，將使這本作品成為新一代重要的文學聲音。
文：林運鴻（文字工作者）
從「漂流」到「游牧」︰《福島漂流記》中的地緣政治困境與反事實國族書寫
歷史研究的一個重要方法是所謂「反事實推論」，當我們對照一段現存歷史事實，然後設想如果在另一個平行宇宙，此事實中的特定條件發生某些改變，那麼歷史的發展將會產生何種不一樣的後果。如此，便透過思想實驗的方式，找出有何種「因素」對於原本的歷史過程曾經發揮一定作用。透過所謂「反事實」思考，我們可以去思考威權統合主義能否促成一個經歷多重殖民小島奇蹟般的經濟發展，或者去論斷為什麼工業革命是發生在十八世紀的英格蘭，而非同時期的中國或印度。
在當代台灣，也因為我們的認同和主權深陷於歷史性糾纏，如果小說文類渴望探討盤根錯節的國族問題，特別是未來的新生台灣共同體要如何可能，那麼上面這種「反事實」的社會科學方法，就很容易被挪用作為國族寓言的敘事裝置。近年來較有代表性的是黃崇凱在《文藝春秋》、《新寶島》的努力，或許朱宥勳《以上證言將被全面否認》也有一些這種味道。但其實這種「在平行時空中設想走上歷史歧路的台灣民族」還可以上溯到平路〈台灣奇蹟〉、賀景濱〈一位人類學家的田野觀察報告〉、張大春〈如果林秀雄〉等等更早的書寫實驗。
而年輕作者蔡易澄這本短篇小說集《福島漂流記》，在表面上看來，同樣也是高度後設的國族敘事，不過，本書所收的各篇相對上更集中於台灣社會在東亞地緣政治中的碰撞或裂解——白種人記者來到日本殖民地評估樟腦全球貿易的利潤、「東亞共榮」幻滅時分勾心鬥角互相利用的露水伴侶、太平洋戰爭敗亡後仍然成功「續租」台灣的日本政府、台灣因受美國託管順勢歸化為「五十一州」……本書透過文學給予真實歷史某些擾動，但又有意識地集中於「反事實」的對照位置。這應該也算「台灣作為民族主義方法」的文學性嘗試，與此同時，更回應了台灣文學史中超克國族辯論的底層欲望（但該超越是否可行，後面我們再來討論）。
從這樣的角度切入，我們就可以對照本書中的兩個短篇〈請閉上眼〉與〈在那名為自由的時間裡〉。兩個故事的時間線中台灣選擇了不同的意識形態歧路，十字路口的右側，台灣終於被美國資本主義吞併，而十字路口左邊，台灣則悄悄私通曾為死敵的蘇聯共產主義。
在〈請閉上眼〉的假想時空中，美國暫時託管台灣，然後台灣水到渠成遞補成合眾國第五十一州。於是白皮膚的「美利堅新移民」在這塊土地上就難免心情矛盾：遠東小島既是等待開荒的現代西部，但同時又能夠寬容沒有事業野心且無法適應大都會的鄉下人。因此這樣的短篇展開了諷刺的對比，一方面，精明的台灣裔美國人將把自己的島嶼當成前往全球資本中心的地位跳板，可是忠厚老實的美國裔台灣人則在跨國經濟邊緣甘於當一根小小螺絲釘。
而〈在那名為自由的時間裡〉則展開與此背道而馳的歷史路線。這一次，台灣在戰後時光可能沒有那麼靠近自由民主陣營，反而因為中共與蘇聯的邊境摩擦，蔣政權跟俄國毛子試著締造後來並未實現的「反攻大陸」聯盟。這篇故事包容了兩個聲音，一個是揭露「台蘇」祕辛的歷史小說家，另一個是被中華民國監禁的烏克蘭船員。小說家弄不清楚「投奔自由」是不是出於島國強人體制對於冷戰俘虜的法外施恩，同時那個無法回家的倒楣烏克蘭船員則發現，任何官方記載都不可能完整收錄一位漂流者同時被社會主義蘇聯與資本主義台灣強制入籍的複雜心緒。
書中這兩個短篇，顯然折射了美蘇冷戰體制在東亞前線的拉鋸——資本主義體系能否完全占有台灣，或者，這個小島具有某種能動性去接觸社會主義陣營——可以說，無論在歷史或文學中，台灣到底該往哪種意識形態靠近，或許是我們國族身分的關鍵張力。
