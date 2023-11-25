11月25日國際素食日，民團上凱道「植植走」呼籲：現在就改植物飲食，2050年碳排可減44%
我們想讓你知道的是
週一無肉日聯絡平台總召集人張祐銓指出，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今年提出的第六次報告中提到，全球極端氣候已非常緊急，而永續健康飲食是最能減緩氣候變遷的方式之一，若每個人從現在起開始採行永續健康飲食，到了西元2050年就可貢獻減少44%的碳排量。即將在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第28屆締約方大會（COP28），也將首次提供以植物性飲食為主的菜單。
民團上街遊行，籲政府重視永續健康植物性飲食
（中央社）今（25）天是國際素食日，為讓政府重視永續健康植物性飲食重要性，多個民間團體今天舉行「植植走」遊行活動，訴求各界理解植物性飲食對氣候變遷的保護、實施健康飲食轉型政策。
11月25日是國際素食日，台灣永續健康飲食轉型智庫等民間團體今天早上在凱道舉辦「植植走」遊行活動，約有150多個團體組織等參與。
週一無肉日聯絡平台總召集人張祐銓指出，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今（2023）年提出的第六次報告中提到，全球極端氣候已非常緊急，而永續健康飲食是最能減緩氣候變遷的方式之一，若每個人從現在起開始採行永續健康飲食，到了西元2050年就可貢獻減少44%的碳排量。
張祐銓也說，即將在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第28屆締約方大會（COP28），大會期間將首次提供以植物性飲食為主的菜單，顯見國際社會對於植物性飲食更為重視。
張祐銓表示，2024年台灣將舉行重要大選，呼籲未來當選的總統、副總統及立法委員們能感受民眾對氣候變遷的憂慮，正視植物性飲食對減緩氣候變遷的重要性、前瞻性以及迫切性，提出具體的永續飲食政策，引領國家邁向真正的永續未來。
遊行今天上午約9時20分從凱達格蘭大道出發，沿著羅斯福路走，終點為客家文化主題公園，有近60間純素攤商在終點擺攤，讓民眾能品嚐植物性飲食的美好。
永續飲食夯，綠色餐廳聲量大幅提升
（中央社）大數據股份有限公司發布的產業洞察報告，由於永續飲食意識提升，帶動綠色餐廳相關聲量成長，今年上半年整體綠色餐廳討論度相較前半年增漲31.4%，更較去（2022）年同期大幅成長98.6%。
今天是世界無肉日，大數據股份有限公司發布新聞稿公布2023上半年綠色餐廳聲量排行產業洞察報告，報告結合KEYPO大數據關鍵引擎輿情聲量分析。
根據報告，今年上半年社群活躍度為5.56，相較前半年（2022 H2）成長1.57，其中社群討論度上漲39.4%，新聞則略降0.6%。
報告中認為近年政府與民間積極推廣環保餐廳，相關話題聲量已從過往單向由新聞媒體傳遞，轉而雙向互動的社交平台。
而綠色餐廳正面評價多聚焦於舒適環境、精緻創意餐點，網友也因食材選擇對地球友善留有正面迴響，若結合寵物友善更能為店家增加好感度。
負面評價方面則較少且較瑣碎，多反應家庭聚餐葷素共食問題，以及假肉類為超加工食品，恐對人體有害，此外，部分網友則在意環保署所標示綠色餐廳檢驗尚不明確、完全，導致無鑑別度。
新聞來源
延伸閱讀
- 台灣「無肉經濟」新食尚：蔬食熱是一時風潮，或真的有益環保？
- 科學家研發「無豆味」豌豆不為討好小孩，有望改善植物肉口味減少肉類消耗
- 蔬食不只是「呷菜」這麼簡單，李奧納多：素食主義是一件值得當眾喝采的事！
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君
Tags：
大戶看大勢：永豐「DAWHO之夜」展望2024經濟走向，解析股房雙市投資契機！
我們想讓你知道的是
11月29日19:30，永豐銀行將攜手關鍵評論網舉行「DAWHO 之夜」直播活動，由主持人吳怡霈和政大商學院教授周冠男、樂居創辦人李奕農共同與談，從全球經濟走勢、股房雙市的表現分析切入，聊聊2024未來經濟走勢迎來U型反彈*的可能性！ * U型反彈意指經濟急劇下跌後並沒有迅速回溫，而需要經過一段低於平均經濟水準的時間後，整體經濟才開始恢復復甦，逐漸回升至正常的增長趨勢。
綜觀今明年度的經濟走向預測，全球經濟皆呈現「開低走緩」的態勢，且由於國際通膨、升息壓力、地緣政治等風險因素仍在，市場的長期抗戰看來無可避免。既然如此，投資朋友們該如何在充滿挑戰的環境中找到機會呢？展望2024年，永豐DAWHO再度攜手關鍵評論網與INSIDE舉辦線上直播活動──「DAWHO之夜 ：2024經濟展望走向U型反彈」，由吳怡霈擔任主持人，邀請政大商學院教授周冠男與樂居創辦人李奕農兩位專家，分享明年經濟、房市，以及持續發燒的AI議題，尋覓溫和衰退中的投資契機！
回顧2023全球經濟發展，展望2024經濟趨勢與投資焦點
直播活動中，我們邀請到擁有證券市場及財務分析多年研究經驗的政大商學院副院長周冠男，帶領大戶們從各國貨幣政策走向及電動車、半導體產業的加速發展兩大方向切入，剖析未來一年的經濟走勢，並從後市可期的AI產業回望股票市場，聊聊AI概念股能否延續投資熱度，甚至再創新高；而擁有多年房地產從業經驗的樂居創辦人李奕農則從今年國內房市價格緩跌、交易量明顯萎縮的蛛絲馬跡中，梳理2024年的房市走向，並談談未來可能產生的房市利多及利空。
面對瞬息萬變的經濟市場，國際間的貿易合作與供應鏈轉移更是其中關鍵，開低走緩的經濟趨勢有沒有可能迎來U型反轉？兩位專家將在節目中為大家揭曉答案，並大方分享他們縱橫市場十多年來的經驗法則與投資心法。
開啟數位理財大門！永豐DAWHO助你輕鬆享受質感生活
想在市場中多元配置資產、發揮理財的最大效益，除了投資觀念，趁手、便利的數位投資工具當然也不可或缺，永豐銀行新世代VIP數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，正是助您掌握經濟脈動，精明、輕鬆管理財富的理財幫手。一起加入11月29日晚間的直播活動，了解如何運用DAWHO精準掌握趨勢脈動吧！
※ 本次直播由永豐大戶數位帳戶贊助，但節目討論內容不代表永豐銀行立場。想了解更多大戶的質感理財生活歡迎加入永豐DAWHO的IG。