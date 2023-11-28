坂本龍一生前演奏化為作品「鏡：KAGAMI」，結合展覽與MR技術重現大師身影，亞洲首演就在台灣

（中央社）日本音樂大師坂本龍一今年逝世，但在生前他不斷思索延續藝術生命的可能，推出「鏡：KAGAMI」作品，亞洲首演就在台灣，觀眾將在國家戲劇院舞台上遊走，近距離感受大師魅力。

國家兩廳院27日公布2024年台灣國際藝術節節目，其中坂本龍一的「鏡：KAGAMI」作品詢問度最高，國家兩廳院表示，整個演出前半段會有記錄坂本龍一的展覽，聞得到知名設計師緒方慎一郎為大師量身打造的氣味，後面才會帶上頭顯設備，觀賞坂本龍一演奏。

「鏡：KAGAMI」是坂本龍一意志下產生的作品，由坂本龍一、Tin Drum科技公司合作開發，結合展覽與混合實境（MR）技術，在坂本龍一逝世1週年之際，觀眾將走入大師最後的獨奏會，聆聽坂本龍一演奏與生命緊密連結的10首經典曲目，紀念這位永遠的大師。

坂本龍一生前寫下：「在現實中，有個虛擬的我，一個不受歲月影響，可以持續彈奏幾個世紀鋼琴的我。到那個時候人類還在嗎？在人類之後統治地球的魷魚們會聽我演奏嗎？那個時候還有鋼琴嗎？音樂還存在嗎？屆時還有同理心嗎？同理心可以長存千百年的。啊！但是電池到時候就沒電了。」

坂本龍一是音樂界的傳奇人物，身兼作曲家、鋼琴家、歌手、製作人、藝術家等多重身分，也是熱心於環境保育與反核運動的倡議人士。自1970年代出道後，坂本龍一涉足了多個音樂領域，包括電子音樂、流行樂、古典樂和電影音樂。

坂本龍一1978年加入Yellow Magic Orchestra樂團，該樂團被視為日本電子音樂和合成器的先驅之一，深刻影響了日本流行文化。後續無論是坂本龍一的個人演出、電影配樂創作，都不斷挑戰多樣風格與極限，並多次獲得奧斯卡獎及葛萊美獎肯定。

坂本龍一的作品深得不同世代樂迷的共鳴，其中他為《俘虜》、《末代皇帝》、《神鬼獵人》等電影所創作的配樂，更為畫面增色。此外，坂本龍一也致力於推動環保與反核議題；在日本311大地震後，他成為地震、海嘯和福島核災受害者的堅定聲音支持者。坂本龍一於2023年3月28日辭世，享壽71歲。

在「鏡：KAGAMI」的體驗中，觀眾將使用穿戴式裝置Magic Leap II。雖然該產品於2022年下半年才上市，但Tin Drum科技公司早已使用多時，並開發出獨特的超擬真系統，讓250部裝置的空間聲響可同步，這項技術也是舉世首見。Magic Leap II可提升景深效果，同時能以視覺繪測展演空間，對於「鏡：KAGAMI」體驗深具幫助。

坂本龍一「鏡：KAGAMI」將於2024年3月16日到23日登場，地點在國家戲劇院舞台。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