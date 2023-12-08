上野千鶴子《厭女：日本的女性嫌惡》：就回顧的觀點來看，可以說慰安婦是#MeToo的先驅
我們想讓你知道的是
自一九九一年金學順女士實名挺身而出後，與「慰安婦」相關的政治情況為之丕變。在金女士之前，「慰安婦」的存在與受害之事廣為人知，也有人寄與同情。但在金女士公布自己的真名，藉以發出「我在這裡」、「我就是當事人」的聲音後，要求道歉與賠償的、指控的「主體」就出現了。正因如此，#MeToo後繼者才陸續現身表示其實她們也受到了傷害。
文：上野千鶴子（Chizuko Ueno）
各位勿令晚節不保——性騷擾是有什麼問題？
實名指控的衝擊
自二○一七年起到一八年【註1】，#MeToo運動在好萊塢與坎城都方興未艾，有人就在感嘆：為什麼日本就沒有發生？日本確實有#MeToo運動，而且社會輿論宛如不可逆的地殼變動般，往「不容許性騷擾」的方向變化。說到掀起這一連串波瀾的契機，無疑是伊藤詩織小姐藉由《黑箱：性暴力受害者的真實告白》（二○一七）露臉並實名指控自己遭到性侵【註2】。
由於受害者是沉默的，隱藏自己身分，或即使匿名提告，卻因犯罪的「受害者不明」，加害者得以免責。性暴力會汙名化受害者，一旦訴諸實名，受害者會遭受所有的攻擊。正因有人可以忍受成為眾矢之的遭到攻擊，其後響應#MeToo的人才陸續現身。
就回顧的觀點來看，可以說，#MeToo的先驅是「慰安婦」。事實也正是如此，自一九九一年金學順女士實名挺身而出後，與「慰安婦」相關的政治情況為之丕變。在金女士之前，「慰安婦」的存在與受害之事廣為人知，也有人寄與同情。但在金女士公布自己的真名，藉以發出「我在這裡」、「我就是當事人」的聲音後，要求道歉與賠償的、指控的「主體」就出現了。正因如此，#MeToo後繼者才陸續現身表示其實她們也受到了傷害。
實名指控遭到的攻擊再怎麼強調也不為過。大家還記得吧？山尾志櫻里議員在國會中提出〈保育園落榜了日本去死啦！！！〉的部落格文章【註3】時，被問到的安倍首相竟然拒絕回應：「因為是匿名的部落格所以真偽難辨。」馬上就有好幾位爸爸媽媽舉著「我家就是保育園落榜」的牌子站在國會前面。
在當事人缺席的狀況下，很難由其他人代陳其利害關係。尤其性暴力過去還是「告訴乃論罪」，無法由其他任何人代為提出告訴。
所以，要求受害者曝光自己的身分，無疑是相當不恰當的。因為，曝光身分必須付出的代價實在太過巨大。已經有許多受害者從過去令人痛心的例子學習到這點。受害者可能會遭到批評如：容易讓人有機可乘、是受害者主動引誘、事情發生是你情我願、受害者原本就不檢點等等，甚至過去的性經驗跟隱私都會被掀出來，絕少女性能捱過這樣的攻擊。
二度傷害，三度傷害
此時，福田淳一財務次官（當時）【註4】性騷擾事件【註5】的發生，為#MeToo運動推波助瀾，他完全不理會有錄音等證據，一直否認：「聽不清楚是不是我的聲音。」「不知道對方是誰。」「是跟店裡的女性在開玩笑。」表示根本不算性騷擾。根據網路上可以聽到的他的發言諸如：「可以摸妳胸部嗎？」「可以綁妳的手嗎？可以把妳的手綁起來嗎？」連引用都覺得尷尬了，更遑論這種話在採訪等公共場合說出來。
而女性記者所屬的媒體，以及另一邊的財務省高層，接連在風險管理上出錯，進一步讓事態雪上加霜。
首先，是朝日電視台主管聽到女性記者的控訴後，竟把事件按下不表。所謂「這樣對妳沒有好處」可說是最惡劣的組織防衛，亦是最糟糕的風險管理。記者申訴無門，只好向八卦雜誌【註6】爆料。電視台騎虎難下，緊急召開記者會向財務省正式提出抗議。