但是除了在地緣上可能有的左右搖擺，這兩個以台灣為載體的故事，還通向全球政經結構的某些側面。哲學家柄谷行人認為，二十世紀晚期所謂「歷史的終結」（蘇聯倒台後，社會主義政治實驗的失敗與資本經濟在全球範圍的勝利），其實是當代人類社會的最大困境。因為國族主義與資本主義已然形成複合性的閉環，所謂「資本——民族——國家」構成體，封閉了烏托邦想像的可能。在這本馳騁想像讓台灣民族不斷變形的《福島漂流記》，命運多舛的小島似乎仍是閉環結構的必然產物。
讓我們重新詮釋一次〈請閉上眼〉吧。如果台灣真的在戰後成為美國屬地，那就意味著我們的小島完全被全球市場所吸納。所以對小說主角，自父輩就移居台灣的強森來說，他曾經「回到」美國大城市就學的人生經驗，並未產生班納迪克．安德森（Benedict Anderson）所言「朝聖之旅」的心理效果，在對比中發展出強烈的殖民地自覺。相反的，對於所有膚色無論白黃的「美國台灣人」來說，作為二等公民的台灣殖民地何必多愁善感，就算這個平行時空中台灣發生了「六八革命」、「自由之夏」，那也只能算「農業州」美國人的年少輕狂。真相很簡單，多數成熟台灣人難掩最高等級的羨妒，努力讓自己離開貧困邊陲小島然後打入富裕的美國大陸。
與此同時，〈在那名為自由的時間裡〉的關鍵問題則並非資本主義帶來的社會位階，反而是「個體」能不能被「國家」徹底整合。故事中那位被國民黨俘虜的烏克蘭籍船員，他確實身不由己，國民黨跟共產黨都希望他去扮演某種冷戰英雄，如果他希望獲得安身立命的權利並成為可以安居的國家公民，至少就得在稍縱即逝的歷史機遇中，對於蘇聯或中華民國這兩個巨大暴力組織奉上微不足道的個人忠誠。
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中華電信 HiNet 光世代持續進化！讓全家體驗「最速」飆網快感！
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網路是每一個現代人不可或缺的重要資源，除了出門在外使用行動網路，家中更是需要高速、穩定且優質的寬頻服務，來滿足全家人的上網需求，而本篇文章也透過東方線上最新發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」結果，為大家整理選擇家用寬頻的四大關鍵點。
網路對現代人的重要性不言而喻，日常生活已與網路密不可分，因此速度夠快、穩定性夠高且安全可靠的上網產品也開始受到大家重視。除了一般在戶外使用手機的行動網路，回到家中更需要可靠的家用寬頻環境。不過提供寬頻上網服務的業者不少，到底該選哪一家、何種規格的上網服務才最穩定可靠，相信也是讀者心中的疑問。
近期由知名市調公司 東方線上所發佈的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」報告顯示，家用寬頻用戶最常遇到「Wi-Fi效能差」、「連線不穩定」與「網速慢」等困擾，而且由於家中的寬頻網路多半為全家共用，除了同住的家人，學生族群或是小資上班族也會與同學、朋友合租，而面臨多人共用網路的狀況。因此多人同時上網的連線穩定性，儼然成為許多人選擇家用寬頻時的關鍵考量！
在接下來的文章中，我們也將為大家彙整四個選擇家用寬頻的重要關鍵，只要掌握住這幾個訣竅，自然讓你不花冤枉錢不踩雷！
關鍵一：選擇「光纖到府」全家一起暢快飆網！
最近幾年，我們可以從市面上各個家用寬頻業者的宣傳廣告中看到，不少業者都已經標榜使用「光纖網路」，也讓一般消費者難以分辨是否每一家口中所說的「光纖」都是相同規格、相同品質？
