中資在印尼巴淡打造「生態城」，背後犧牲的是16個村落和7500名村民的居住權

（中央社記者李宗憲巴淡島22日專電）「我這輩子都住在這，孩子、孫子、就連我爸的墓園也在這。如果搬走，墓園就被沒人管了」。近百歲的老婦人阿姆拉（Amlah）道出上千名村民的心聲，她說，政府說會給予補償，但她不要，她只想繼續住在原本的家。

阿姆拉是數千名因爲一項中國玻璃工廠投資計畫，而被迫搬離家園的林邦島（Rempang）村民之一。

中資計劃突襲 反迫遷居民示威

距離新加坡約80公里的林邦島風光明媚，島上許多道路沒有鋪柏油，純樸的民風中又帶點熱帶風情。島上有好幾座漁村，住著上千名馬來族原住民，過去幾個世紀，村民大多靠捕魚或務農為生，生活愜意平靜。

但原本靜謐的日子，在過去幾個月突然天翻地覆。

今年年中，印尼政府宣布與中國信義玻璃集團合作，將斥資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上興建玻璃與太陽能板工廠，計劃將該島打造成「生態城」。不過這項「生態城」計畫，背後犧牲的是島上16個村落和7500名村民的居住權，因為政府要求他們搬遷。

Photo Credit：中央社 上千名林邦島村民9月多次發起抗爭反對遷村，並至巴淡印尼自由貿易區管理局抗議，示威後來演變成警民衝突，多人受傷。村民向中央社記者展示當時錄影畫面。

過去幾週，印尼官員、軍警和媒體皆聚集到林邦島上，因為上千名林邦島村民自9月起數次發起抗爭反對遷村，並至巴淡（Batam）自由貿易區管理局抗議，示威後來演變成警民衝突，造成多人受傷。

這場示威讓純樸的小漁村躍上媒體版面，也讓外界聽到他們的聲音，巴淡政府因此面臨壓力，暫時軟化要求居民立即搬遷的態度，決定展延原本9月28日的搬遷期限。

不過，這項中國玻璃廠的投資計畫由印尼總統佐科威（Joko Widodo）在7月訪問中國後宣布，巴淡當局也向《中央社》表示，佔地165平方公里的生態城預計2080年完工，因此遷村仍照計畫進行。

巴淡自由貿易區管理局向《中央社》說，截至11月初有73戶家庭同意搬遷。根據約定，同意搬遷的村民在等待免費永久房完工前，每個月可獲得約120萬印尼盾（約新台幣2463元）的租金補貼，或免費入住政府安排的公寓。

Photo Credit：中央社 比鄰巴淡島的林邦島（Rempang）風光明媚，純樸中又帶點熱帶風情，島上有數座漁村，大部分村民大多靠捕魚為生，生活愜意平靜。

維護馬來文化 居民不願搬遷

但這些補貼或免費房屋都不是村民想要或需要的。住在沙灘旁水泥房的阿姆拉告訴中央社，她很害怕失去家園，雖然政府保證會給予房子，但她說：「我們的家鄉是政府無法給我們的。」

阿姆拉的家門旁掛著一個印有「我們不願搬遷」字樣的布條，年邁的她無法實際到前線參與抗爭，掛布條是她反對遷離家園、向政府表達的無聲抗議。

為了防止當地軍警進入社區丈量土地或如7月時強行進入村落，居民自發性地在社區入口處搭建檢查哨，並由村民24小時輪流站崗，防止軍警突襲。

阿姆拉的女兒莎曼（Saamah）住在阿姆拉家旁邊的房子以就近照顧母親。今年51歲的她說，家族世世代代都住在這座村落，她擔憂搬遷後可能失去在地的馬來文化，更可能導致整個原民部落斷了根。

被下令遷村的16個村落居民都是馬來族，政府突如其來的搬遷計畫，逼迫他們與熱愛的土地切割，宛如切斷與祖先的情感。

莎曼難過地表示，「儘管政府答應幫我們買房子或給錢，又或是提供住的地方，但我們不願意。從出生到現在，從祖先到子孫，從以前到今天，我們在這塊土地一直過得很好，我們不想被迫搬遷或搬家」。

莎曼擔心，下一代若不在村裡長大，他們是否還稱得上原住民，她說：「這裡還有我們祖先留下的遺跡，像是老舊的墳墓或我們的馬來傳統文化。我們不能讓那些人住在這座村子裡，這裡從古至今都是我們的故鄉。」

Photo Credit：中央社 住在林邦島上、近百歲的老婦人阿姆拉（Amlah）的家門旁，掛著一個印有「我們不願搬遷」字樣的布條，年邁的她，無法實際到前線參與抗爭，掛布條是她反對遷離家園，向政府表達的無聲抗議。

捕魚務農為生 憂搬遷後失業

除了擔憂馬來文化可能隨著遷村消逝，莎曼還擔心搬遷至城市後可能衍生的生計問題，她說：「村裡很多人以捕魚或務農為生，若搬到城裡，我們吃什麼？不僅生活沒了，工作也沒了。」

對於居民擔心搬遷後的生計，巴淡自由貿易區管理局局長魯迪（Muhammad Rudi）信心十足地向中央社表示，「生態城計畫會促進經濟發展，提高生活水準，並創造數十萬個就業機會，居民可以完全放心」。

魯迪說：「透過 『綠色和永續發展城市』的理念，開發林邦島還將為廖內群島的人民，尤其是林邦島的年輕人創造數十萬個就業機會，目標是2028年時僱用3萬個工人，在完工前的開發階段則會僱用30.6萬人。」

印尼官方信誓旦旦保證會確保居民的工作權，但村民並不買單。林邦島長灘村（Pasir Panjang）村長瑞札（Rizan）說，他無法相信政府會提供所有居民工作，因大部分的村民都是漁民或農夫，學歷不高，因此未來在工廠的工作也只是低等的勞力工作，不可能讓他們做很好的工作。

環保團體認為，政府因開發計畫而導致原住民失去生計已經屬於「種族滅絕」。印尼環境討論會（WALHI）廖內省辦公室執行主任波以（Boy Jerry Even Sembiring）說，強迫人們離開島嶼，是嚴重侵犯人權的行為。

他告訴中央社，印尼政府不管是無意或故意，都在無形中造成「種族滅絕」，因為當馬來族社群逐漸從島上遷走，搬到另一個地方，就失去這裡的原本樣貌和文化。

波以說：「他們因為太陽能板工廠的建設而失去生計，那就是一種『種族滅絕』」。

他補充：「馬來人會被滅絕，至少在經濟結構上會發生變化，經濟會從以前的獨立自給自主的社群，轉為工廠工人，這將使馬來族作為島上的漁村社群和糧食生產者的身分消失殆盡。」