記者會中，電視台表示：該記者身為媒體人，向其他媒體爆料的行為並不恰當。可是如果上司沒有把事情壓下去，記者也不會向其他公司爆料，加上朝日電視台如果能夠發揮身為媒體原本該有的功能，這件事情自家媒體就可以處理。有指出說，記者未得到採訪對象的同意就錄音，違反了採訪原則。
然而錄音內容已經超出採訪，事涉性騷擾，錄音是很常推薦給受害者用來保護自己的手段。違反採訪原則與侵犯人權，哪一個比較嚴重呢？產經新聞等保守媒體馬上湊過來，說是記者的疏失。差點就把該事件從侵犯人權的性騷擾，扭曲成記者不當取材，沒有遵守須將資訊來源保密的職業倫理，但沒有成功。我腦中馬上就想起發生在一九七○年代，關係到沖繩密約問題的《每日新聞》與西山太吉記者事件【註7】。美軍基地土地恢復原狀補償費相關重要密約的是非對錯，被替換成「透過男女關係」獲取情報的醜聞，西山記者最後被判有罪。
性騷擾事件曝光後，財務省接連造成二度、三度傷害。首先是加害者福田矢口否認。許多性騷擾事件中，加害者否認被指控的事實，這個行為本身就會形成二度傷害。接下來是財務大臣麻生【註8】不啟動該有的調查，反而採取支持加害者的組織防衛機制，表示：「難道福田就沒有人權了嗎？」還無緣無故叫受害者現身站出來，這種種行徑，盡顯他們對性騷擾的無知。
處理性騷擾事件時，種種細節都要很小心講究，如維持原告匿名，或即使公開審理也要隱身在屏風後面作證等等，但這些也都是為了要保護受害者。這跟呼籲交通事故受害者要站出來，邏輯是完全不一樣的。
這樣的呼籲會給受害者帶來「踏繪效應」【註9】，引發二度傷害。若是對性騷擾稍有了解，就會明白絕對不應該這樣做。一直以來處理性騷擾案件的女律師或支持團體等，也勸誡不要這樣做。麻生大臣呼籲對方站出來，所利用的窗口是律師事務所。真虧得財務省自己不出來，而是委託外部團體，這應該是絞盡腦汁想出的辦法吧，但該說他們依然想得太簡單了嗎？該律師事務所竟是財務省的顧問律師。顧問律師所作所為都是為了維護客戶的利益，根本談不上中立。
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好想住桃園！市民最有感的「宜居智慧城市」發展秘辛大公開
我們想讓你知道的是
城市該如何串聯企業、社會及公民組織，創造永續價值？依據關鍵議題研究中心發布的最新市調結果，帶大家一窺國門之都「桃園」，為了宜居智慧城市付出哪些努力。
桃園作為臺灣與世界接軌的第一站，面對永續未來的國際共識也採取了諸多措施，期盼能藉此逐步實踐「宜居智慧城市」的願景。
城市宜居的關鍵是什麼？過半民眾認為「交通運輸」政策影響最有感
這次問卷中，我們以「城市居住的理想藍圖」為題，詢問網路民眾最重視城市發展的哪些面向。結果發現，不分年齡性別，多數民眾對「宜居城市」都有相當類似的想像，最重視的三個方向分別是「大眾運輸與交通便利性」（52.9%）、「經濟發展與就業機會」（38.8%）及「社區安全與治安狀況」（33.7%）。
不論上班通勤、日常生活，還是旅遊觀光，「移動」都是行動的必須過程。一座城市是否宜居便利、能否永續發展，很大程度取決於整體運輸系統的設計規劃、市政措施完善與否。這次市調也發現類似的結果，像是談到近期桃市府讓民眾最有感的施政項目時，有將近四成的民眾選擇了「基北北桃通勤月票都會通」以及「鐵路地下化工程及捷運路網建設」等交通相關的政策。
另外，根據本次調查顯示，16-40歲的族群較為重視「教育資源的質量與分配」、「政府服務的效能」以及「文化節慶與娛樂活動的豐富程度」；41-60歲的桃園民眾則較為重視「醫療服務與設施品質」、「居住環境周邊設有公園綠地」以及「友善高齡者、身心障礙等群體的設施」；而詳加檢視近一年來桃市府所推出的政策或活動，許多也正好對應到前述的需求，例如「國中小營養午餐免費」、結合科技執法的「靜桃專案」、舊城區改造、參觀人次破千萬的「世界客家博覽會」、擴大肺癌篩檢、加速設立市立醫院及特色診所、興建7座旗艦型公園與推動「高齡友善換居社宅專案」等，是桃園民眾除交通類別以外的有感施政措施。
