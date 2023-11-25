【藍白合破局】外媒評論一次看：《華爾街日報》稱「中國的美好期望落空」，侯友宜大呼心情好

華爾街日報：中國對台灣大選的最美好期盼落空

（中央社）台灣2024年總統大選藍白合破局，《華爾街日報》指出，國民黨與民眾黨沒能整合成功，不僅對民進黨總統參選人賴清德有利，同時也代表中國對台灣總統大選的最美好期盼落空。

《華爾街日報》昨（24）天以「中國對台灣總統大選的最美好期盼落空」（China’s Best Hope for the Taiwan Presidential Election Just Fell Apart）為標題進行報導。

兩個反對黨沒能在登記截止期限之前達成藍白合，這對於目前民調最高、親美國的民主進步黨總統參選人賴清德有利。

中國國民黨與台灣民眾黨為了明（2024）年1月總統大選整合出一組參選人馬，努力到最後一刻卻以驚人的方式破局，增添了台灣民主會繼續成為美中兩國關係核心熱點的可能性。

國民黨與民眾黨上週達成一項出人意料的協議，要組成支持跟中國建立更友好關係的藍白合聯盟，政治分析人士稱，兩黨共推一組人選將很有機會在明年1月總統大選勝出。

但這項協議幾乎就在宣布後沒多久開始瓦解，並於前（23）天晚間記者會看似完全破局，期間國民黨參選人侯友宜與民眾黨參選人柯文哲含蓄互罵，另一位原本要獨立參選的鴻海科技集團創辦人郭台銘則當著數十位記者的面前離席。

兩黨唇槍舌劍與執政的民進黨當天稍早召開記者會形成明顯對比，這場記者會介紹前駐美代表蕭美琴作為民進黨的副總統參選人。

蕭美琴平靜地回答一連串問題，包括《華爾街日報》記者詢問關於她擔任駐美代表期間如何應對美國政治分歧，自稱「戰貓」的她說：「我們不能讓台灣成為美國政壇黨派分歧的一個問題。」

就在總統參選登記截止最後一日的昨天，侯友宜與柯文哲於一個小時內分別向中選會登記參選，確認藍白合破局。

《華爾街日報》指出，在野勢力未能共推一組人選，改變各界對於明年1月台灣總統大選的預期，這對亞太地區的安全以及中美兩國之間緊張關係產生重大影響。

侯友宜和柯文哲都贊同對北京展現更友善態度，兩人在民調方面都落後賴清德。現任副總統賴清德從政資歷豐富，被中國視為比現任總統蔡英文更積極主張台灣獨立。

賴清德則表示，他會延續蔡總統維持台灣與中國關係現狀的政策。

郭台銘的發言人昨天指出，郭台銘沒有登記參選的計畫，這可能會使北京當局感到高興，這代表他會退選，並避免拉到其他兩位在野黨參選人的選票。

不過，政治分析人士認為，由於郭台銘在主要參選人當中的支持率墊底，預估他棄選的決定不會撼動大選局勢。

澳洲國立大學講師宋文笛指出：「民進黨總統大選勝券在握。」然而，他表示，民進黨可能難以保住立法院多數席次，進而產生分立政府，這會讓台灣跟美國與中國的關係變得複雜。

路透社：電視直播下的戲劇性破局

（中央社）台灣2024年總統大選「藍白合」破局，《路透社》報導指出，在雙方談判以電視直播撕破臉的戲劇性方式破局後，兩個在野黨的參選人昨天分別趕在截止前數小時登記參選。

《路透社》以「電視直播的談判破局，台灣在野勢力趕忙登記參選」（Taiwan opposition rushes to register candidates after talks implode on live TV）為題，作以上報導。

中國國民黨和台灣民眾黨的最後談判前晚在一間飯店的會議廳當著大批記者面前進行，而且全程電視直播，卻無法達成共識，國民黨人士於是起身離開現場。

這場談判由本來獨立參選的億萬富豪、蘋果公司（Apple）供應商鴻海科技集團創辦人郭台銘邀約，期間最具戲劇性一刻發生在國民黨參選人侯友宜唸出民眾黨參選人柯文哲傳的簡訊，內容提到「郭董需要一個理由退選」。

《美聯社》則以「結盟希望破滅，台灣主要在野黨宣布副總統人選」（Main Taiwan opposition party announces vice presidential candidate as hopes for alliance fracture）為題報導。

報導指出，國民黨共組跨黨聯盟挑戰執政的民主進步黨希望破滅，昨天公布自家副總統人選為中廣董事長趙少康。

外界本來預期國民黨和小黨民眾黨會在有共識之下共推候選人，結果協議難產。民眾黨參選人、前台北巿長柯文哲宣布了自己的競選搭檔是民眾黨立委吳欣盈。

《美聯社》報導認為，這場大選的結果可能會對中國與美國的關係產生重大影響。美國受國內法律約束，有對台灣提供防衛所需武器的義務。在台灣議題上的歧見是美中關係一大引爆點。

《法新社》報導，共組擬議的跨黨聯盟拉下執政民進黨的計畫於最後一刻戲劇性破局後，台灣兩個在野黨昨天分別登記參加明年1月的總統大選。

為了提高與現任副總統、民進黨總統參選人賴清德競逐的勝選機會，國民黨原本尋求跟成立才沒幾年的民眾黨聯手合作。

郭台銘做出嘗試「藍白合」的最後努力而安排兩黨協商，談判卻雞同鴨講、陷入爭論，最終以驚人的方式在電視直播下破局。

《德國之聲中文網》報導，國民黨和民眾黨這兩個主要反對黨聯合競選總統「藍白合」的合作出現危機，兩黨於前天的談判直播向外界展示戲劇性對決，雙方領導人針鋒相對並透露敏感的私人對話。然而，當時距離總統大選參選登記截止僅剩下不到一天時間。

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