紐航前CEO盧克森就任紐西蘭總理，大逆轉宣布廢除「無菸世代」政策

紐航前CEO當上紐西蘭總理，盧克森宣誓就職

（中央社）紐航前執行長盧克森（Christopher Luxon）27日正式就任紐西蘭總理，他矢言將抑制通貨膨脹並調降利率。

53歲的盧克森在保守派「國家黨」（National Party）贏得全國大選6週後上台，結束阿爾登（Jacinda Ardern）所屬「工黨」（Labour Party）長達6年的統治。

曾任紐西蘭航空公司（Air New Zealand）執行長的盧克森27日在紐西蘭總督主持的儀式上，於首都威靈頓宣誓成為新聯合政府的領導人。

盧克森告訴記者：「這是一種榮幸，也是一項重大責任。」

「首要任務是改善經濟，我們必須降低生活成本並控制通貨膨脹，這樣我們才能降低利率，才能更買得起食物。」

選後歷經6週漫長協商，籌組聯合政府的談判終於在24日結束，盧克森成為紐西蘭第42任總理。

他的國家黨和保守派「行動黨」（ACT Party）以及「紐西蘭第一黨」（NZ First）合組聯合政府，副總理則由行動黨和紐西蘭第一黨兩黨黨魁輪流擔任。

紐西蘭「無菸世代」政策大逆轉，新政府宣布廢除

（中央社）紐西蘭甫上任的總理盧克森27日證實，新任保守派政府將取消領先全球的禁菸措施。健康倡議人士形容，此舉堪稱「菸草業的巨大勝利」。

《法新社》報導，紐國左翼前總理阿爾登推出了所謂的「世代禁菸令」，旨在禁止向任何2008年之後出生的人出售香菸。這項禁令原定今年稍晚逐步實施。

英國《衛報》（The Guardian）及其他媒體則報導，紐西蘭前政府通過法案，禁止2009年1月1日之後出生的國民購買香菸。

英國最近也宣布了一系列幾乎相同的措施，受到公共衛生專家和反菸人士的讚揚。

然而，盧克森27日稍早宣誓就職後，宣布紐國將在上述法律生效前將其廢除，理由是擔心黑市蓬勃發展。

盧克森坦言，持續銷售香菸將為政府帶來令人愉快的稅收，但他強調，這「並非這樣做的動機」。

他主張，香菸禁令將為「黑市的崛起創造機會，而且黑市基本上不用繳稅」。

反菸組織「奧特亞羅瓦健康聯盟」（Health Coalition Aotearoa，奧特亞羅瓦是紐國的毛利語國名）批評，放棄這項政策是對國家的侮辱。

該組織透過聲明表示，「這對民眾健康是一大損失，但對菸草業卻是巨大勝利。菸草業的利潤將以犧牲紐西蘭人民的生命作為代價。」

雖然相較其他國家，紐國成年吸菸人數占比較低，僅有8%，但上屆政府曾設想該國未來將完全無菸。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