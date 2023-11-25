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2023/11/25,
社會

11月25日國際素食日，民團上凱道「植植走」呼籲：現在就改植物飲食，2050年碳排可減44%

11月25日國際素食日，民團上凱道「植植走」呼籲：現在就改植物飲食，2050年碳排可減44%
台灣永續飲食轉型智庫與週一無肉日平台等團體舉行「植植走」遊行活動，在25日國際素食日走上凱道。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

週一無肉日聯絡平台總召集人張祐銓指出，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今年提出的第六次報告中提到，全球極端氣候已非常緊急，而永續健康飲食是最能減緩氣候變遷的方式之一，若每個人從現在起開始採行永續健康飲食，到了西元2050年就可貢獻減少44%的碳排量。即將在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第28屆締約方大會（COP28），也將首次提供以植物性飲食為主的菜單。

民團上街遊行，籲政府重視永續健康植物性飲食

（中央社）今（25）天是國際素食日，為讓政府重視永續健康植物性飲食重要性，多個民間團體今天舉行「植植走」遊行活動，訴求各界理解植物性飲食對氣候變遷的保護、實施健康飲食轉型政策。

11月25日是國際素食日，台灣永續健康飲食轉型智庫等民間團體今天早上在凱道舉辦「植植走」遊行活動，約有150多個團體組織等參與。

週一無肉日聯絡平台總召集人張祐銓指出，聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）今（2023）年提出的第六次報告中提到，全球極端氣候已非常緊急，而永續健康飲食是最能減緩氣候變遷的方式之一，若每個人從現在起開始採行永續健康飲食，到了西元2050年就可貢獻減少44%的碳排量。

張祐銓也說，即將在杜拜舉行的「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第28屆締約方大會（COP28），大會期間將首次提供以植物性飲食為主的菜單，顯見國際社會對於植物性飲食更為重視。

張祐銓表示，2024年台灣將舉行重要大選，呼籲未來當選的總統、副總統及立法委員們能感受民眾對氣候變遷的憂慮，正視植物性飲食對減緩氣候變遷的重要性、前瞻性以及迫切性，提出具體的永續飲食政策，引領國家邁向真正的永續未來。

遊行今天上午約9時20分從凱達格蘭大道出發，沿著羅斯福路走，終點為客家文化主題公園，有近60間純素攤商在終點擺攤，讓民眾能品嚐植物性飲食的美好。

永續飲食夯，綠色餐廳聲量大幅提升

（中央社）大數據股份有限公司發布的產業洞察報告，由於永續飲食意識提升，帶動綠色餐廳相關聲量成長，今年上半年整體綠色餐廳討論度相較前半年增漲31.4%，更較去（2022）年同期大幅成長98.6%。

今天是世界無肉日，大數據股份有限公司發布新聞稿公布2023上半年綠色餐廳聲量排行產業洞察報告，報告結合KEYPO大數據關鍵引擎輿情聲量分析。

根據報告，今年上半年社群活躍度為5.56，相較前半年（2022 H2）成長1.57，其中社群討論度上漲39.4%，新聞則略降0.6%。

報告中認為近年政府與民間積極推廣環保餐廳，相關話題聲量已從過往單向由新聞媒體傳遞，轉而雙向互動的社交平台。

而綠色餐廳正面評價多聚焦於舒適環境、精緻創意餐點，網友也因食材選擇對地球友善留有正面迴響，若結合寵物友善更能為店家增加好感度。

負面評價方面則較少且較瑣碎，多反應家庭聚餐葷素共食問題，以及假肉類為超加工食品，恐對人體有害，此外，部分網友則在意環保署所標示綠色餐廳檢驗尚不明確、完全，導致無鑑別度。

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責任編輯：袁齊
核稿編輯：邱宜君


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