【小說】蔡易澄《福島漂流記》推薦文：如果多重宇宙那邊，真的有走上不同歷史歧路的台灣民族

文：林運鴻（文字工作者）

從「漂流」到「游牧」︰《福島漂流記》中的地緣政治困境與反事實國族書寫

歷史研究的一個重要方法是所謂「反事實推論」，當我們對照一段現存歷史事實，然後設想如果在另一個平行宇宙，此事實中的特定條件發生某些改變，那麼歷史的發展將會產生何種不一樣的後果。如此，便透過思想實驗的方式，找出有何種「因素」對於原本的歷史過程曾經發揮一定作用。透過所謂「反事實」思考，我們可以去思考威權統合主義能否促成一個經歷多重殖民小島奇蹟般的經濟發展，或者去論斷為什麼工業革命是發生在十八世紀的英格蘭，而非同時期的中國或印度。

在當代台灣，也因為我們的認同和主權深陷於歷史性糾纏，如果小說文類渴望探討盤根錯節的國族問題，特別是未來的新生台灣共同體要如何可能，那麼上面這種「反事實」的社會科學方法，就很容易被挪用作為國族寓言的敘事裝置。近年來較有代表性的是黃崇凱在《文藝春秋》、《新寶島》的努力，或許朱宥勳《以上證言將被全面否認》也有一些這種味道。但其實這種「在平行時空中設想走上歷史歧路的台灣民族」還可以上溯到平路〈台灣奇蹟〉、賀景濱〈一位人類學家的田野觀察報告〉、張大春〈如果林秀雄〉等等更早的書寫實驗。

而年輕作者蔡易澄這本短篇小說集《福島漂流記》，在表面上看來，同樣也是高度後設的國族敘事，不過，本書所收的各篇相對上更集中於台灣社會在東亞地緣政治中的碰撞或裂解——白種人記者來到日本殖民地評估樟腦全球貿易的利潤、「東亞共榮」幻滅時分勾心鬥角互相利用的露水伴侶、太平洋戰爭敗亡後仍然成功「續租」台灣的日本政府、台灣因受美國託管順勢歸化為「五十一州」……本書透過文學給予真實歷史某些擾動，但又有意識地集中於「反事實」的對照位置。這應該也算「台灣作為民族主義方法」的文學性嘗試，與此同時，更回應了台灣文學史中超克國族辯論的底層欲望（但該超越是否可行，後面我們再來討論）。

從這樣的角度切入，我們就可以對照本書中的兩個短篇〈請閉上眼〉與〈在那名為自由的時間裡〉。兩個故事的時間線中台灣選擇了不同的意識形態歧路，十字路口的右側，台灣終於被美國資本主義吞併，而十字路口左邊，台灣則悄悄私通曾為死敵的蘇聯共產主義。

在〈請閉上眼〉的假想時空中，美國暫時託管台灣，然後台灣水到渠成遞補成合眾國第五十一州。於是白皮膚的「美利堅新移民」在這塊土地上就難免心情矛盾：遠東小島既是等待開荒的現代西部，但同時又能夠寬容沒有事業野心且無法適應大都會的鄉下人。因此這樣的短篇展開了諷刺的對比，一方面，精明的台灣裔美國人將把自己的島嶼當成前往全球資本中心的地位跳板，可是忠厚老實的美國裔台灣人則在跨國經濟邊緣甘於當一根小小螺絲釘。

而〈在那名為自由的時間裡〉則展開與此背道而馳的歷史路線。這一次，台灣在戰後時光可能沒有那麼靠近自由民主陣營，反而因為中共與蘇聯的邊境摩擦，蔣政權跟俄國毛子試著締造後來並未實現的「反攻大陸」聯盟。這篇故事包容了兩個聲音，一個是揭露「台蘇」祕辛的歷史小說家，另一個是被中華民國監禁的烏克蘭船員。小說家弄不清楚「投奔自由」是不是出於島國強人體制對於冷戰俘虜的法外施恩，同時那個無法回家的倒楣烏克蘭船員則發現，任何官方記載都不可能完整收錄一位漂流者同時被社會主義蘇聯與資本主義台灣強制入籍的複雜心緒。

書中這兩個短篇，顯然折射了美蘇冷戰體制在東亞前線的拉鋸——資本主義體系能否完全占有台灣，或者，這個小島具有某種能動性去接觸社會主義陣營——可以說，無論在歷史或文學中，台灣到底該往哪種意識形態靠近，或許是我們國族身分的關鍵張力。

但是除了在地緣上可能有的左右搖擺，這兩個以台灣為載體的故事，還通向全球政經結構的某些側面。哲學家柄谷行人認為，二十世紀晚期所謂「歷史的終結」（蘇聯倒台後，社會主義政治實驗的失敗與資本經濟在全球範圍的勝利），其實是當代人類社會的最大困境。因為國族主義與資本主義已然形成複合性的閉環，所謂「資本——民族——國家」構成體，封閉了烏托邦想像的可能。在這本馳騁想像讓台灣民族不斷變形的《福島漂流記》，命運多舛的小島似乎仍是閉環結構的必然產物。

讓我們重新詮釋一次〈請閉上眼〉吧。如果台灣真的在戰後成為美國屬地，那就意味著我們的小島完全被全球市場所吸納。所以對小說主角，自父輩就移居台灣的強森來說，他曾經「回到」美國大城市就學的人生經驗，並未產生班納迪克．安德森（Benedict Anderson）所言「朝聖之旅」的心理效果，在對比中發展出強烈的殖民地自覺。相反的，對於所有膚色無論白黃的「美國台灣人」來說，作為二等公民的台灣殖民地何必多愁善感，就算這個平行時空中台灣發生了「六八革命」、「自由之夏」，那也只能算「農業州」美國人的年少輕狂。真相很簡單，多數成熟台灣人難掩最高等級的羨妒，努力讓自己離開貧困邊陲小島然後打入富裕的美國大陸。

與此同時，〈在那名為自由的時間裡〉的關鍵問題則並非資本主義帶來的社會位階，反而是「個體」能不能被「國家」徹底整合。故事中那位被國民黨俘虜的烏克蘭籍船員，他確實身不由己，國民黨跟共產黨都希望他去扮演某種冷戰英雄，如果他希望獲得安身立命的權利並成為可以安居的國家公民，至少就得在稍縱即逝的歷史機遇中，對於蘇聯或中華民國這兩個巨大暴力組織奉上微不足道的個人忠誠。