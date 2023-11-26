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TNL+ 2023/11/26,
政治

堅持參選保送李彥秀，為何吳欣岱寧願害民進黨少一席立委也要擠掉高嘉瑜？

堅持參選保送李彥秀，為何吳欣岱寧願害民進黨少一席立委也要擠掉高嘉瑜？
台灣基進9月15日提名吳欣岱（右二）參選台北市港湖區立委｜Photo Credit: 吳欣岱＠台灣基進

我們想讓你知道的是

無論是氣勢、民調，還有選區經營，吳欣岱根本就是一面倒的敗北，為何又不退選，讓國民黨得利？這是許多泛綠支持者不解的點。如果就吳欣岱在選舉登記時講的話，她是秉持著本土信念才硬要參選。但去檢視她的話語，會發現她根本毫無信念可言，是為選而選。

今年立委選戰，台北市第四選區港湖區，由於高嘉瑜的媒體名氣，使得這場泛綠分裂的鬧局，備受矚目。

在立委參選登記日，民進黨參選人高嘉瑜跟總統參選人賴清德等人，前往北市選委會大樓外共同造勢，台灣基進的參選人吳欣岱則提前抵達登記。

面對記者媒體，吳欣岱表示，她參選後面對很多造謠、施壓，但不會放棄對港湖區本土派支持者的承諾，選到底就是選到底。港湖是指標性的選區，從目前相關民調來看，高嘉瑜無法成為團結綠營支持者的唯一選項，造成分裂的是高嘉瑜，也希望高嘉瑜不要小巷道歉、大街攻擊，她才是本土派選民的唯一選擇。

高嘉瑜則表示，吳欣岱的作法及堅持參選，會造成港湖泛綠分裂，是助攻國民黨參選人，自己會持續努力團結泛綠陣營，守住港湖區立委關鍵席次，且也獲得賴清德支持。

高、吳的說法，到底誰有道理？吳欣岱為何又堅持要選？背後的意義是什麼？

純就數據來看，高嘉瑜可說是民進黨的超級戰將。2010年北市議員選舉，她不插旗不掛布條，就以選區第四高票，順利當選議員。2014年，高又以3萬4117票，即台北市第一高票（得票率15.59%亦為第一）當選議員。2018年選舉，她以3萬4285票的北市第二高票（得票率16.25%又為第一）連任議員。

2020年，高獲民進黨徵召參選港湖區立委，以12萬5138票（得票率50.12%），首次參選立法委員，便以全市最高票當選，以近七千票之差（2.68%）、過半得票率，擊敗尋求連任的國民黨立委李彥秀，打破2012年起羅淑蕾的北市史上最高票紀錄。更是首位在港湖區拿下過半選票的民進黨籍立委。

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