若是仔細深究不同業者所使用的固網佈建規格，不難發現到其中有不少「貓膩 」，其中有線電視業者通常採用的是與傳統同軸電纜整合了「混合式光纖架構」，也就是從業者的機房端到用戶家中的網路傳輸線路中，僅有部份採用光纖架構，除了傳輸速度與穩定性可能大打折扣，甚至網路訊號的延遲時間（RTT）也比較高，直接影響玩線上遊戲或是上網搶票的使用體驗！
為了避免上述問題發生，建議大家在選擇家用寬頻時，首選以FTTH「光纖到府」方式提供服務的業者，像是目前家用寬頻龍頭中華電信 HiNet 光世代300M 以上頻寬採用「光纖到府」，確保使用者能享有「一條光纖直通府上」的品質。並且中華電信的線路，從機房端至用戶端，主要佈建在專用的地下電信管道內，如此一來，線路可以受到良好的外在保護，可大幅降低連線品質受到外在環境因素干擾的可能性， 網速體驗自然最快、最穩，也讓通訊延遲更低，讓你連線電競或是上網搶購都快人一步免焦慮！
除了「光纖到府」是關鍵，另一個與上網體驗有關、但卻經常被大家忽略的，就是「國際連線頻寬」的規格，畢竟大家在使用網路時，不會單純只瀏覽或使用台灣本地的網站服務，更多會是跨國連結至國際伺服器的使用型態，若是家用寬頻業者的國際連線頻寬不足，很容易遇到上網尖峰時段發生網路延遲、甚至連線相當緩慢的狀況！值得一提的是，TWINC在今年10月最新公佈的國外連線頻寬統計，全台連外頻寬最大的固網業者正是中華電信 HiNet，頻寬規模是其他業者的 3 倍至 50 倍[1]，除了直達路由的延遲較低，也具備多套備援路由，提升國際連網的穩定度，對使用者更有保障！
關鍵二：「雙飆新升代」成主流，升級雙向大頻寬 讓上傳和下載一樣順暢
從最新的家用寬頻「2023年消費者網路使用行為與滿意度調查」中，不難發現到此次調查的結果也延續了去年的趨勢－有愈來愈多消費者傾向於升級更大的頻寬，其中尤其是 101-300M 之間的用戶成長度最高，而隨著家用寬頻龍頭HiNet 光世代積極推動300M、500M方案的「雙向對稱頻寬」2 ，用戶無需額外花費就能體驗到上傳與下載相同速率的極致飆網體驗，不僅避免上傳頻寬壅塞導致影響下載速度的窘境，也符合現代人比過去更仰賴上傳頻寬的使用情境，包括開直播、社群分享大量照片、影片，以及常見的雲端服務、即時通訊工具的檔案分享，都能更有效率！而雙向對稱頻寬的「雙飆新升代」相信也將成為消費者家用寬頻的主流選擇。
關鍵三：不只有線飆速，同步提供最佳 Wi-Fi 無線連網體驗更重要
在此次東方線上的調查中，我們發現到不少消費者的上網需求並非只侷限於有線連網，Wi-Fi 無線連網的需求相對更重要，也產生許多使用上的「痛點」，包括家中無線網路涵蓋的範圍不足、死角過多，使用的 Wi-Fi 分享器不夠穩定、常斷線，或是家中使用者、連網裝置太多，使用者難以自行解決 Wi-Fi 產生的使用問題…等。
即使家裡裝了無線路由器，但仍然有很多收訊死角？透過中華電信Wi-Fi全屋通服務，可針對家中實際狀況來設置無線路由器，甚至面對大坪數、多樓層空間也能建構Mesh Wi-Fi網狀網路，讓涵蓋訊號更全面。
除了手機、平板電腦、筆電…等常見的設備需要無線連網，還有家中愈來愈多的 IoT 智慧物聯網裝置，例如：智慧家電、智慧安防等設備，也同樣需要穩定的 Wi-Fi，所以建議消費者在選擇家用寬頻時，須進一步了解業者是否有同步提供 Wi-Fi連網的佈建服務。以中華電信 HiNet光世代 為例，用戶可以選搭「Wi-Fi 全屋通」的整合服務，在施工的同時，專業工程師也會依據客戶家中環境不同，提供完整的無線網路環境規劃，並搭配優質的 Wi-Fi 6無線路由器，近期更推出最新的Wi-Fi 6E規格，具備更大頻寬、更低延遲速率及低干擾的優勢。如果是大坪數、或是多樓層透天厝，則能透過兩台以上無線路由器組成Mesh Wi-Fi 網狀網路架構的超涵蓋訊號，打造隨時隨地、全屋漫遊的無縫上網環境，同時以月租方式租用設備，不僅沒有初期大量投資設備的成本，也不需要負擔後續產生的維護成本，只要有任何問題，一通電話找24小時客服，就能快速為你解析問題，不用擔心要自行上網做功課，還要 DIY 到心很累了！
