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TNL+ 2023/11/30,
歐洲

【2023荷蘭大選】「歐洲寬容燈塔」向右轉，移民、國際學生成為房價高漲的替罪羊

【2023荷蘭大選】「歐洲寬容燈塔」向右轉，移民、國際學生成為房價高漲的替罪羊
泰爾阿佩爾移民接待中心｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

荷蘭平均房價超過40萬歐元，有三個城市平均房價超過100萬歐元（約新台幣3500萬元），買房人數是房屋的9倍。右派政黨指出國際學生來到荷蘭可以申請學校宿舍，分配給移民的社宅也供不應求，主張取消留學生的永久居留許可證、降低英語課程推動「荷蘭優先」課綱。塔珀便表示：「我們有那麼多分給外國人的房子，但荷蘭人自己卻買不到房子，你們不覺得很奇怪嗎？」

在荷蘭泰爾阿佩爾（Ter Apel），一名佩戴頭巾的移民帶著行李，來到擁擠不堪的移民接待中心。這個畫面對被譽為「歐洲寬容燈塔」的荷蘭而言，是再熟悉不過的景象。

2022年夏天，由於接待中心爆滿，數百名移民被迫睡在街頭，引發公共秩序爭議，泰爾阿佩爾民眾對於移民引發的激增犯罪量不滿。此外，民眾也認為移民與國際學生，是造成荷蘭房價高漲的幫兇。

在極右派政黨自由黨（PVV）贏得荷蘭國會大選，黨魁威爾德斯（Geert Wilders）有望成為睽違13年的新任首相後，移民與國際留學生的去留將面臨挑戰。

荷蘭的移民難題

根據荷蘭官方統計機構的數據，去（2022）年有超過40萬名移民抵達荷蘭，包括難民、來荷蘭工作的外國人和留學生。其中，提出庇護申請的人數超過4萬6000人，並將在今（2023）年超過7萬人，成為近8年來的高峰。

近三分之二的荷蘭選民希望減少移民數量，導致現任荷蘭首相、自民黨（VVD）的呂特（Mark Rutte）於七月提出一項法案，限制戰爭難民孩童入境，使難民家庭至少需花兩年以上的時間才能團聚。該法案遭到聯合政府中的基督教聯盟（Christian Union）和民主66黨（Democrats 66）反對，進而引發憲政僵局、聯合政府垮臺，讓荷蘭被迫提前於11月22日進行政府改選。

在新一輪的選舉中，許多政黨繼續提出反移民政策。威爾德斯主張反對外來移民、封鎖邊境實現「零難民」、限制伊斯蘭教國家人民入境，以及撤除清真寺和伊斯蘭學校。

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自由黨黨魁威爾德斯｜Photo Credit: GettyImages

國會第三大黨自民黨黨魁，土耳其庫德族難民出身的耶西爾戈茲（Dilan Yesilgöz），主張引入更強硬的庇護制度，區分逃離迫害（persecution）和逃離戰爭（war）的難民，並減少後者的福利，包括家庭團聚的權利。耶西爾戈茲也主張取消移民，包括留學生與移工的永久居留許可證，並不排除與自由黨組成聯合政府。

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