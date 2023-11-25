台商深耕印尼巴淡島：90年代進駐當地，2022年台灣在巴淡投資在各國中排名第4

（中央社）印尼當局9月強制林邦島（Rempang）居民遷村而導致流血示威，印尼有許多媒體強調，這項迫遷行動源自於中國所支持及投資的「生態城」計畫，導致原本就不佳的中國形象在印尼社會再次受挫。

中國對印尼的投資額持續成長，2013年投資印尼的國家中，中國僅排名第12名，去年成長到只落後新加坡，排名第2。印尼總統佐科威（Joko Widodo）今年10月訪問中國時更表示，他相信中國在印尼的投資將繼續增加，並將在1至2年內成為最大的投資國。

在中資各項大型計畫中，位於巴淡（Batam）林邦島的「生態城」是其中之一。中國信義玻璃集團將與當地公司PT Makmur Elok Graha（MEG）合資，共投資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上蓋一座製造玻璃和太陽能電池板工廠。

中資成掠奪居民家園幫凶

印尼環保組織環境討論會（WALHI）廖內省辦公室執行主任波以（Boy Jerry Even Sembiring）直言，巴淡當局強迫數千名村民離開原本居住的地方，已經是嚴重侵犯人權的行為，「而中國則是幫凶之一」。

波以告訴《中央社》，這類行為對該國家（中國）造成負面形象，他說：「中國在這投資，間接使他們參與（迫遷行動），加入政府在林邦島上嚴重侵犯人權的行為。」

因為中資而被迫搬遷，林邦島村民劍指中國，島上瀰漫著一股反中情緒，就連《中央社》記者到島上採訪時，還一度被村民質問是否來自中國，在表明為來自台灣記者後才得以順利採訪，可見當地人對中國有極大的防衛心。

波以擔憂，林邦島的反中情緒可能被印尼一些意圖不軌的團體，用來煽動馬來原住民與印尼華人社群的族群分裂，他向中央社強調，「村民是反對中國政府而不是印尼華人」。

波以指出，當地經濟被迫轉型，可能使村民無法適應新的生活，中國政府在其中扮演重要角色，他希望中國確保其投資對環境沒影響，以及是否在開發過程中有保護當地人權，「否則他們（中國）就參與侵害人權罪」。

Photo Credit：中央社 印尼巴淡（Batam）政府在林邦島（Rempang）掛著寫有「居民搬遷登記處」的布條，持續試圖說服當地村民遷村。

中資忽視環境問題

中國在印尼的投資，因知名「雅萬高鐵」工程出現預算超支、時程延宕及導致國家債務等問題惡名昭彰，如今中資因林邦島「生態城」再次成為印尼社會的討論焦點。

印尼學者指出，中國的投資常忽視環境及社會問題，「（印尼與中國）兩國會議上也從未討論相關問題，令人遺憾」。

印尼經濟與法律研究中心（CELIOS）主任拉瑪特（Muhammad Zulfikar Rakhmat）曾向媒體表示，他雖然支持中國對印尼在能源轉型上有所貢獻，但有些中資忽視了環境和社會問題，特別是在與鎳有關的產業。

他曾向《雅加達郵報》（Jakarta Post）表示，「令人遺憾的是，中國和印尼間的會議從未討論過環境和社會問題」。當被問及這些來自中國的新投資是否會使印尼受益時，他則說這將取決於這些公司能在印尼創造的出口及就業機會。

執行主任比馬（Bhima Yudhistira）則向《中央社》指出，中國在印尼投資常出現爭議，像是只投資鉅額資金卻忽視對周圍社區造成的社會和環境影響，其中像林邦島就和土地轉型有關，試圖將當地的養殖產業強行改造成工業區。

過去曾有調查指出，約3成印尼人對中國持負面觀感，據新加坡智庫「東南亞研究所」（ISEAS-Yusof IshakInstitute）2月公布報告指出，超過3成印尼人對中國崛起持負面看法，調查顯示34.1%受訪者認為中國對印尼的影響是負面的，27.1%的人認為有正面影響。

參與該研究的資深訪問學者許耀峰說，隨著中國躍上全球經濟強國地位，印尼民眾傾向對中國抱持懷疑態度。

比馬認為，印尼政府在吸引外國投資時，必須考量「他們是否有較高的社會標準，是否對當地社區影響做出承諾，是否能更多僱用當地勞工，以及遵守當地法規」。

Photo Credit：中央社 2022年台灣在巴淡的投資在各國中排名第4，僅落後新加坡、法國和德國。巴淡島上還有一個以台灣為名的工業區。

台商深耕多年當地觀感佳

中國企業及投資在印尼社會名聲普遍不佳，在巴淡島深耕20年的台商觀察，近5年中國在巴淡島的投資增加，特別是疫情後許多工廠撤出中國，紛紛插旗巴淡島。

巴淡島與新加坡隔海相望，離馬來西亞也很近，地理位置極佳。當局2009年將它設為「自由經貿區」，因此享有免進出口關稅，且當地諳華語的印尼華人多，一直是東南亞的投資熱點，也極具戰略價值。

巴淡自由貿易區管理局數據指出，2022年台灣在巴淡的投資在各國中排名第4，僅落後新加坡、法國和德國。

在巴淡島設立工廠逾20年、專門製造橡膠接頭的巴淡島台商會理事長陳文欽指出，約在90年代前就插旗、目前在巴淡島的台商約有40家，美中貿易戰後，很多中國工廠搬至巴淡島。

Photo Credit：中央社 在巴淡島設立工廠逾20年、專門製造橡膠接頭的巴淡島台商會理事長陳文欽（右）與其印尼員工談話，彼此相處融洽。

相對於中資名聲在巴淡因林邦島的「生態城」計畫而有負面觀感，台灣人在當地名聲頗佳。

旅居巴淡逾10年的台商、從事螺絲產業的呂建甫說，他們對與台灣不同信仰的印尼穆斯林員工，公司會給予很大的尊重，常常舉辦團康活動或員工聚餐。除了照顧自家員工，對於工廠周邊的村民逢年過節也會給予關心。

他告訴中央社：「附近村長常會來問能不能贊助活動，我們就會贊助他們，過去近10年來，逢年過節也會向村民送上飲料。」

陳文欽不願批評中資，但他說，中國人（近年）來得較多，但參差不齊，「財大氣粗，相對而言台灣人比較低調，而且很早就來了」。