關鍵四：守護網路安全一步到位，更讓人安心
雖說網路帶來不少便利，但相對潛藏於網路背後的資安威脅也不免讓人膽戰心驚！尤其上網時，有可能因為一時不察點擊到帶有惡意的連結，又或是連上的網站或應用服務本身就潛藏惡意程式，在沒有任何防備的情況下，就很容易因此而「中招」，輕則系統不穩、當機，嚴重的可能造成個人隱私資料外流，甚至因為勒索病毒讓重要檔案付之一炬。
尤其是家人、朋友共用網路，但卻完全沒有資安意識的情況，很有可能成為病毒、駭客與詐騙的「破口」，因此建議大家在選擇家用寬頻時，可以進一步留意業者是否有提供額外的網路安全加值服務，像是中華電信就提供了相當完整的防護解決方案，包括防駭守門員、色情守門員、防毒防駭…等服務，而HiNet光世代 300M (含)以上的用戶也免費享有「上網守衛服務」，提供「有感防護阻擋頁面」，讓網路上的「有駭」網站不得其門而入，進而確保網路使用無後顧之憂，並降低被駭風險！
結語：全家的數位生活，讓中華電信 HiNet光世代 一手包辦！
從東方線上歷年來的「消費者網路使用行為與滿意度調查」，都能看出消費者對於家用寬頻選擇的需求變化，消費者在家使用網路需求愈來愈高，對於追求高速網路方案的態勢更為明顯，而且對於消費者來說，選擇家用寬頻業者至關重要的還是在於「網路穩定性」、「品牌口碑」與「解決網路使用問題的能力」這幾個面向，尤其對於網路重度使用者來說，一時半刻的斷線都是難以忍受的，而在所有業者中，中華電信 HiNet光世代連年獲得滿意度 No.1 的肯定，顯示不論是產品品質還是客戶服務，都獲得了消費者的信賴。
中華電信HiNet光世代「速在必行 2.0」方 案為大家帶來網速有感升級！升級雙向對稱頻寬300M、500M方案也有超划算的價格，也能搭配Wi-FI全屋通一次完成家中無線網路環境的建置！
對於重視居家上網品質，尤其是要符合多人共用需求的消費者來說，中華電信 HiNet光世代在不少人心目中持續霸榜家用寬頻業者的第一首選，而近期推出的「速在必行 2.0」方案也持續提供優惠資費與加碼好康活動，其中 300M、500M 雙向對稱頻寬也成為最為超值的選擇，搭配「Wi-Fi 全屋通」即可輕鬆搞定家中無線連網環境，所以選擇家用寬頻，當然就要選擇最適合全家共享，大家都滿意的中華電信HiNet 光世代！
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[1] 數據來源：TWNIC 2023年10月公布數據 https://map.twnic.tw/
[2] 光世代網路服務因受距離及設備限制，供租對象為本公司採用產品技術可達之範圍為限，請逕洽客服0800-080123或至中華電信網站查詢是否可供裝光世代。光世代之網路各速率係指最高可提供之線路速率(Line rate)，客戶實際上網傳輸資料速率(Data rate)會因上網終端設備之軟硬體、距離、客戶所在位置之環境及到訪網站之連外頻寬、同時使用加值服務(如：MOD、OTT…)等因素之影響，有時會發生上網速率下降的現象，因此於提供上網服務時依國際標準網路品質分類歸屬為Best Effort模式。