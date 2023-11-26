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TNL+ 2023/11/26,
歐洲

威尼斯被列入世界遺產瀕危名單，遊客明年1/16起需預約付入場費才能進城

威尼斯被列入世界遺產瀕危名單，遊客明年1/16起需預約付入場費才能進城
Photo Credit: GettyImages

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明年1月16日起，有意前往威尼斯參觀的旅客，須事先上網預約，並支付5歐元（約172元新臺幣）參觀費以取得入場QRcode。完成購票的旅客，於參觀前須至指定的8個入口完成驗票，才能進入。未滿14歲的旅客同樣須進行登記，但無需支付入場費用。

文：Taylor Mei

義大利威尼斯除預計於明（2024）年4月開始測試收取一日入場費，也將限制遊客進入當地知名的運河景點。針對這項史無前例的措施，威尼斯市長布魯尼亞羅（Luigi Brugnaro）表示：「讓整座城市變得可以用預訂的，這真是頭一遭。」

參觀威尼斯未來須事先預訂及付費

根據《路透社》（Reuters）報導，威尼斯政府近日在記者會中表示，在「聯合國教科文組織」（UNESCO）宣布威尼斯為世界遺產瀕危名單後，決定採取開始收費的作法，為了管理春季及夏季假期龐大的遊客量。針對遊客來訪的相關限制，則會從明年的4月25日實施，共計29天且大部分涵蓋週末，自當地時間每日早上8點30分開始，至下午4點結束。

市議員祖尼（Michele Zuin）表示，在威尼斯當地的居民、出生者、學生、勞工及房屋擁有者，可不受新的預定付費規則影響。

明年1月16日起，有意前往威尼斯參觀的旅客，須事先上網預約，並支付5歐元（約172元新台幣）參觀費以取得入場QRcode。完成購票的旅客，於參觀前須至指定的8個入口完成驗票，才能進入。未滿14歲的旅客同樣須進行登記，但無需支付入場費用。

相關單位對於未遵守規定的旅客，也擬定可能會開罰50至310歐元（約新台幣1700至1萬元）。不過，潟湖周邊的小島如以精湛玻璃工藝為名的穆拉諾島（Murano），則不在此限。

脆弱水都盼靠新措施降低環境負荷量

雖然先前COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）近3年的疫情，讓威尼斯蓬勃發展的旅遊業陷入苦戰。不過對這座脆弱的「水都」來說，頻繁發生的水患及疫後大量觀光人潮不斷湧入，也讓整座城市變得愈來愈難負荷。

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