台商深耕印尼巴淡島：90年代進駐當地，2022年台灣在巴淡投資在各國中排名第4
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相對於中資名聲在巴淡因林邦島的「生態城」計畫而有負面觀感，台灣人在當地名聲頗佳。旅居巴淡逾10年的台商、從事螺絲產業的呂建甫說，他們對與台灣不同信仰的印尼穆斯林員工，公司會給予很大的尊重，常常舉辦團康活動或員工聚餐。除了照顧自家員工，對於工廠周邊的村民逢年過節也會給予關心。
本文為系列文章，相關文章請見：中資在印尼巴淡打造「生態城」，背後犧牲的是16個村落和7500名村民的居住權
（中央社）印尼當局9月強制林邦島（Rempang）居民遷村而導致流血示威，印尼有許多媒體強調，這項迫遷行動源自於中國所支持及投資的「生態城」計畫，導致原本就不佳的中國形象在印尼社會再次受挫。
中國對印尼的投資額持續成長，2013年投資印尼的國家中，中國僅排名第12名，去年成長到只落後新加坡，排名第2。印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年10月訪問中國時更表示，他相信中國在印尼的投資將繼續增加，並將在1至2年內成為最大的投資國。
在中資各項大型計畫中，位於巴淡（Batam）林邦島的「生態城」是其中之一。中國信義玻璃集團將與當地公司PT Makmur Elok Graha（MEG）合資，共投資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上蓋一座製造玻璃和太陽能電池板工廠。
中資成掠奪居民家園幫凶
印尼環保組織環境討論會（WALHI）廖內省辦公室執行主任波以（Boy Jerry Even Sembiring）直言，巴淡當局強迫數千名村民離開原本居住的地方，已經是嚴重侵犯人權的行為，「而中國則是幫凶之一」。
波以告訴《中央社》，這類行為對該國家（中國）造成負面形象，他說：「中國在這投資，間接使他們參與（迫遷行動），加入政府在林邦島上嚴重侵犯人權的行為。」
因為中資而被迫搬遷，林邦島村民劍指中國，島上瀰漫著一股反中情緒，就連《中央社》記者到島上採訪時，還一度被村民質問是否來自中國，在表明為來自台灣記者後才得以順利採訪，可見當地人對中國有極大的防衛心。
波以擔憂，林邦島的反中情緒可能被印尼一些意圖不軌的團體，用來煽動馬來原住民與印尼華人社群的族群分裂，他向中央社強調，「村民是反對中國政府而不是印尼華人」。
波以指出，當地經濟被迫轉型，可能使村民無法適應新的生活，中國政府在其中扮演重要角色，他希望中國確保其投資對環境沒影響，以及是否在開發過程中有保護當地人權，「否則他們（中國）就參與侵害人權罪」。
中資忽視環境問題
中國在印尼的投資，因知名「雅萬高鐵」工程出現預算超支、時程延宕及導致國家債務等問題惡名昭彰，如今中資因林邦島「生態城」再次成為印尼社會的討論焦點。
印尼學者指出，中國的投資常忽視環境及社會問題，「（印尼與中國）兩國會議上也從未討論相關問題，令人遺憾」。
印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）曾向媒體表示，他雖然支持中國對印尼在能源轉型上有所貢獻，但有些中資忽視了環境和社會問題，特別是在與鎳有關的產業。
他曾向《雅加達郵報》（Jakarta Post）表示，「令人遺憾的是，中國和印尼間的會議從未討論過環境和社會問題」。當被問及這些來自中國的新投資是否會使印尼受益時，他則說這將取決於這些公司能在印尼創造的出口及就業機會。
執行主任比馬（Bhima Yudhistira）則向《中央社》指出，中國在印尼投資常出現爭議，像是只投資鉅額資金卻忽視對周圍社區造成的社會和環境影響，其中像林邦島就和土地轉型有關，試圖將當地的養殖產業強行改造成工業區。
過去曾有調查指出，約3成印尼人對中國持負面觀感，據新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof IshakInstitute）2月公布報告指出，超過3成印尼人對中國崛起持負面看法，調查顯示34.1%受訪者認為中國對印尼的影響是負面的，27.1%的人認為有正面影響。
參與該研究的資深訪問學者許耀峰說，隨著中國躍上全球經濟強國地位，印尼民眾傾向對中國抱持懷疑態度。
比馬認為，印尼政府在吸引外國投資時，必須考量「他們是否有較高的社會標準，是否對當地社區影響做出承諾，是否能更多僱用當地勞工，以及遵守當地法規」。
台商深耕多年當地觀感佳
中國企業及投資在印尼社會名聲普遍不佳，在巴淡島深耕20年的台商觀察，近5年中國在巴淡島的投資增加，特別是疫情後許多工廠撤出中國，紛紛插旗巴淡島。
巴淡島與新加坡隔海相望，離馬來西亞也很近，地理位置極佳。當局2009年將它設為「自由經貿區」，因此享有免進出口關稅，且當地諳華語的印尼華人多，一直是東南亞的投資熱點，也極具戰略價值。
巴淡自由貿易區管理局數據指出，2022年台灣在巴淡的投資在各國中排名第4，僅落後新加坡、法國和德國。
在巴淡島設立工廠逾20年、專門製造橡膠接頭的巴淡島台商會理事長陳文欽指出，約在90年代前就插旗、目前在巴淡島的台商約有40家，美中貿易戰後，很多中國工廠搬至巴淡島。
相對於中資名聲在巴淡因林邦島的「生態城」計畫而有負面觀感，台灣人在當地名聲頗佳。
旅居巴淡逾10年的台商、從事螺絲產業的呂建甫說，他們對與台灣不同信仰的印尼穆斯林員工，公司會給予很大的尊重，常常舉辦團康活動或員工聚餐。除了照顧自家員工，對於工廠周邊的村民逢年過節也會給予關心。
他告訴中央社：「附近村長常會來問能不能贊助活動，我們就會贊助他們，過去近10年來，逢年過節也會向村民送上飲料。」
陳文欽不願批評中資，但他說，中國人（近年）來得較多，但參差不齊，「財大氣粗，相對而言台灣人比較低調，而且很早就來了」。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
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國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
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從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。