以哈停戰首日：交換人質、救援物資送抵加薩，拜登稱「有機會延長停戰」

休戰首日：哈瑪斯交出24人質、以色列釋放39囚犯

（中央社）以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）今（25）天開始休戰，哈瑪斯釋放24名人質，包括以色列婦孺及泰國農場勞工。以色列則釋放39名關押在以國監獄的巴勒斯坦婦孺。

《路透社》、《美國福斯新聞頻道》（Fox News）報導，紅十字國際委員會（ICRC）表示，人質由他們8名工作人員陪同，以4輛車的車隊送離加薩走廊（Gaza Strip），並在拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）移交埃及有關當局。

居中斡旋促成以哈休戰協議的卡達表示，13名以色列人已獲釋，其中有些人具雙重國籍，還有10名泰國人和1名菲律賓人獲釋。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說：「我們剛成功讓第一批人質歸來，包含兒童、他們的母親和其他婦女。」納坦雅胡也向家屬以及國人強調：「我們會致力讓所有人質回家。」

獲釋的以色列人質包括4名兒童及其4名家人，以及另外5名年長婦女。

以色列軍方表示，獲釋的人質在以色列境內接受醫療評估，然後送往醫院與家人團聚。

以色列今天也釋放39人，包括24名巴勒斯坦婦女和15名青少年。目擊者指稱，在這些囚犯獲釋前，以色列警察曾突襲其中一些人的家人在耶路撒冷的住處，至少有3起此類案例，警方拒絕置評。

一名知悉談判情況的消息人士表示，獲釋的泰國勞工均為男性，他們獲釋與休戰談判無關，而是依循另一條埃及和卡達從中調解的管道。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列時擄走約240名人質，包括多名在以色列南部工作的泰國和菲律賓農場勞工。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）在社群媒體上說已有12名泰國勞工獲釋，比卡達提供的人數多2人；目前沒有解釋為何人數有出入。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示，4名獲釋的人質具有德國國籍。

她還說：「現在必須盡可能讓停火狀態延續，確保加薩人民獲得藥品、食物、水和援助等重要物資。」

美國總統拜登表示，確實有機會延長休戰，以哈戰爭暫停是向加薩提供人道援助的關鍵機會。

根據以色列與哈瑪斯的4天休戰協議，哈瑪斯將釋放50名婦孺人質，以換取以色列釋放150名巴勒斯坦婦孺，以色列監獄關押數千人。以色列表示，如果哈瑪斯每多釋放10名人質，就多休戰1天。

以哈停戰協議生效，137輛人道物資救援卡車加薩卸貨

（中央社）聯合國指出，自以色列與巴勒斯坦武裝集團哈瑪斯停戰協議今起生效以來，共有137輛載運食物、飲水、醫藥和其他基本物資的卡車已在加薩卸貨。

《法新社》報導，聯合國人道事務辦公室聲明指出，以哈10月7日爆發戰爭以來，這是進入加薩最大規模的人道主義車隊。

根據聯合國人道事務辦公室，3萬4000加侖燃油也已運至巴勒斯坦地區，同時有21名情況危急的病患自加薩北部撤離。

聯合國人道事務辦公室在聲明中指出，「數十萬民眾獲得食物、飲水、醫療補給和其他基本人道物資的援助。」

哈瑪斯釋放12泰國人，將先到以色列進行醫療監督

（中央社）在以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外交部今天證實有12名泰國人獲釋，他們將從拉法邊界關卡進入埃及後再前往以色列，泰國外交部感謝卡達、伊朗和馬來西亞等國的居中斡旋。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯10月7日從加薩地區大規模突襲以色列以來，死傷數字每天不斷上升。根據泰國外交部統計，目前已有39名泰國人死亡和26人被綁架。

哈瑪斯與以色列達成的休戰協議生效後，今天開始釋放首批人質，其中包括13名以色列及12名泰國籍人士。

泰國總理賽塔今天晚間先在社群媒體X（原推特）揭露12名泰國人獲釋的消息，泰國外交部隨後發布聲明確認此消息。

泰國外交部指出，這12人從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）先進入埃及再前往以色列，不過這12人的姓名和性別還無法確認。

泰國外交部指出，這12人將先被送往以色列的夏米爾醫療中心（Shamir Medical Center ）進行醫療監督48小時，不能與外人接觸，泰國外交部駐以色列的官員會在醫療中心協助這12人，並將盡全力協助他們返國。

泰國外交部特別感謝卡達、以色列、埃及、伊朗、馬來西亞等國家以及國際紅十字會的幫忙，讓這批人質獲釋，也希望目前還被俘虜的人質能夠盡早被釋放。

拜登：加薩人質獲釋只是開始，有機會延長停戰

（中央社）遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯劫擄人質今天獲釋第一批，美國總統拜登指出，這只是個「開始」，有「真正」機會延續加薩的暫時停戰。

《法新社》報導，拜登在麻州南特基島（Nantucket）與家人過感恩節假期時做了上述表示。

他還說，「重新開始」為以巴之間的和平建立兩國解決方案的時候到了。

卡達外交部發言人指出，哈瑪斯今天將13名以色列、10名泰國和1名菲律賓人質交給位於加薩的紅十字國際委員會，以色列也已釋放拘留在以國監獄的39名婦女和未成年人。

此外，以哈進行4天停戰，以順利人質和囚犯的釋放。

哈瑪斯統治的加薩官員指出，自以哈戰爭爆發以來，加薩已有近15000人，包括6150名兒童死於戰火之下。