而針對整體都市發展，今年由張善政市長召集成立的「未來城市空間發展會報」，也開始著手短、中、長期的舊城再生規劃，並布局城市大型公共建設，關注人行空間與城市關係的有序發展；搭配桃園現在進行式的鐵路地下化工程，進一步推動車站周邊產業轉型及土地活化，更將效法歐美成功先例，規劃興建長16公里的綠色廊道，打造回歸人本思維的城市空間，提供市民最宜居、舒適的生活藍圖。
傳產轉型、新創支持、文化深耕：城市發展的永續金三角！
不過，僅是安全完善的交通路網還不夠，城市的經濟發展也是攸關市民生活品質的重要指標之一。調查指出，約三成民眾認為「提供傳統產業轉型的資源」（31.7%）、「支持產業創新發展」（31.3%）、「鼓勵農業轉型與特色觀光發展」（27.8%）是城市發展中相當重要的產業元素。
在青創產業的扶持上，桃市府近年設立了許多創育機構，例如專注孕育AI及智慧機器人等物聯網科技團隊的「新明青創基地」，及今年新成立、以整合電商平台資源為目標的「中路電商基地」。而未來更將成立「中路青創加速器基地」及「A8產業加速器」，分別催化能接軌國際的頂尖團隊，與協助傳產數位轉型。此外，桃市府也透過相關計畫提供創業辦公硬體、培訓資源，積極媒合青創團隊，並提供在地市場驗證機會，期待透過青創團隊產品規模化的過程，帶動整個桃園的產業升級。
此外，富有在地特色的人文觀光也是近年桃市府大力投入的領域，像是透過創新形式與傳統禮俗的融合「大溪大禧」，將關聖帝君聖誕遶境打造成跨越當代設計與民俗信仰的城市祭典；今年全新打造的觀光品牌「探索北橫」，推出數條能充分感受山水風光、體驗原民文化的主題遊程。不僅如此，桃市府也積極串聯周遭縣市的觀光資源，聯合推出整合了北北基桃共30處旅遊景點的旅遊套票，藉此導入更多的外部資源，促進桃園觀光產業的蓬勃發展。
二度奪下永續城市特優獎！持續邁向更宜居、更智慧的桃園
針對「永續經營」相關作為的重要性認知，絕大多數民眾認為「大眾運輸路網的長遠規劃與建置」（40.3%）是落實永續的關鍵。桃園作為全台第一個符合聯合國推動「奔向淨零」（Race to Zero）倡議的城市，於今年3月29日率先發表桃園邁向2050淨零碳排路徑圖，除規劃空氣品質淨化區、打造全齡友善的共融式公園綠地、協助企業產業轉型，更積極建置及完善市內捷運路網，全方位實踐淨零的永續目標；其中，桃捷綠線中壢延伸線綜合規劃，交通部同意捷運綠線從G01站延伸至中壢車站（桃捷A23），連結捷運綠線與機場捷運，形成桃園首條環狀捷運路網，而捷運三鶯延伸八德、棕線計畫，均已針對交通部審查意見提出修正，期盼今年底可獲行政院核定。
此外，桃園更再度榮獲今周刊「2023永續城市SDGs大調查」的「永續城市特優獎」及「經濟力特別傑出獎」，展現桃園無論民間企業抑或政府機關，都將永續發展視為重要目標。而明年更將整合研究發展考核委員會及資訊科技局設立「智慧城鄉發展委員會」，期盼藉由組織整改消弭隔閡，讓各單位的目標、任務都更加明確並發揮效益，並優化各項公共服務，為市民打造更為舒適的生活環境，使「智慧桃園」的目標更上層樓。
桃市府在都市景觀、城市機能、產業精進及施政效能等面向的耕耘，短期成效不僅為民眾所有目共睹，長期觀之，更是為桃園往後的蓬勃發展打下關鍵基礎，使宜居智慧城市的願景正實現。
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