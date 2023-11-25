中資在印尼巴淡打造「生態城」，背後犧牲的是16個村落和7500名村民的居住權
我們想讓你知道的是
今年年中，印尼政府宣布與中國信義玻璃集團合作，將斥資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上興建玻璃與太陽能板工廠，計劃將該島打造成「生態城」。不過這項「生態城」計畫，背後犧牲的是島上16個村落和7500名村民的居住權，因為政府要求他們搬遷。
（中央社記者李宗憲巴淡島22日專電）「我這輩子都住在這，孩子、孫子、就連我爸的墓園也在這。如果搬走，墓園就被沒人管了」。近百歲的老婦人阿姆拉（Amlah）道出上千名村民的心聲，她說，政府說會給予補償，但她不要，她只想繼續住在原本的家。
阿姆拉是數千名因爲一項中國玻璃工廠投資計畫，而被迫搬離家園的林邦島（Rempang）村民之一。
中資計劃突襲 反迫遷居民示威
距離新加坡約80公里的林邦島風光明媚，島上許多道路沒有鋪柏油，純樸的民風中又帶點熱帶風情。島上有好幾座漁村，住著上千名馬來族原住民，過去幾個世紀，村民大多靠捕魚或務農為生，生活愜意平靜。
但原本靜謐的日子，在過去幾個月突然天翻地覆。
今年年中，印尼政府宣布與中國信義玻璃集團合作，將斥資115億美元（約新台幣3618億元）在林邦島上興建玻璃與太陽能板工廠，計劃將該島打造成「生態城」。不過這項「生態城」計畫，背後犧牲的是島上16個村落和7500名村民的居住權，因為政府要求他們搬遷。
過去幾週，印尼官員、軍警和媒體皆聚集到林邦島上，因為上千名林邦島村民自9月起數次發起抗爭反對遷村，並至巴淡（Batam）自由貿易區管理局抗議，示威後來演變成警民衝突，造成多人受傷。
這場示威讓純樸的小漁村躍上媒體版面，也讓外界聽到他們的聲音，巴淡政府因此面臨壓力，暫時軟化要求居民立即搬遷的態度，決定展延原本9月28日的搬遷期限。
不過，這項中國玻璃廠的投資計畫由印尼總統佐科威（Joko Widodo）在7月訪問中國後宣布，巴淡當局也向《中央社》表示，佔地165平方公里的生態城預計2080年完工，因此遷村仍照計畫進行。
巴淡自由貿易區管理局向《中央社》說，截至11月初有73戶家庭同意搬遷。根據約定，同意搬遷的村民在等待免費永久房完工前，每個月可獲得約120萬印尼盾（約新台幣2463元）的租金補貼，或免費入住政府安排的公寓。
維護馬來文化 居民不願搬遷
但這些補貼或免費房屋都不是村民想要或需要的。住在沙灘旁水泥房的阿姆拉告訴中央社，她很害怕失去家園，雖然政府保證會給予房子，但她說：「我們的家鄉是政府無法給我們的。」
阿姆拉的家門旁掛著一個印有「我們不願搬遷」字樣的布條，年邁的她無法實際到前線參與抗爭，掛布條是她反對遷離家園、向政府表達的無聲抗議。
為了防止當地軍警進入社區丈量土地或如7月時強行進入村落，居民自發性地在社區入口處搭建檢查哨，並由村民24小時輪流站崗，防止軍警突襲。
阿姆拉的女兒莎曼（Saamah）住在阿姆拉家旁邊的房子以就近照顧母親。今年51歲的她說，家族世世代代都住在這座村落，她擔憂搬遷後可能失去在地的馬來文化，更可能導致整個原民部落斷了根。
被下令遷村的16個村落居民都是馬來族，政府突如其來的搬遷計畫，逼迫他們與熱愛的土地切割，宛如切斷與祖先的情感。
莎曼難過地表示，「儘管政府答應幫我們買房子或給錢，又或是提供住的地方，但我們不願意。從出生到現在，從祖先到子孫，從以前到今天，我們在這塊土地一直過得很好，我們不想被迫搬遷或搬家」。
莎曼擔心，下一代若不在村裡長大，他們是否還稱得上原住民，她說：「這裡還有我們祖先留下的遺跡，像是老舊的墳墓或我們的馬來傳統文化。我們不能讓那些人住在這座村子裡，這裡從古至今都是我們的故鄉。」
捕魚務農為生 憂搬遷後失業
除了擔憂馬來文化可能隨著遷村消逝，莎曼還擔心搬遷至城市後可能衍生的生計問題，她說：「村裡很多人以捕魚或務農為生，若搬到城裡，我們吃什麼？不僅生活沒了，工作也沒了。」
對於居民擔心搬遷後的生計，巴淡自由貿易區管理局局長魯迪（Muhammad Rudi）信心十足地向中央社表示，「生態城計畫會促進經濟發展，提高生活水準，並創造數十萬個就業機會，居民可以完全放心」。
魯迪說：「透過 『綠色和永續發展城市』的理念，開發林邦島還將為廖內群島的人民，尤其是林邦島的年輕人創造數十萬個就業機會，目標是2028年時僱用3萬個工人，在完工前的開發階段則會僱用30.6萬人。」
印尼官方信誓旦旦保證會確保居民的工作權，但村民並不買單。林邦島長灘村（Pasir Panjang）村長瑞札（Rizan）說，他無法相信政府會提供所有居民工作，因大部分的村民都是漁民或農夫，學歷不高，因此未來在工廠的工作也只是低等的勞力工作，不可能讓他們做很好的工作。
環保團體認為，政府因開發計畫而導致原住民失去生計已經屬於「種族滅絕」。印尼環境討論會（WALHI）廖內省辦公室執行主任波以（Boy Jerry Even Sembiring）說，強迫人們離開島嶼，是嚴重侵犯人權的行為。
他告訴中央社，印尼政府不管是無意或故意，都在無形中造成「種族滅絕」，因為當馬來族社群逐漸從島上遷走，搬到另一個地方，就失去這裡的原本樣貌和文化。
波以說：「他們因為太陽能板工廠的建設而失去生計，那就是一種『種族滅絕』」。
他補充：「馬來人會被滅絕，至少在經濟結構上會發生變化，經濟會從以前的獨立自給自主的社群，轉為工廠工人，這將使馬來族作為島上的漁村社群和糧食生產者的身分消失殆盡。」
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。